«Всё вокруг становилось светлым». Почему великие чемпионы подсаживаются на наркотики

Скандал с употреблением кокаина одного из лучших лыжников современности Петтера Нортуга в августе 2020 года, безусловно, стал одним из главных околоспортивных событий лета. Норвежец признался, что у него большие проблемы с алкоголем и особенно с наркотиками. Впрочем, не у него одного. Эти вещества сломали множество спортивных судеб великих чемпионов. И наверняка ещё сломают, поскольку люди ради удовольствия подчас готовы на что угодно.

«Кокаин и мощные вечерники – моя страсть»

У всех спортсменов разные причины, почему они подсели на наркотики. Тот же Петтер Нортуг психологически не справился с жизнью после спорта. Он и раньше любил различные вечеринки, а когда после завершения профессиональной карьеры времени стало слишком много, пошёл вразнос. В итоге полиция остановила его за превышение скорости – чемпион нёсся по дороге со скорость 170 км/час. Состояние Нортуга вызвало подозрения, и в итоге дело дошло до обыска, и в его доме нашли кокаин. Норвежец признал вину, глубоко раскаялся и объяснил всем, что же произошло.

«У меня очень серьезная проблема с употреблением психоактивных веществ: это алкоголь, кокаин и таблетки. Она связана с моей страстью к мощным вечерникам, на которых в последнее время я часто бывал. Я не воспринимал эту проблему всерьез, все отрицал и скрывал от окружающих меня людей. И это привело к очень серьезным последствиям».

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«От кокса чудесные ощущения»

Самым ярким и знаменитым любителем наркотиков и, в частности, кокаина является аргентинский гений футбола Диего Армандо Марадона. В отличие от Нортуга Диего начал баловаться наркотиками задолго до завершения карьеры. Тем удивительнее то, как круто он играл, уже имея проблемы. И страшно представить, чего он смог бы добиться, если бы не кокаин.

«Вначале я испытывал эмоциональный шок: всё вокруг меня становилось очень светлым, веселым, развлекающим. От кокса были чудесные ощущения, но очень жаль, что они продолжались недолго. И тогда я чувствовал потребность начинать это ещё и ещё раз и не знал, как выйти из этого состояния», – откровенно говорил Диего.

К сожалению, Марадона так и не справился с этим. Даже на чемпионате мира в России на одном из матчей аргентинец явно был в неадекватном состоянии. С другой стороны, критерии хорошей жизни у всех разные. Диего, судя по всему, наслаждается ею и не сильно переживает по поводу морально-этической стороны.

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«Дорожка» и 10 стаканов бренди

У футболистов вообще давние отношения с кокаином. Кто только не сломал из-за этого карьеру – Адриан Муту, Роман Ерёменко, Пол Гаскойн и другие. Причём очень часто речь шла о талантливейших игроках. Муту был главной надеждой Румынии, играл в «Челси» и должен был стать звездой мирового уровня. Ерёменко был лучшим игроком ЦСКА и, возможно, всего чемпионата России.

А Гаскойн считался самым большим талантом Англии за долгое время. И считался по делу. Он блистал на ЧМ-1990, забивал сумасшедшие голы в Англии, но слишком любил вечеринки. По мнению Пола, рецепт хорошей игры – это «дорожка» кокаина и 10 стаканов бренди. За такой образ жизни ему пришлось жестоко расплачиваться. Газзу не взяли на чемпионат Европы, выкинули из китайской лиги, а сейчас он является банкротом и пытается вылечиться ещё и от алкоголизма.

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И это только несколько ярких примеров. В хоккее недавно попался на кокаине один из лучших центральных нападающих России и НХЛ Евгений Кузнецов. В Национальной хоккейной лиге проводились различные расследования, которые показывали страшные цифры – что едва ли не половина хоккеистов основных составов употребляли кокаин хоть раз в жизни.

Официально лига ничего не подтвердила, но НХЛ существует отдельно от ВАДА и формально за кокаин за океаном нет серьёзного наказания. Кузнецов получил короткую дисквалификацию и уже давно продолжает играть за «Вашингтон Кэпиталз».

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Ужасы жизни Майка Тайсона

Абсолютный чемпион мира по боксу 1987-1990 годах впервые попробовал кокаин, когда ему было 11 лет! Алкоголь ещё раньше. А марихуану он употреблял порой чаще, чем в Великобритании пьют чай – сказывалось влияние неблагополучного окружения. В юности Майк всё же взялся за себя и вёл нормальный образ жизни. Иначе был не стал тем самым «Железным Майком», которого любят миллионы людей во всём мире.

Но в 2007 году проблемы вернулись, и Тайсона к тюремному заключению за хранение наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Через несколько лет трагически скончалась его дочка. Многие были уверены, что после этого Майк окончательно сорвётся. Однако случилось как раз наоборот. Великий боксёр понял, что должен больше заботиться о семье, стал веганом и твёрдо намерен даже вернуться на ринг.

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Лёгкость Фелпса

К сожалению, Майк, взявший себя в руки, – это скорее исключение из правил. Вернуться к нормальной жизни могут далеко не все, если речь идёт о сильных наркотиках. Его коллега по боксёрскому цеху Тайсон Фьюри настолько увлёкся кокаином, что едва не закончил жизнь самоубийством. Мысли о суициде безостановочно крутились в его голове.

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На этом фоне марихуана 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса смотрится весьма невинно. Хотя когда папарацци сфотографировали его в бассейне со специальным приспособлением для курения, шума было очень много. Фелпса заставили написать трогательную речь, где он во всём признаётся и очень сожалеет. В итоге всё ограничилось показательной дисквалификацией на три месяца. Никаких крупных соревнований американец за это время не пропустил. Впрочем, больше в употреблении веществ он замечен не был.