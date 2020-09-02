Заставили понервничать. Как «Ростов-Дон» снова выиграл Суперкубок России

Один главный тренер на две команды

После продолжительного перерыва, связанного с коронавирусом, гандбол в России взял новый старт. Женские команды начали без раскачки: доиграли Кубок, тут же начали чемпионат, и только после этого перешли к матчу, который должен был стать началом сезона-2020 – Суперкубком.



Вывеска эффектная – «Ростов-Дон» дома против ЦСКА, который медленно, но верно вырывает у всех звание главного преследователя ростовчанок. Да, все три очных матча столичная команда девушкам с юга уступила, но в недавнем финале Кубка России зрители увидели бодрую борьбу: в первом тайме ЦСКА «Ростову-Дон» ни в чём не уступал, и только во втором кончились силы.

«Бедные мои соседи!» Вратарь «Ростова-Дон» — о чемпионстве, добытом на карантине Онлайн-турнир по бёрпи, тренировки на восьмом этаже, золото с грустинкой — Галина Габисова на самоизоляции не скучает.

«Ростов», легко выигравший пять последних матчей за Суперкубок, конечно, собирался добавить в коллекцию и шестой подобный трофей, однако наставник ЦСКА Ян Лесли был уверен, что его подопечные с четвёртой попытки готовы навязать борьбу команде, которую он когда-то возглавлял. Интересно, что при этом «Ростов-Дон» выходил на площадку без главного тренера: Амброс Мартин команду уже покинул, а швед Пер Юханссон в расположение команды приехать не успел.

Затормозили «Ростов»

На исходе первой минуты мяч влетел в сетку ворот «Ростова-Дон», однако арбитры взятие ворот не засчитали – Дарья Дмитриева нарушила правила. Впрочем, в ответной атаке счёт был открыт: отличилась Анна Вяхирева. Тут же ростовчанки остались без Полины Кузнецовой – та получила повреждение после жёсткого столкновения с соперницей. Судьи при этом зафиксировали фол, и Елена Михайличенко исполняла бросок с семи метров, но переиграть Калинину не сумела.



«Ростов-Дон» усилиями Владлены Бобровниковой, реализовавшей три из трёх первых бросков, вроде бы начал уходить в отрыв, но два удаления этот побег притормозили. ЦСКА не сразу, но приноровился к большинству, которое порой создавал и сам, выпуская на площадку одновременно семёрку полевых игроков. Ростовчанки продавливали чужую оборону с помощью эффектных комбинаций и техники Вяхиревой, а «армейские» девушки чаще забивали в быстрых контратаках. В итоге к половине первого тайма – практически равенство – 8:7 в пользу Ростова.

В отрыв!

Держаться команде Яна Лесли помогали и ошибки соперниц: дважды ростовчанки пытались со своей половины площадки поразить пустые ворота ЦСКА, но промахивались. Комбинационное нападение у «Ростова» получалось лучше: Вяхирева и Манагарова вернули хозяйкам комфортный отрыв в три мяча. Этот отрезок москвичек подкосил: тут же лёгкий мяч забила Манагарова, затем Бобровникова. Вместо Седойкиной в ворота вышла бразильянка Массон Чана, но и она остановить мощный порыв соперниц не успела. 13:7 – заявка на лёгкую победу в матче.



Игроки ЦСКА раз за разом упирались в оборонительную стену «Ростова-Дон» – скорости москвичкам не хватало, и в атаке не получалось практически ничего. Ну а ростовчанки просто заставляли соперниц ошибаться и этими ошибками охотно пользовались. Особенно эффектное шоу для болельщиков устраивала Анна Вяхирева – шесть голов к перерыву. А общий счёт – 16:9. В первом тайме финала Кубка России ЦСКА против «Ростова» держался куда лучше.

ЦСКА вернулся

Чтобы вернуться в игру ЦСКА нужно было срочно забивать, и Елена Михайличенко, отличившись дважды подряд, сумела чуть сократить отставание. Вскоре Манагарова схлопотала удаление, и Судакова с передачи той же Михайличенко вколотила мяч в «девятку». Затем после неудачной атаки ростовчанок отличились Дмитриева и Скоробогатченко, и разрыв стал приличным – 13:17.



Неудачи «Ростова-Дон» на первых минутах второго тайма во многом стало повреждение Анны Вяхиревой, которой потребовалось несколько минут и помощь массажиста, чтобы вернуться в игру. Впрочем, вернулась лидер ростовчанок с голом – сразу же реализовала бросок с семи метров.



С выходом Вяхиревой всё вернулось на круги своя. «Ростов» словно снова включил повышенную передачу: и скоростные прорывы пошли, и Виктория Калинина совершила несколько сейвов, а потом даже забила от своих ворот в опустевшие чужие. Хозяйки вновь уверенно повели – 22:14.

Будет двузначный отрыв?

На новую погоню у ЦСКА оставалось всего-то 15 минут. Вязирева явно испытывала проблемы и время от времени уходила на скамейку запасных, но сил, чтобы прибавить у москвичек, кажется, не осталось. Дмитриева мощным броском отыграла один мяч из восьми, но Вязирева в ответ на это точно исполнила бросок с семи метров. Следом мячами обменялись Хайндал и Макеева – 24:16.



После того как на 21-й минуте второго тайма арбитры удалили Дарью Дмитриеву за удар соперницы локтем, в игре осталась всего одна интрига – перевалит отрыв за десять мячей? Виктория Калинина своими роскошными сейвами пыталась помочь команде довести преимущество до двузначного, но в атаке ростовчанки действовали авантюрно, и совсем уж разгромить соперниц не смогли – 27:20. Вряд ли кто-то скажет, что шестой Суперкубок подряд «Ростов» выиграл неуверенно, однако на старте второго тайма хозяйки точно заставили своих болельщиков чуть-чуть понервничать