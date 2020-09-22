Легенда или обманщик? Как альпинист из Непала десять раз покорял Эверест без кислорода

То, что для обычного человека кажется полным сумасшествием, для него было нормой. Он не знал страха и был полностью одержим любимым делом. По-другому лучшими и не становятся.

Непальский альпинист-шерп Анг Рита десять раз забирался на самую вершину Эвереста, причём делал это без использования кислородных баллонов, что смертельно опасно.



Эксперты сходятся во мнении, что это достижение ещё очень долго никто не сможет даже повторить, не то что превзойти. А сам Анг свой рекорд улучшить уже никогда не сможет: 21 сентября 2020 года стало известно о его смерти из-за болезней мозга и печени.

«Ещё полчаса, и мне конец». История великого альпиниста, покорившего Эверест без кислорода Райнхольд Месснер обожал быть там, куда не ступала нога человека. Но за это приходилось платить высокую цену.

«Снежный барс»

Анг Рита родился в 1948 году в южной части Непала, где в детстве работал пастухом. По сути это было единственное доступное для ребёнка занятие. А уже с 15 лет он, как и многие другие представители народности шерпа, стал помогать экспедициям альпинистов-иностранцев: устроился носильщиком и постепенно набирался опыта в экстремальных восхождениях. Свой первый восьмитысячник Анг покорил в 1979 году в возрасте 31 года.



Мировую известность Анг Рита обрёл, когда впервые в истории альпинизма забрался на Эверест не только без кислородных баллонов, но и в зимнее время. На горных вершинах и в тёплый сезон жутко холодно, поэтому даже когда везде в мире тепло и солнечно, альпинисты укутываются в самую тёплую одежду, чтобы подняться наверх. Что уж говорить про зиму.



Именно тогда он и обрёл своё прозвище Снежный барс. А вообще Рита была был настолько крутым, что в 1984 году открыл новый вариант маршрута на Эверест, который проходил по южной части горы. Правда, тогда во время спуска погиб один из членов его команды.

«Путь только вниз…» Как советские альпинисты впервые покорили Эверест 35 лет назад первые советские альпинисты добрались до вершины Эвереста. Повторить маршрут той экспедиции никто не решился до сих пор.

Герой или обманщик?

В большинстве материалов о Снежном барсе говорится, что он 10 раз покорял Эверест без кислородных баллонов. Такая же информация зафиксирована и в Книге рекордов Гиннесса, которая может считаться самым официальным источником из всех возможных. Однако есть альтернативная версия, согласно которой восхождений у Анга Риты всего девять.



Дело в том, что во время своего самого первого подъёма на Эверест в 1983 году во время сна он дышал кислородом. Об этом сообщил американский альпинист и кинорежиссёр Дэвид Бреширс. Как он об этом узнал? Очень просто. Дэвид той ночью дышал с ним из одного кислородного баллона.



Некоторые неточности есть и в информации про уникальное и единственное в мире зимнее восхождение непальского альпиниста, после которого он, собственно, и получил прозвище Снежный барс. Анг Рита поднимался на Эверест 22 декабря, а календарная зима в Гималаях официально начинается 21 декабря. Но из лагеря он вышел на восхождение за несколько дней до этого, так что формально его рекорд нельзя назвать полностью зимним. По крайней мере, среди альпинистов споры об этом восхождении не прекращаются до сих пор.



Так кто же Анг Рита – легенда или обманщик?

Первая и последняя. Как русская девушка добралась до «крыши мира» Альпинистка Екатерина Иванова взошла на Эверест, отрубила косу топором, получила гору, названную в свою честь, и погибла под лавиной.

Всё равно легенда!

Делает ли всё это Снежного барса менее великим? Конечно нет! И это больше похоже на стечение обстоятельств, чем на целенаправленный обман системы. Тот же американский кинорежиссёр, который дышал с ним из одного кислородного баллона, потом признался, что ни в коем случае не хотел приуменьшать заслуги Анг Риты. Впоследствии он писал, что в своей жизни не видел более сильного человека и всегда относился к нему с огромным уважением.



Рекорды Снежного барса вполне могут остаться вечными. Сейчас на Эверест и другие знаменитые вершины по новым правилам альпинизма нельзя забираться без кислородных баллонов. Это считается опасным и фактически приравнивается к самоубийству.



Однако Анг Рита совершил как минимум девять таких восхождений. И вернулся живым.