«Без слёз не взглянешь». Почему футболисты в России получают больше олимпийских чемпионов

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по пятиборью Александр Лесун жёстко раскритиковал устройство российского спорта. Спортсмен заявил, что не понимает, почему футболисты в России получают гораздо больше, чем чемпионы в других видах спорта.
Надо сказать, что он выбрал идеальный момент для критики. Наши клубы один за другим с позором вылетают из еврокубков. Это печально. Но очень странно и то, что Лесун в свои 32 года не понимает, почему он получает гораздо меньше футболистов.
Это и правда вопиющая несправедливость?
«Они за одну игру получают больше, чем я за три месяца»
Высказываться за равноправие сейчас модно. Во всём и везде. Вот и олимпийский чемпион намекает на то, что неплохо было бы выровнять зарплаты футболистов, которые действительно не добиваются больших результатов, и зарплаты крутых спортсменов из других видов спорта, у которых есть статус чемпионов мира и Олимпийских игр. На бумаге выглядит справедливо.
«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла восьмое место на мире – игроки получили заслуженных мастеров спорта.
Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слёз не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене», – цитирует Лесуна Sport24.
Так чем же объясняется серьёзная разница в доходах атлетов?
Дело в том, что даже в нашем футболе зарплаты обусловлены условиями рынка. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в те виды, которые хоть кто-то будет смотреть. А футбол объективно в России спорт номер один с большим отрывом. На матчи РПЛ ходят десятки тысяч зрителей даже в условиях пандемии. На чемпионат страны по пятиборью приходит куда меньше зрителей. Это если сказать очень мягко, никого не обижая.
«Показывать чемпионат Белоруссии – это убийственно»
Другой претензией Лесуна помимо зарплат является то, что пятиборье и другие виды спорта вообще никак не продвигают и не развивают, а вместо этого показывают никому не нужный, по мнению олимпийского чемпиона, белорусский чемпионат по футболу.
«Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред! Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого».
Во-первых, странно слышать такое уничижительное отношение к чемпионату Белоруссии от Лесуна, который родился в Борисове и до 2008 году выступал под белорусским флагом.
Во-вторых, Лесун лукавит, что про другие виды никто не рассказывает на телеэкране. На том же «Матч ТВ» часто приглашают в студии гимнастов, пловцов, шахматистов, снимают документальные фильмы о победах российских спортсменов на Олимпиадах.
В-третьих, чемпионат Белоруссии был практически единственным, который не остановился во время эпидемии и проходил со зрителями. В условиях голода без футбола люди включали ТВ и смотрели матчи «Ислочи», минского «Динамо» и других местных команд. И это всё равно им было интереснее, чем повторы былых побед, которые, к слову, тоже показывали.
Даже президент США Дональд Трамп в апреле потребовал от спортивных властей как можно быстрее вернуть спорт, потому что, как он сам выразился, устал смотреть «бессмысленные повторы бейсбольных матчей 20-летней давности». Спорт в прямом эфире незаменим.
Пятиборье – не бизнес
Значит ли это, что надо забыть про все другие виды спорта и не радоваться победам Александра Лесуна и других россиян на Олимпиадах? Конечно, нет!
Но и сами спортсмены должны понимать, что они выбрали заведомо менее популярные дисциплины. Почему-то все забывают, что из сотен тысяч детей, занимающихся в футбольных секциях, профессионалами становятся десятки. И то далеко не все из них дорастают до РПЛ, где действительно высокие зарплаты. Многие футболисты в России так и играют всю карьеру на уровне ПФЛ, где зарабатывают меньше, чем пятиборец Лесун.
С таким же успехом можно задаться вопросом, почему рэпер Моргенштерн получает за одно выступление больше, чем российские учителя за годы работы.
Да, они занимаются важным и полезным для общества делом, а этот парень просто поёт странные песни. Однако ему удалось пробиться, стать известным и популярным. А за это в нашем обществе платят. Если есть высокий интерес публики – есть и высокий доход. Всё справедливо.
Победы – это лишь способ повышения популярности и узнаваемости. Без побед на Олимпиадах никто из зрителей даже не вспоминает о десятках различных видах спорта.
А российские футболисты интересны поклонникам даже без побед. Это странно, но факт.
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