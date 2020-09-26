«Без слёз не взглянешь». Почему футболисты в России получают больше олимпийских чемпионов

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по пятиборью Александр Лесун жёстко раскритиковал устройство российского спорта. Спортсмен заявил, что не понимает, почему футболисты в России получают гораздо больше, чем чемпионы в других видах спорта.

Надо сказать, что он выбрал идеальный момент для критики. Наши клубы один за другим с позором вылетают из еврокубков. Это печально. Но очень странно и то, что Лесун в свои 32 года не понимает, почему он получает гораздо меньше футболистов.



Это и правда вопиющая несправедливость?

Лесун: сегодня показал всем, кто в доме хозяин Пятиборец Александр Лесун – о своём олимпийском золоте, уверенности в победе, норовистой лошади и желании выступить в Токио.

«Они за одну игру получают больше, чем я за три месяца»

Высказываться за равноправие сейчас модно. Во всём и везде. Вот и олимпийский чемпион намекает на то, что неплохо было бы выровнять зарплаты футболистов, которые действительно не добиваются больших результатов, и зарплаты крутых спортсменов из других видов спорта, у которых есть статус чемпионов мира и Олимпийских игр. На бумаге выглядит справедливо.



«Я являюсь неоднократным чемпионом мира, чемпионом Олимпийских игр, а они за одну игру получают больше, чем я за три месяца. Как я могу к этому относиться? Сборная заняла восьмое место на мире – игроки получили заслуженных мастеров спорта.

Некоторые равнее. Как награды футболистам раскололи российский спорт Российские спортсмены считают, что звание заслуженного мастера спорта обесценилось после того, как его получили футболисты. Что происходит?

Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слёз не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене», – цитирует Лесуна Sport24.

Так чем же объясняется серьёзная разница в доходах атлетов?



Дело в том, что даже в нашем футболе зарплаты обусловлены условиями рынка. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в те виды, которые хоть кто-то будет смотреть. А футбол объективно в России спорт номер один с большим отрывом. На матчи РПЛ ходят десятки тысяч зрителей даже в условиях пандемии. На чемпионат страны по пятиборью приходит куда меньше зрителей. Это если сказать очень мягко, никого не обижая.

Царь пятиборья. Кто принёс сборной России золото Игр Россиянин Александр Лесун стал олимпийским чемпионом в современном пятиборье. В 2008 году ему сказали, что спортом заниматься нельзя.

«Показывать чемпионат Белоруссии – это убийственно»

Другой претензией Лесуна помимо зарплат является то, что пятиборье и другие виды спорта вообще никак не продвигают и не развивают, а вместо этого показывают никому не нужный, по мнению олимпийского чемпиона, белорусский чемпионат по футболу.



«Когда была пандемия, я не понял, зачем «Матч ТВ» показывал чемпионат Белоруссии. Для меня это убийственно. Неужели нельзя было крутить Олимпийские игры в записи и показать разные виды спорта? Нет, мы будем показывать матчи какой-нибудь «Ислочи», которая играет на уровне дворового футбола. Бред! Все знают про футбол, третий состав сборной, дело Кокорина и Мамаева, но никто не знает шахматистов, гимнастов, синхронисток и так далее. О пятиборцах так и вообще никто не имеет представления. Не понимаю такого».

Чемпион ОИ Лесун: российские футболисты за одну игру получают больше, чем я за три месяца

Во-первых, странно слышать такое уничижительное отношение к чемпионату Белоруссии от Лесуна, который родился в Борисове и до 2008 году выступал под белорусским флагом.



Во-вторых, Лесун лукавит, что про другие виды никто не рассказывает на телеэкране. На том же «Матч ТВ» часто приглашают в студии гимнастов, пловцов, шахматистов, снимают документальные фильмы о победах российских спортсменов на Олимпиадах.



В-третьих, чемпионат Белоруссии был практически единственным, который не остановился во время эпидемии и проходил со зрителями. В условиях голода без футбола люди включали ТВ и смотрели матчи «Ислочи», минского «Динамо» и других местных команд. И это всё равно им было интереснее, чем повторы былых побед, которые, к слову, тоже показывали.



Даже президент США Дональд Трамп в апреле потребовал от спортивных властей как можно быстрее вернуть спорт, потому что, как он сам выразился, устал смотреть «бессмысленные повторы бейсбольных матчей 20-летней давности». Спорт в прямом эфире незаменим.

Пятиборье – не бизнес

Значит ли это, что надо забыть про все другие виды спорта и не радоваться победам Александра Лесуна и других россиян на Олимпиадах? Конечно, нет!



Но и сами спортсмены должны понимать, что они выбрали заведомо менее популярные дисциплины. Почему-то все забывают, что из сотен тысяч детей, занимающихся в футбольных секциях, профессионалами становятся десятки. И то далеко не все из них дорастают до РПЛ, где действительно высокие зарплаты. Многие футболисты в России так и играют всю карьеру на уровне ПФЛ, где зарабатывают меньше, чем пятиборец Лесун.

На старте Александр Лесун Пятиборец, олимпийский чемпион, спортсмен года Александр Лесун о том, почему футбол популярнее, чем пятиборье, и как раскрутить любой спорт.

С таким же успехом можно задаться вопросом, почему рэпер Моргенштерн получает за одно выступление больше, чем российские учителя за годы работы.



Да, они занимаются важным и полезным для общества делом, а этот парень просто поёт странные песни. Однако ему удалось пробиться, стать известным и популярным. А за это в нашем обществе платят. Если есть высокий интерес публики – есть и высокий доход. Всё справедливо.



Победы – это лишь способ повышения популярности и узнаваемости. Без побед на Олимпиадах никто из зрителей даже не вспоминает о десятках различных видах спорта.



А российские футболисты интересны поклонникам даже без побед. Это странно, но факт.