«Кто-то просто мутит». Как сбылось предсказание Елены Вяльбе

Международная федерация лыжных видов спорта отложила запрет на использование фтора в подготовке лыж в предстоящем сезоне. До сих пор не удалось откалибровать прибор, который позволял бы абсолютно точно тестировать лыжи. Такой вариант развитий предсказывала почти месяц назад глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которая назвала всё происходящее бизнесом.

Обнуления не будет

Официально FIS ещё не объявила о своём решении, но это дело ближайших дней.



Об этом сообщил руководитель сервис-бригады сборной Финляндии Мартин Нургорд.



«Разговоры об этом дошли до нас несколько дней назад, а теперь слухи стали реальностью. Сейчас же мы можем вернуться к обычному графику работы», – сказал Нургорд шведскому ресурсу SVT.

Главный сервисмен Финляндии сообщил, что запрет на фтор в лыжных гонках и биатлоне отложат

Что это значит на практике? Ровно то, что сказал Нургорд. Сервисмены всех сборных могут работать в обычном графике, использовать накопленные запасы фтора и те наработки, которые создавались годами по конкретные места проведение соревнований, погодные условия и структуры.



«Нас просто обнулили», – прокомментировал решение о запрете фтора сервисёр сборной России Виктор Головин проекту «На лыжи». Так вот, обнуления не будет. Как минимум в ближайшем сезоне.

«Это просто бизнес»

Президент федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной сборной Елена Вяльбе оказалась оракулом.



Почти месяц назад в интервью тому же проекту она рассказала много интересных подробностей про запрет фтора. Оказывается, ориентировочная стоимость прибора, который разрабатывает немецкая компания Kompass, составляет 15 000 евро. Конечно, цена не окончательная, и за такие деньги национальные федерации вряд ли будут его покупать.



Сам прибор сервисмены национальных команд так и не смогли попробовать в указанные FIS даты. Ни в августе, ни в сентябре. А сейчас уже многие спортсмены проводят сборы на снегу, и тестировать прибор нет времени.

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«Я не сильно верю в то, что мы вот так возьмём и откажемся от фтора. Я уверена, что это просто бизнес – кто-то что-то мутит, — сказала Вяльбе. – Это колоссальные затраты. Помимо лыж, ещё и всё оборудование для их подготовки нужно менять».



По неофициальной информации, дорогостоящий прибор дал сбой на простейшей операции: показал наличие фтора на новых лыжах, обработанных фторсодержащей смазкой, в несколько раз больше, чем на старых лыжах, которые были полностью очищены от фтора по инструкции FIS.

Процесс не остановить

В общем, если это бизнес, а не забота об окружающей среде, которой прикрывается данная инициатива FIS, то заработать на русских лыжниках и биатлонистах и их коллегах из других стран пока не получится.

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Понятно, что под лозунгом спасения планеты (хотя и нет научных работ, доказывающих, что после таяния снега, по которому ехали лыжи с фтором, почва перестаёт быть плодородной) процесс не остановить, и когда-то запрет на фтор всё же будет воплощён в жизнь. Но теперь уже не впопыхах, а после тщательного тестирования.



Так что компании-производители средств для подготовки лыж и сноубордов, которые уже переключились на смазки без фтора, всё равно найдут применение своей продукции. Когда-нибудь.