«В Россию нам ехать небезопасно». Почему информаторы Степановы вновь заговорили

Юлия и Виталий, запустившие разрушение российского спорта, говорят, что боятся за свои жизни. Но, похоже, у них просто кончились деньги.

Про информаторов Всемирного антидопингового агентства Юлию и Виталия Степановых, с признаний которых во многом и началось разрушение российского спорта, постепенно стали забывать. Но как только в Спортивном арбитражном суде начались слушания по делу РУСАДА против ВАДА, они решили сделать ряд громких, эмоциональных заявлений.

Ими движет страх? Или просто деньги, полученные от МОК, уже закончились?

Информатор ВАДА Степанова: в России нас убьют и скажут, что это несчастный случай

«Путин назвал меня иудой»

Бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова вместе с мужем Виталием последние шесть лет проживает в США. И уверяет, что в России ей грозит не просто опасность, а смертельная угроза. В которой так или иначе виновен президент страны Владимир Путин, поощряющий, по её мнению, ложь и жульничество.

«Пока Путин – президент России, нам небезопасно ехать в Россию. Путин назвал меня иудой. Потому что говорю правду, а он хочет скрыть её, хочет обмануть. Подруга спросила меня: «Если ты поедешь в Россию, что с тобой будет?» Я сказала, что они, вероятно, убьют нас и скажут, что это несчастный случай. Если они убьют нас в России, русские будут расследовать это дело и скажут, что это несчастный случай.

Изменилась ли ситуация с допингом в России? Мы не знаем. Нелегко изменить менталитет. Русский менталитет – это жульничество».

«И мы ещё говорим о России!» Как лучших британских спортсменов поили секретным коктейлем Напиток, подозрительно похожий на «Дюшес» Родченкова, испытывали прямо перед домашней Олимпиадой. И за это никого не накажут?

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов поддержал жену в вопросе отношения к их семье на родине.

«Мы сделали свою часть работы, чтобы выявить проблему. В России продолжают смотреть на нас, как на предателей. Мы не знаем, изменилось ли что-то, но мы так не думаем. Работая в РУСАДА, чувствовал себя идиотом, потому что думал, что был частью команды, созданной, чтобы исправить ситуацию с допингом. Затем я понял, что являюсь частью большого механизма, который не верит в чистый спорт. Им нужны медали – как можно больше медалистов в как можно большем количестве видов спорта, особенно олимпийских».

Россия – рай для бывших допингистов. Их жалеют и устраивают на тёплые места В нашей стране дисквалификация за допинг не бьёт по репутации. И это огромная проблема.

Степановы оказались не нужны и в США?

А как иначе объяснить тот факт, что они до сих пор не могут получить вид на жительство в Америке? Если бы в США были по-настоящему заинтересованы в информации от Степановых, то наверняка бы позаботились о легализации их статуса в стране. В итоге им до сих пор приходится скрываться в одном из американских городов, потому что они опасаются за свою безопасность. Переживают, что до них всё-таки доберётся всемогущая рука Кремля.

Напомню, что Юлия Степанова была дисквалифицирована в 2013 году за нарушение антидопинговых правил и практически сразу после этого вместе с мужем написала письмо в ВАДА, где разоблачила якобы преступную схему применения допинга в России. Сначала ей никто не поверил, но потом нашёлся немецкий журналист Хайо Зеппельт, который ухватился за эту историю и даже снял по ней собственный фильм, показанный на канале ARD.

В 2015 году Степановы просили политического убежища в Канаде, однако в итоге оказались в США. Они практически сразу обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища, но их обращение всё ещё рассматривается. Получается, что на данный момент они проживают в стране как лица без гражданства. И, по сообщениям свидетелей, живут лишь тем, что сотрудничают с властями, расследующими случаи, имеющие отношения к допингу в России.

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Фото: РИА Новости

10 тысяч долларов за предательство

Международный олимпийский комитет остался под впечатлением от фильма Зеппельта и взял под крыло чету Степановых. Виталия пристроили консультантом в МОК по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов. Это официальное название должности, а по факту всё сводилось к информации и российском допинге. Кто-то может сказать, что за предательство родной страны Степанов получал 10 тысяч долларов в месяц.

Неплохо устроилась и Юлия, которая ежемесячно получала 2,5 тысячи долларов в качестве гранта от Международного олимпийского комитета. По официальной версии – на обеспечение тренировочного процесса. На такую сумму Степановы могли позволить себе жить значительно лучше среднестатистической американской семьи. Только вот их контракты были рассчитаны до конца 2018 года. Точно не известно, продолжают ли они получать сейчас деньги от МОК.

Судя по тому, как в последние дни Степановы напоминают о себе, есть вероятность, что деньги у них подходят к концу. И громкие заявления на фоне слушаний в CAS дела РУСАДА против ВАДА – это шанс выторговать себе ещё хоть чт-то. Другой вопрос, есть ли у них ещё козыри в рукаве, чтобы требовать дополнительные средства от МОК и от Америки. Они уже шесть лет не были в России, поэтому вряд ли могут располагать интересной для ВАДА и МОК информацией.

Зарплата информатора ВАДА Степанова в МОК составляет $ 10 тыс. в месяц

«Степанова – ябеда»

Глава МОК Томас Бах настолько проникся симпатией к Юлии Степановой, что ещё в 2017 году разрешил ей выступить на Олимпиаде в Токио под флагом другой страны. И пообещал помочь всем необходимым. Но всё как-то забывал о небольшой детали. Для того, чтобы пробиться на такой серьёзный турнир как Олимпиада, спортсмен должен выполнить нормативы.

Очевидно, спорт Степанову перестал интересовать довольно давно, хотя деньги на тренировки в США Юлия с удовольствием получала. Однако же на красивых словах Баха всё и закончилось. И перенос Игр в Японии тут совершенно не при чём. Степенову мы больше никогда не увидим на крупных международных соревнованиях.

А вот другой крупный спортивный руководитель – бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер – придерживался иного мнения о людях, вроде Юлии и Виталия Степановых.

«Она хочет поехать на Олимпиаду, а теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она информатор. Скоро информаторам будет позволено всё. Но если вы информатор, это неправильно. Вообще, информаторы похожи на ябед в школе».