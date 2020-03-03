В суде всплыли поддельные подписи Родченкова. Обвинения против России – фальшивка?

Спортивный арбитражный суд затребовал у Международного олимпийского комитета объяснений по ситуации с подписями бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Во время заседания по делу биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК выяснились интересные детали.

Адвокат защиты утверждает, что подписи Родченкова на документах поддельные и это установлено экспертами. Это что же, и вся история обвинений российского спорта в организации допинговой системы тоже подделка?

Адвокат: в документах МОК по делу российских биатлонисток подделаны подписи Родченкова

Сомнительные подписи

Вкратце суть дела такова – российские биатлонистки после расследований и докладов Макларена и Шмида, инициированных на основании показаний Григория Родченкова, были лишены наград Игр-2014 в Сочи и пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом.



Спортсменки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Слушания по этому делу открылись 2 марта. По итогам первого дня адвокат Алексей Панич из бюро Herbert Smith Freehills, представляющий сторону защиты, в интервью журналистам сообщил сенсационные подробности.



Оказывается, подлинность подписей на заявлениях Родченкова, которые являются ключевыми в доказательствах стороны обвинения, вызвала сомнения у стороны защиты. Естественно, были наняты специалисты – российские и британские, которые могли бы дать квалифицированные заключения по данному вопросу.



Эксперты компании Group-IB, проводившей анализ, подтвердили, что подписи на совершенно разных документах просто скопированы из одного и того же файла. Иными словами, подделаны, ведь они не сделаны вручную. Эти заключения были представлены в CAS. Судьи приняли довод защиты во внимание и дали стороне обвинения время, чтобы дать объяснения. Это стандартная процедура, но пока МОК ответа не дал.

Эксперты-криминалисты подтвердили, что подписи Родченкова в документах МОК подделаны

Проявится ли Родченков?

Адвокатское бюро, которое представляет Панич, — одно из самых авторитетных в мире. Вряд ли юристы заострили бы внимание на вопросе подписей, если бы не считали его важным.



Конечно, МОК даст ответ. С большой долей вероятности это будет письмо самого Родченкова, заверенное нотариусом, что он подтверждает подлинность подписей. Но будет ли этого достаточно?

CAS дал МОК сутки на объяснение ситуации с поддельными подписями Родченкова

Готов ли сам Григорий Михайлович, находящийся (вроде бы) в США под защитой закона о свидетелях и сделавший (вроде бы) пластическую операцию, появиться на процессе в качестве ключевого свидетеля? Пусть даже по видеосвязи.



Если он это сделает, будет закрыто несколько вопросов, которые волнуют как минимум российскую общественность. Жив ли Родченков? Не потерял ли способность говорить? Что именно он скажет в рамках этого дела? Как сделавший пластическую операцию человек подтвердит свою личность?



Но если не сделает, вопросов станет только больше. И главный из них – а не должны ли все обвинения в адрес России, построенные на показаниях и документах, предоставленных Родченковым, рассыпаться, как карточный домик? Обвинения против России – фальшивка?



Кажется, вариант с подписями найден для того, чтобы вывести в свет человека, потопившего российский спорт.

Это победа? Рано делать выводы

Если Родченков решится на дачу показаний, он вынужден будет отвечать и на вопросы обвинения, и на вопросы защиты, и на вопросы суда.



Давайте предположим, что сторона защиты добьётся успеха в деле биатлонисток, основываясь либо на подписях, либо на нестыковках в личных показаниях Родченкова. Маловероятно, конечно, но всё же. В таком случае будет открыто множество других дел, в которых аргументы обвинения были теми же самыми. И тогда на весь мир можно смело утверждать, что Родченков всё выдумал.

CAS закрыл для прессы слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной из-за коронавируса

Вот только сам же Панич признал, что показания бывшего директора Московской лаборатории – ключевые, но далеко не единственные в деле против Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Теперь нужно дождаться ответа МОК. Насколько этот ответ окажется убедительным для CAS? Ведь от этого ответа может зависеть не только судьба конкретных биатлонисток, но и всего российского спорта.



Жаль только, что ответ МОК, да и сами заседания не услышит никто, кроме заинтересованных сторон. CAS закрыл слушания из-за коронавируса. Совпадение?