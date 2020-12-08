После невзрачного матча с командой Чехии российские гандболистки уверенно разобрались с куда более сильной сборной Швеции.

По чемпионскому графику. Сборная России не знает поражений на чемпионате Европы

Женская сборная России по гандболу начнёт основной раунд чемпионата Европы – 2020, который проходит в Дании, с максимально возможным результатом – четыре очка. В заключительном матче группового этапа россиянки уверенно обыграли сборную Швеции, временами демонстрируя гандбол, против которого невозможно устоять.

Стихший ураган

Россиянки начали матч с командой Швеции на бешеной скорости. Скорость движения мяча в задней линии, да и вообще скорость движения от нашей сборной впечатляли. Гандболистки «Тре Крунур» просто не успевали за соперницами.

Размашистая, красивая и разнообразная игра сборной России в атаке подкреплялась очень плотными и активными действиями в обороне. К середине тайма россиянки вели с преимуществом в шесть мячей! Забрасывали все полевые игроки. Шведки не могли понять, откуда последует угроза.

В этот момент эффективность бросков российской команды превышала 90 процентов. Преимущество сборной России было просто подавляющим. Но всё изменило удаление Ольги Горшениной, которая слишком активно прихватила соперницу в обороне.

Две минуты в меньшинстве привели к тому, что преимущество сократилось до четырёх мячей. Но главное было в том, что шведкам удалось погасить ураган. Сборная России потеряла тот темп игры, который сама же и задала. Голы давались с величайшим трудом, а сборная Швеции, напротив, разыгралась в атаке.

Российские гандболистки с трудом обыграли аутсайдера. Забросили лишь 4 мяча за 20 минут! Наши девушки едва не сделали вратаря сборной Чехии супергероем. Хорошо, что вовремя спохватились.

За вторую половину тайма россиянки забросили только четыре мяча – повторилась ситуация предыдущего матча с Чехией. На перерыв команды ушли с преимуществом в два мяча в пользу сборной России.

В ритме победителей

Начало второго тайма у нашей команды не получилось. Вернее, не получились завершающие броски. Даже семиметровый капитан россиянок Дарья Дмитриева забросить не сумела. А шведки благодаря выдающейся игре Гулльден счёт сравняли.

Но Дмитриева взяла игру на себя и практически в одиночку позволила сборной России вновь выйти вперёд. Одна из лучших разыгрывающих мира трижды отличилась сама, причём два броска были из крайне сложных позиций, а в перерыве между этими бросками Дмитриева великолепно сыграла в обороне и вывела один на один с Джессикой Рюде правую крайнюю Юлию Манагарову.

После того, как сборная России вновь повела в счёте, преимущество наша команда больше не упускала. Шведки бились, вновь подбирались на дистанцию атаки, но сравнять счёт так и не смогли.

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В ключевые моменты наши девушки проявляли высочайшее индивидуальное мастерство: Антонина Скоробогатченко сменила манеру броска и с опоры дважды застала Рюде врасплох, а Екатерина Ильина показала искусство обыгрыша один в один.

Но ключ к победе в матче был в защите: главный тренер сборной России Амброс Мартин вовремя поменял схему с 6-0 на 5-1, против которой шведки с величайшим трудом находили варианты для атаки. А у мощной полусредней Кристин Торлейфсдоттер, бросавшей с девяти метров, сбился прицел и закончились силы.

Сборная России провела большую часть второго тайма очень уверенно, не позволив «Тре Крунур» помечтать даже о ничьей.

В основной раунд наша команда вышла с максимальным показателем – четыре очка из четырёх возможных. Вместе с россиянками борьбу продолжат шведки и испанки, но у них в активе всего по одному очку и практически ноль шансов пробиться в полуфинал.