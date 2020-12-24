Адвокаты обвинили судью, принявшего решение о дисквалификации, в расизме. И это сработало! Скандальный Сунь Ян может вернуться в спорт.

Непотопляемый. Китайский чемпион разбил свои допинг-пробы молотком, но его опять оправдали

Пловец Сунь Ян – настоящая легенда китайского спорта. На родине по популярности он уступает разве что звезде баскетбола Яо Мину. Ян является трёхкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и чего он только не выигрывал за время карьеры.

Но вот беда. Сунь Ян дважды попадался на нарушении антидопинговых правил. Всё это привело к восьмилетней дисквалификации и бесславному завершению карьеры.

Ну, или должно было привести.

Китайского чемпиона наказали за разбитые допинг-пробы. Но Ян хочет рассказать всем правду Настоящий детектив! Олимпийского чемпиона судят за то, что он разбивал пробирки молотком, однако сам Сунь Ян твердит, что невиновен.

Разбивал пробирки и бегал от допинг-офицеров

Скандальная и запутанная история о дисквалификации Яна уже достойна отдельного фильма.

В 2018 году британские журналисты каким-то образом узнали, что китаец якобы применяет допинг, и направили в его дом допинг-офицеров для проведения проверки. Ян их впустил, сдал в туалете пробы, а затем началась драма. В дело вмешалась мама спортсмена, которая отобрала пробирки у офицеров, а затем сам Сунь Ян разбил их молотком и скрылся.

Самое смешное, что после такого Международная федерация плавания не дисквалифицировала пловца. Выяснилось, что допинг-офицеры, прежде чем войти в дом к Сунь Яну, должны были сначала показать ему специальное письмо от федерации. Но они этого не сделали, что и послужило формальным поводом оспорить решение о наказании. И в итоге китайский пловец спокойно выступил на чемпионате мира – 2019, победил на дистанциях 200 и 400 метров, но при этом столкнулся с травлей иностранной прессы и непониманием со стороны соперников.

Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так? Австралийский пловец не захотел делить пьедестал с чемпионом из Китая. Ему не понравилось, что китаец уничтожал свои допинг-пробы молотком.

Дальше в дело вмешались функционеры ВАДА. Они подали запрос в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и всё-таки добились отстранения пловца. Учитывая, что Сунь Ян ранее один раз уже попадался, его закономерно дисквалифицировали на восемь лет. Это был конец. По крайней мере, так казалось абсолютно всем, кроме адвокатов олимпийского чемпиона.

Судья назвал китайцев желтолицыми. Это посчитали расизмом

Адвокаты Сунь Яна предоставили доказательства того, что один из трёх судей, принимавших решение о дисквалификации, не соблюдал необходимый нейтралитет. Речь идёт о Франко Фраттини, который не так давно был министром иностранных дел Италии.

Адвокаты пловца нашли в его «твиттере» комментарии, которые предположительно могли носить расистский характер в отношении Китая. В июне 2019 года Фраттини выражал негодование по поводу жестокого обращения с животными в Китае и призывал людей обратить на это внимание. А в комментарии к одной из публикаций он написал следующее:

«Старый желтолицый садист пытается убить и замучить маленькую собачку. Вот такие картины в Китае. Жителям западных стран, ведущих бизнес с Китаем, следует помнить об этих зверствах».

Швейцарский федеральный суд, изучавший доказательства адвокатов пловца, согласился с тем, что слова Фраттини несут в себе расистский смысл в отношении целой страны. А так как и Сунь Ян представляет Китай, можно говорить о необъективности судьи. В итоге с пловца была снята дисквалификация, и теперь он вновь может выступать на международных соревнованиях.

Поразительно, но правда. Спортсмен, уже попадавшийся на употреблении запрещённых веществ, отобрал у допинг-офицеров свои пробы и уничтожил их. С тех пор прошло два года, а его никак не могут за это наказать. Причём оправданием снова служит не доказательство чистоты атлета, а формальный повод. И сейчас Сунь Ян имеет все шансы выступить на Олимпиаде в Токио и добыть там множество медалей. Воистину непотопляемый чемпион.

Как вам такая борьба с допингом?

Хотя представители ВАДА уже заявили, что не оставят дело Сунь Яна без внимания и будут добиваться очередного пересмотра дела с другим судейским составом.

Посмотрим, что адвокаты китайского чемпиона придумают в следующий раз.