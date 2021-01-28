«Наглая клевета». Шубенков ответил на обвинения в применении допинга. Но не до конца

Чемпион мира подтвердил, что получил письмо от антидопинговой организации. Но не стал рассказывать, о чём оно. Это тревожит.

Слова «допинг» и «Шубенков» раньше стояли в одном предложении исключительно тогда, когда российский чемпион мира по лёгкой атлетике жёстко высказывался о вреде запрещённых препаратов для российского и мирового спорта. Поэтому новость о том, что допинг-проба Сергея дала положительный результат, выглядела крайне неожиданно и даже дико.

Утром следующего дня Шубенков жёстко ответил на обвинения в применении допинга, назвав всё наглой клеветой и заверив болельщиков, что никогда не использовал запрещённых препаратов. Однако ответил не до конца. Один вопрос к чемпиону всё же остался.

Символ чистого российского спорта попался на запрещённом препарате. Это просто катастрофа! Если Сергей Шубенков не сможет доказать свою невиновность, по всему нашему спорту будет нанесён мощнейший удар.

«Шубенкова необходимо серьёзно наказать»

Сразу после появления новости о положительной допинг-пробе Шубенкова нашлись те, кто призвал применить к спортсмену самые жёсткие санкции. Одним из них стал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.



«У нашей атлетической федерации сейчас дела складываются не очень хорошо, идёт процесс восстановления. Я знаю, сколько мер новый президент Пётр Иванов предпринимает для восстановления отношений с международной федерацией.

Если расследование действительно покажет, что Шубенков принял запрещённый препарат, то его необходимо серьёзно наказать, чтобы неповадно было остальным. Изначально, конечно, Шубенкову надо будет всем объяснить произошедшее».



Потребовал объяснений от звезды российской лёгкой атлетики и комментатор Дмитрий Губерниев, который очень эмоционально отреагировал на произошедшее.



«Если честно, я в полном ужасе. Шубенков… Фуросемид? Мочегонное средство? Худеть собрался Шубенков? Или что ещё — что-то маскировать? Фуросемид? Этому лекарству сто лет в обед. Ребят, если честно, я…» – Дмитрий недвусмысленно закончил фразу одними губами.



Тренер Шубенкова Сергей Клевцов по горячим следам отвечал, что информация не соответствует действительности, но делал это как-то неуверенно, так что никого не успокоил.

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«Санкций может вообще не быть»

Юрист Артём Пацев в интервью «Чемпионату» подробно объяснил, почему у Шубенкова есть вполне реальный шанс избежать санкций, хотя для этого надо будет очень постараться.



«Даже не могу припомнить, когда легкоатлеты намеренно принимали фуросемид и чтобы именно на этот препарат проба давала положительный результат. Не думаю, что это сознательное применение. Я бы отмёл этот вариант. Мне кажется, что это был загрязнённый фуросемидом препарат или ещё что-то в таком роде. Это какой-то сюрреализм. Если это правда и если это загрязнённая добавка, то надо смотреть конкретные обстоятельства дела. Санкций вообще может не быть, если будет доказано, что нет вины спортсмена, что нет никакой халатности».

В допинге Шубенкова нет смысла

Согласно первой информации, в пробе Сергея Шубенкова нашли следы фуросемида, причём в очень небольшом количестве. Это мочегонный препарат для быстрой сгонки веса, раньше его часто применяли боксёры, борцы смешанных единоборств, фигуристы. Одними из самых известных спортсменов, пойманных на фуросемиде, были гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина. Иногда этот препарат применяется и для того, чтобы замаскировать более серьёзные запрещённые препараты в организме.



И это сразу же вызвало массу вопросов. Во-первых, Шубенков не собирался выступать на соревнованиях в этом зимнем сезоне. На российском уровне он выиграет любой турнир с закрытыми глазами, а перспективы выступить за границей были довольно туманными.



Не очень похоже, чтобы Сергей просто внезапно решил провести опыты над своим организмом. Это просто лишено какого-то смысла. Во-вторых, препарат долго выводится из организма. Шубенков, который всегда говорил, что проверяет каждую пилюлю, не мог об этом не знать.



Человек, который постоянно боролся за чистоту спорта, вдруг начинает употреблять препарат, который трудно вывести из организма и довольно легко обнаружить при тестах.



Согласитесь, что-то здесь не сходится.

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Жёсткий ответ Шубенкова

Понятно, что долго молчать сам Шубенков не мог. И он сделал жёсткое заявление, опровергнув обвинения в свой адрес и заверив, что никакого фуросемида в его пробах нет.



«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, – это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… Проехали…»

Но дисциплинарное письмо всё же было?

Очень бы хотелось, чтобы на этом опровержении всё и закончилось. Но не всё так просто. Шубенков признался, что всё-таки получил дисциплинарное письмо, о содержании которого говорить не может. Или не хочет? В любом случае это тревожит.



«Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU (Athletics Integrity Unit — независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике. — Прим. «Чемпионата»). Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме», – сообщил Шубенков.

Есть и ещё один повод задуматься. Если хотите, конспирологический. Министр спорта России Олег Матыцин в ближайшее время отправится в Барнаул. Официально – чтобы открыть гребной канал. Но в Барнауле ещё живёт и тренируется Шубенков. Совпадение? Кто знает. Хотя нельзя не отметить, что решение о поездке министра на Алтай было принято за несколько дней до того, как появилась громкая новость о положительной допинг-пробе Шубенкова.



Не так давно Шубенков встречался с главной Международной федерации лёгкой атлетики Себастьяном Коэ и в который уже раз рассказывал, как важно спортсменам выступать чистыми. Сейчас на кону репутация не только российской лёгкой атлетики, но и всего российского спорта. Шубенков, вроде бы, всё опроверг, но письмо от организации по борьбе с допингом пока не даёт покоя. Хочется верить, что Сергей в ближайшее время расскажет всем и про него.