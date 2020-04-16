«Патриот – это не тот, кто себя в грудь бьёт и орёт». Неспортивные откровения Шубенкова

Чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков стал гостем шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в «инстаграме» «Чемпионата». Этой весной спортивных тем немного, на пике – коронавирус и общественно-политические новости. Сергей не ушёл ни от одного из вопросов, откровенно поговорил про политику и расследования Навального, социализм и критику Советского Союза.



И, конечно, о своей самоизоляции не забыл рассказать.

Шубенков вырвал серебро на ЧМ-2019 после травмы! Он просто герой! Российский спринтер Сергей Шубенков завоевал четвёртую медаль на четвёртом чемпионате мира. Но отпраздновать ему всё равно не дадут!

Про самоизоляцию

Мне можно выходить на улицу, и я регулярно этим правом пользуюсь. У нас в Алтайском крае карантину подлежат только те, кто прилетел из-за границы. Есть рекомендации сидеть дома, но по необходимости можно: для меня это походы за едой, а также пробежки и тренировки.



Пришлось отказаться от общения с друзьями и сильно ограничить общение с родными – от этого я реально страдаю. Но всё переходит в онлайн. Зарубы в Counter-Strike стали горячее и интереснее – во всём надо искать свои плюсы.

Про командировку в Ухань

Слышал классную теорию о коронавирусе, что привезли его американцы в Ухань. А у меня предпоследняя зарубежная поездка была туда на игры военнослужащих осенью. Я оттуда приехал и задумался, были ли там американцы. Но всё прошло нормально и все хорошо себя вели (смеётся).



Про рынок с летучими мышами не слышал даже. Смог бы их съесть? Не знаю. Экзотика же ни фига не нужна никому как еда, только повыёживаться и рассказать об этом.

Про очереди в московском метро

Хотели как лучше, но получилось не очень хорошо. Эти очереди аукнутся недели две спустя. У нас просто метания из стороны в сторону. Никто особо не знает, что делать, но что-то делать нужно. И распространение вируса остановить нужно, и экономику не угробить, а она почти угроблена. Однозначно правильных рецептов по выходу из кризиса я не вижу.

Про зарплату и старты

Зарплата капает. Я себя относительно спокойно и хорошо чувствую. Но мы надеемся, что в конце лета или осенью сезон в каком-то виде продолжится. Этого хотят примерно все в лёгкой атлетике. Может, в июле что-то начнётся, может, чемпионат Европы в августе состоится. Если этого старта не будет, тогда в летнем сезоне и смысла нет.

Про Олимпиаду с флагом

Если такие надежды и были, то не у меня. Моё дело – подготовиться и выступать. Если кто-то на что-то рассчитывал, то коронавирус показал, как сейчас строить планы.



Но ехать на Олимпиаду нужно было в любом случае. Нам сказали, что от России могут поехать не более десяти человек. Наша федерация спортсменам сказала, что на эту тему ведётся диалог. Тотального бана, как в 2016-м, мы должны были избежать.

Итоги финала с Шубенковым пересмотрены. Судьи, вы вообще что делаете?! После трёх апелляций медали в финале забега на 110 метров с барьерами перераспределили. Дали тем, кто сильнее просил, а не быстрее бежал.

Но у меня уже поутихли олимпийские эмоции. Злости и апатии, как четыре года назад, уже нет, но и радости яркой не будет, если поедем на Игры. Уже хочется просто сказать: давайте просто поедем, я выступлю и посмотрю, получится или нет.

Про смену спортивного гражданства

На меня не выходили. Это всегда какие-то нехорошие истории, всегда инициатива должна быть со стороны спортсмена. Посмотри на наших натурализованных спортсменов – у всех непростые истории. Виктора Ана, например, выгнали из сборной Кореи с травмой.

«Попробуй завали!» Вот так Шубенков выиграл удивительное золото! Этот невероятный победный финиш Сергея точно войдёт в историю лёгкой атлетики. Если уже не вошёл!

Да и в любом случае нужно три года отбыть карантин. А это немало. Идти на такое ради одного-двух шансов на Олимпиаде я не готов. Мне и здесь хорошо. Когда случаются передряги и непонятки, как с Рио, было неприятно. Но МОК и международная федерация меняют к нам своё отношение. Они понимают, что не все подряд у нас виноваты.

Про рай на земле

Сейчас я могу позволить себе любые условия для тренировок, но выбираю те, что есть у нас в Барнауле. Потому что не это главное. Если считать, что у нас плохонький и раздолбанный стадион, а починить его денег нет, и поэтому я поеду в другую страну, где денег больше… Рая на земле нет. Где-то будет лучше стадион, но ты тренера нормального не сумеешь найти. Где-то что-то лучше, а где-то – хуже. Главное же в том, что везде нужно работать, чтобы добиться результата, и от этого не убежишь. Нужен хороший тренер, нужны знания, а под условия подстроиться всегда можно.

Шубенкова лишили места для тренировок. Чемпиона мира выживают из России? За год до Олимпиады в Барнауле закрыли манеж, где тренировалась звезда российской лёгкой атлетики. Пора уезжать из страны?

Про тренировки на карантине

Сейчас наши обычные тренировочные базы закрыты. Поэтому тренируемся просто дома или на улице. Есть школьные стадионы, есть лес, где можно побегать. Благо, сроки сезона сдвинулись, и сейчас не так критично, что нет шиповок, нет барьеров. Глобально ничего не изменилось, разве что непривычно всё. Я в комнате что-то начинаю делать, и сразу приходит сын, приходит кот, начинают под ногами вертеться. Но это даже прикольно.

Про трансгендеров в женском спорте

На днях посмотрел эпизод «Южного парка» на животрепещущую тему. Про мужика, который считает себя женщиной и ходит на всякие спортивные соревнования, рвёт всех в разных видах спорта. Одно время я много думал об этом. Меня действительно достали парни, которые сделали себе операцию и начали побеждать девчонок. Полно таких историй в разных видах спорта! Я очень негативно отношусь к этому. Но обещаю, что как только в мире появится хоть одна женщина, которая захочет соревноваться с мужиками, я в корне поменяю своё отношение к этому вопросу.

Здоровенный мужик выиграл женский чемпионат мира? Это нормально Проигравшая девушка попробовала было обвинить его (её) в обмане, но в итоге пришлось унижаться и извиняться. Скоро так будет и на Олимпиаде?

Кастер Семеня? Она судьбу свою не выбирала. Там действительно всё сложно. Мне кажется, какое решение по отношению к ней не принимай, то ты будешь не прав. Комментировать эту ситуацию я не очень хочу. Не знаю реально, что делать.

Про искушение бургерами

Соблазн велик, признаю. Но стараюсь держаться. Жена готовит очень вкусно. Как таковой диеты у меня нет, но приходится в количестве съедаемого себя ограничивать. Таз салата уже нельзя «уработать». А я ведь могу (смеётся).

Про то, что смотрит в интернете

Как-то раз жена зашла в мои рекомендации в инстаграме. Говорит, у тебя там либо девушки, либо гитары. Я подписан на множество спортсменов и спортсменок, фитнес-темой интересуюсь – отсюда и девушки. А гитары – интерес к «металлу». С наступлением самоизоляции ничего не изменилось. Смотрю Гоблина, социалистов-коммунистов, видео про музыку и «игрушки». А ещё недавно подписался на несколько каналов про фокусы. Кое-чему уже научился.

Про патриотизм

Я считаю, что патриот не тот, кто себя в грудь бьёт и громко орёт, а тот, кто каждый день свою работу делает – на заводе или спортивном сайте, неважно. Это про каждодневный труд. Это про то, как ты честен с тобой и окружающими. Патриот этот тот, кто строит жизнь своими руками там, где он родился. Это трудно и нудно, но это и есть патриотизм.

Шубенков: я против крайних мер и переписывания истории Мандраж первого старта, особенности нейтрального статуса, подготовка к ЧМ, напоровшаяся Рэдклифф — в интервью с Сергеем Шубенковым.

Про социализм

В целом мне импонирует эта идея. А в ХХ веке она западный мир сильно напугала. Оказалось, когда общество объединяется не по принципу «мы одна нация, а вокруг все враги», а под лозунгом «человек человеку друг и товарищ», результаты получаются хорошие.



То, что сейчас в мире происходит – наглядный пример того, как система не работает, и не может работать. В здравоохранении у нас платные услуги стали важнее медицинской помощи, и поэтому сейчас мы идём туда, куда идём.

Про критику Советского Союза

А что его критиковать? Уже 30 лет прошло. Мы уже в другом мире живём, а его всё критикуют и критикуют, критикуют и критикуют. Натурально красная тряпка!

Про расследования Навального

Никогда не было интересно. Он говорит, что надо всех пересадить, местами поменять, и мы сразу хорошо заживём, слепые прозреют, безногие встанут, а мы будем процветать, как в этих Америках и Европах. Как-то несерьёзно это всё.



Мне кажется, причины плохих вещей, которые происходят вокруг, кроются не в том, что у нас руководитель какой-то плохой или хороший. Всё идёт от нашего места в глобальной экономике,



на мой взгляд. Мы не на самом отшибе, но с краешку. А другие места уже заняты. Для нас самое прибыльное сейчас — торговля природными ресурсами с низкой степенью обработки. Отсюда и многие проблемы.