«Мартен украл у меня мечту – стать чемпионом». Откровенное интервью с Симоном Фуркадом

В наше непростое санкционно-коронавирусное время мало кто из спортсменов-иностранцев готов говорить о российском спорте и нашей стране в позитивном ключе. Но чемпион мира по биатлону Симон Фуркад – один из таких. Беседа с французом, завершившим спортивную карьеру в 2019 году, получилась очень насыщенной, яркой и откровенной.



Фуркад-старший заявил, что понимает нервы Большунова. Объяснил, почему не считает правильной травлю Логинова. Отметил, что дал бы российским спортсменам право выступать под флагом. А ещё расстроился, что не приедет на лыжную «Гонку Легкова», восхитился красотой русских девушек и гостеприимством на Камчатке, оценил работу Губерниева, порассуждал о раскладах перед чемпионатом мира. И сказал ещё много-много чего ещё интересного.



Ах, да. Обида на своего младшего брата Мартена – это, конечно, не всерьёз.

«Легков придумал классный онлайн-формат»

– Симон, расскажите, как вы получили приглашение к участию в «Гонке Легкова» и долго ли раздумывали перед тем как согласиться?

– На самом деле, я ещё несколько недель назад увидел анонс гонки и подумал, что было бы здорово принять в ней участие, встретиться со старыми друзьями. И буквально через несколько дней я получил письмо от Александра: он спрашивал, интересно ли мне будет принять участие. Конечно, я согласился. Жалко, что из-за ситуации с коронавирусом нельзя провести гонку как обычно, но, думаю, Александр и его команда придумали действительно классный онлайн-формат, чтобы гонка в наши странные времена всё-таки состоялась.

– А вы уже решили, где побежите онлайн-гонку?

– Да, мне было просто принять решение, потому что я сейчас работаю тренером юниорской сборной Франции по биатлону, и в этот день мы с командой будем на сборах перед первенством мира. Близ городка Преманон у нас база – это шикарное место для тренировок и гонок, десятки километров трасс. Я буду стартовать в полдень и постараюсь показать всё, на что я способен.



– Знаете ли вы Александра лично? Вы дружите?

– Я знаю Александра через своих друзей Илью Трифанова и Антона Шипулина. Не могу сказать, что мы с Легковым большие друзья, но мы знаем друг друга, встречались на соревнованиях. Я с большим уважением отношусь к Александру, к его достижениям – он классный атлет.

«Большунов показывает что-то сумасшедшее!»

– Симон, следите ли вы за тем, что происходит на Кубке мира по лыжным гонкам?

– Да, разумеется. Смотрю всё, что успеваю. К сожалению, в этом сезоне борьба не такая интересная, потому что многие спортсмены пропускают старты из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому Кубок мира получается не таким ярким, каким он мог бы быть.

«Русский человек не даст себя обидеть». Что говорят о скандальном финише Большунова Тренер сборной России считает, что нельзя давать волю эмоциям. А отец спортсмена уверен, что соперникам нужно отвечать ещё жёстче. Кто прав?

– Кто будет сильнее на предстоящем чемпионате мира – Россия или Норвегия? Достаточно ли силён Александр Большунов, чтобы победить всех норвежцев?

– Большунов в этом году показывает что-то сумасшедшее! Он очень силён, шикарно готов. Но и от норвежцев у меня большие ожидания, поскольку они пропускали этапы, для целенаправленной подготовки именно к чемпионату мира. Но, думаю, у Александра есть очень хорошие шансы выиграть. Видно, как он хочет побеждать, как он злится, когда у него это не получается. Можно вспомнить недавние эпизоды и с финнами, и с норвежцами. Понятно, почему Большунов злится: когда перед тобой закрывают калитку – это очень и очень неприятно. Не думаю, что Александр – какой-то жёсткий человек. Просто он хочет выиграть, и порой эмоции перехлёстывают.



Кстати, мне не очень нравится поведение норвежцев, которые говорят, что они всех вынесут на чемпионате мира и тому подобное. Поэтому я в каком-то смысле буду болеть на главном старте сезона за Александра и надеяться, что он сможет выиграть несколько гонок (улыбается).



– Жёсткое столкновение Большунова с финном на финише – это элемент шоу и часть эмоциональной гонки или неспортивное и непозволительное поведение?

– Однозначно, такие инциденты заставляют болельщиков говорить о лыжных гонках. С точки зрения повышения популярности и яркого шоу всё здорово. Но всё-таки реакция чрезмерна. Спортсмен должен думать и том, какой пример он показывает молодому поколению.

Но я думаю, что Александр принёс всем извинения. У всех бывают такие моменты, нервы. Это не очень здорово, но это спорт. У меня тоже было нечто подобное. Однажды я приехал на финиш, очень недовольный гонкой, и сломал палку о заграждение. Палка разлетелась на куски, и один из осколков отлетел в глаз парню, который работал на стрельбище. Его даже пришлось везти в больницу. К счастью, у него всё оказалось в порядке, но я очень сожалел о том, что на эмоциях позволил себе такой поступок. Думаю, что и Александр понимает, что это была не лучшая реакция и сожалеет о том, что он так поступил. Но такое случается, и я не готов его за это осуждать.

«Логинов заплатил за то, что сделал в прошлом»

– Полагаю, вы в курсе, что на чемпионатах мира по лыжным гонкам и биатлону российские спортсмены будут выступать без своего флага и гимна. Что вы думаете по этому поводу?

– Во-первых, что касается допинга, мне кажется, правила должны быть ужесточены. Но при этом не стоит мешать всех в одну кучу. Спортсмены, уличённые в употреблении допинга, должны быть наказаны жёстко. Но невиновных это наказание касаться не должно. В любом случае, все знают, что спортсмены, которые выступают без флага – из России. Так что, мне кажется, те спортсмены, которые допущены к выступлению на турнирах, вполне могут выступать под флагом России.

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– В сборной России выступает Александр Логинов, который регулярно подвергается критике со стороны соперников за то, что в прошлом попался на ЭПО. Особенно громко его критикуют, когда он что-то выигрывает. Как вы относитесь к тому, что он выступает и побеждает?

– Как я уже сказал, на мой взгляд, антидопинговые правила должны быть жёстче. Спортсмены, уличённые в использовании, например, ЭПО или каких-то других серьёзных субстанции, должны сразу получать пожизненное наказание.



– За один случай?

– Да, в таких ситуациях – за один. Потому что тот же ЭПО не может попасть в организм по какой-то другой причине кроме попытки улучшить свои результаты. В других случаях, когда какое-то вещество могло попасть в организм по ошибке, могут быть разные варианты. Но за ЭПО, я думаю, должны сразу дисквалифицировать пожизненно.



Однако есть действующие правила. И согласно им, наказание за подобное нарушение сейчас – два года. Александр по этим правилам был наказан. Поэтому лично для меня нет никакой проблемы в том, что он выступает и побеждает. Думаю, я был бы одним из тех, кто здоровается и улыбается Александру, потому что, на мой взгляд, он понёс своё заслуженное наказание. Конечно, можно быть недовольным тем, что Логинов сделал в прошлом, но он заплатил за это и имеет полное право вернуться и продолжать выступать.

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«Думаю, россияне тоже будут бороться за золото»

– Йоханнес Бё – фаворит чемпионата мира по биатлону? Или кто-то сильнее него?

– Йоханнес действительно силён. Но не так силён, как раньше. Его главный соперник – он сам. И ему самому, и всем вокруг известно, что если он будет хорошо стрелять, то никто не сможет с ним сравниться. Если он сможет к чемпионату мира устранить проблемы со стрельбой, то точно будет лучшим. Но он борется с этими трудностями уже с начала сезона, и они его серьёзно напрягают.



Таким образом, Йоханнес открывает путь к победе для целой группы своих соперников. В первую очередь это его соотечественники, которые здорово проявляют себя с самого начала сезона. Думаю, и французы будут бороться за золото, и немцы, и россияне: Александр Логинов и Эдуард Латыпов показали себя с лучшей стороны. Йоханнес фаворит, и он точно выиграет несколько наград, но целая группа голодных до титулов конкурентов только и ждёт его ошибок.



– Осенью казалось, что новый сезон обернётся грандиозной битвой Норвегии и Франции, но пока скандинавы побеждают в одну калитку. Что пошло не так во французской команде?

– Когда мой брат Мартен завершил карьеру, место лидера сборной оказалось вакантным. Парни в сборной Франции начали бороться за то, чтобы это лидерство подхватить, и, кажется, не на том сосредоточились. Возникла небольшая борьба внутри команды, хотя нужно было просто показывать хорошие результаты в гонках. Но, думаю, что по ходу сезона в сборной поняли, что пошло не так, и к чемпионату мира всё наконец-то встанет на свои места.



– Кто выиграет мужскую эстафету на чемпионате мира?

– Конечно, мне хочется сказать Франция, но я буду осторожен в прогнозах (улыбается). Франция выиграла две последних эстафеты, и подходит к чемпионату мира лидером. Но статус лидера – это не всегда здорово. Мой фаворит – это Норвегия. Если они не зайдут на штрафные круги, то наверняка выиграют, потому что эти ребята очень хороши ходом. Но есть Швеция, Германия, Россия и, конечно, Франция. Думаю, вот эта пятёрка и будет бороться за медали.

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«Кубок мира? Я слишком стар для этого»

– Вы закончили карьеру два года назад. Насколько сильно вы скучаете по атмосфере Кубка мира, по самим гонкам, по соперничеству?

– Честно говоря, у меня нет времени скучать, потому что я сильно занят своей новой работой. У меня также есть свой магазин, который отнимает немало сил и времени. Да и в целом столько всего стараюсь успевать, что просто не задумываюсь о том, как я скучаю по биатлону. Конечно, если остановиться на секунду и подумать, то я бы с радостью надел биб с номером и отправился на трассу. Но при этом я прекрасно понимаю, что уже слишком стар для этого дерьма (смеётся).



Хотя в гонке Легкова я буду участвовать с удовольствием. Я слишком люблю биатлон и лыжи, чтобы просто так отказаться от всего этого. Надеюсь, что в ближайшие годы найду побольше времени и приму участие в различных гонках. В частности, очень хочу поучаствовать в марафоне на Камчатке, а также в некоторых гонках в Норвегии. Не думаю, что смогу бороться за победы, буду просто наслаждаться соревнованиями и встречей со старыми друзьями.



– Есть ли что-то в биатлоне, о чём вы мечтали, но так и не смогли осуществить?

– У меня есть медали чемпионатов мира, этапов Кубка мира, но, к сожалению, я так и не сумел выиграть медаль Олимпийских игр. Это то, что не удалось осуществить.

– Расскажите, пожалуйста, немного о вашем магазине. Это ваш персональный бренд?

– Нет-нет. Четыре года назад мы с моим другом подумали, что хотим создать интернет-магазин. Мы отправили заявку в большой известный магазин под названием GlissShop, и они приняли нашу заявку. Мы продаём оборудование для лыжных гонок, одежду и так далее. С самого начала работы проекта я полностью был в него погружен. Сейчас с учётом тренерской деятельности уже не удаётся тратить столько времени, но как минимум раз в неделю я приезжаю в офис и занимаюсь текущими делами. Мы выбираем коллекцию на продажу, даём возможность людям тестировать экипировку перед тем, как купить её. Конечно, моё имя помогло немного раскрутить магазин, оно и в названии сайта есть, но я не являюсь просто его рекламным лицом, я реально вовлечён в её текущие дела и занимаюсь рабочей рутиной.



– Насколько вы сейчас вовлечены в тренерскую деятельность?

– О, я был очень заинтересован и заинтригован этой возможностью, потому что это дало мне возможность не уйти полностью из биатлона. Мне очень хочется передать свой опыт молодым ребятам, у меня есть даже соответствующий диплом. Не уверен, что я хочу посвятить этому всю жизнь, особенно с учётом того, как сильно я скучаю по сыну, которого редко вижу. Но в данный момент мне это очень интересно и даёт возможность заниматься чем-то ещё.

«Мартен украл мою мечту – стать чемпионом»

– Вы видели, как растёт ваш младший брат Мартен. Когда вы поняли, что он будет большим спортсменом и удивили ли вас его грандиозные успехи?

– Честно говоря, я не думал, что он будет настолько успешным. Такие вещи, на мой взгляд, вообще сложно предсказать. Мне было тяжело принять то, что он стал тем, как стал. Он украл мою мечту – стать чемпионом (улыбается). Думаю, что я бы гораздо легче воспринял то, что кто-то другой стал бы великим чемпионом, а не Мартен. Это было трудно, говорю честно. Но потом я понял, что Мартен сильнее не только меня, но и вообще всех в биатлоне. Этот момент наступил примерно в 2011 году, думаю, что примерно во время чемпионата мира в Ханты-Мансийске.

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– Раз уж мы вспомнили Ханты-Мансийске, не могу не спросить вас о скандале с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом, который в России якобы пускался во все тяжкие, закрывая глаза на допинг в России. Что вы думаете об этой ситуации?

– Когда вы являетесь президентом такой большой организации, у вас есть большая ответственность и нет права на ошибку. Бессеберг нарушил границы своих полномочий, сделал то, чего не должен был делать. И то, что происходит сейчас, это его проблемы.



– А у вас есть какие-то яркие истории из ваших поездок в Ханты-Мансийск и Тюмень?

– Конечно, мы там отлично проводили время. Но помимо Хантов и Тюмени я бы отметил Камчатку. Был там три раза, и я просто полюбил это место и людей. Все были очень дружелюбны. Очень хочу вернуться туда в будущем. Знаете, у меня есть некоторые истории из Камчатки, Ханты-Мансийска, Тюмени и Москвы, но будет лучше, если я оставлю их при себе (смеётся).



– Вы всегда тепло отзывались о России. Что вам больше всего нравится в нашей стране?

– Мне очень нравится, как вы болеете биатлоном. Причём это проявляется не только по отношению к вашим спортсменам, но вообще ко всем биатлонистам. Я всегда чувствовал, что меня очень уважают в России как спортсмена и как человека. Вы знаете, как принимать гостей, чтобы они чувствовали себя там как дома. Очень хочу поехать в Россию в следующем году, у меня там много друзей. Это очень важная страна для меня.



– Признайтесь, вас ещё вдохновляла и красота русских девушек?

– Чего скрывать, русские девушки – это важная составляющая моего тёплого отношения к России (смеётся). Но не только они, конечно. Расскажу вам короткую историю. Когда я был на Камчатке, я остался на месяц дольше, чтобы провести там отпуск. Я был там ещё с несколькими спортсменами. Тогда я вообще никого не знал на Камчатке, но меня приняли как члена семьи, везде помогали. Мне показали горячие источники, проводили экскурсии. Причём я ни о чём не просил моих русских друзей, они это делали от чистого сердца. Никогда не забуду ту поездку. Вы живёте в холодной стране, но у вас тёплое сердце.

«Когда слышу Губерниева – вспоминаю бразильских футбольных комментаторов»

– Вы наверняка знаете нашего биатлонного комментатора Дмитрия Губерниева. Как вы думаете, нормально ли, что Дмитрий в России является более популярным человеком, чем любой из биатлонистов?

– Биатлон – это в первую очередь шоу. Чтобы сделать шоу, нужен шоумен. Дмитрий, безусловно, отвечает требованиям шоумена. Конечно, я не понимаю того, что он говорите на экране на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живёт биатлоном и дарит эту любовь людям. Людей не обманешь – им это нравится. Когда я слышу Губерниева, то вспоминаю бразильских футбольных комментаторов, которые очень эмоционально реагируют на забитые голы (улыбается).

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– Во Франции по-прежнему сохраняются серьёзные ограничения из-за коронавируса. Как вы проводите своё время с учётом этого и не мешают ли ограничения работе?

– На самом деле для меня всё просто. Я занимаюсь спортом, тренирую, а для тренировок условия в принципе и не сильно изменились. Что касается обычной жизни, то я редко приглашаю домой большим компании друзей, так что большой проблемы и тут не вижу.



Мне нравится проводить время с сыном, а тусовки я не особенно люблю. Не могу сказать, что скучаю по активной социальной жизни. Да, я реже вижу родителей, родственников, но глобально моя жизнь не сильно изменилась. При этом понимаю, что для более молодых людей это гораздо сложнее. Им нужно общение, путешествия. Когда всё закончится, они пойдут во все тяжкие (смеётся).



– Вы бы хотели, чтобы ваш сын стал профессиональным спортсменом?

– Я бы просто хотел, чтобы он полюбил спорт. Не важно, будет это биатлон, хоккей, лыжи, футбол или что-то ещё. И не важно, станет он профессиональным атлетом или нет. Я в любом случае дам ему возможность полюбить спорт, а там уже посмотрим.

– Какие у вас цели, задачи и мечты на 2021 год?

– Я просто хочу, чтобы вся эта ситуация с ковидом побыстрее закончилась. Надеюсь, что все ограничения скоро снимут. Хочу уже путешествовать как свободный человек, поехать в Россию в том числе. В остальном буду продолжать работать и надеяться, что мне поступят ещё какие-то предложения, возможно, из других стран. В будущем мне было бы интересно поработать биатлонным тренером не только с молодёжью, но и на уровне взрослого Кубка мира. Не так принципиально, будет ли это сборная Франции или какая-то другая страна