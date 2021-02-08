Тяжкая доля. Кто будет спасать честь российского биатлона на ЧМ-2021 без флага и гимна

Когда русским сложно, они способны на многое. Шансы на медаль будут в каждой гонке.

Выступать на чемпионате мира по биатлону для российских спортсменов и большое счастье, и тяжкая доля. Внимание болельщиков многократно увеличивает масштабы как победы, так и провала. Увы, в последние годы провалов у российской сборной было гораздо больше.

На чемпионате мира 2021 года нашим спортсменам будет ещё сложнее, чем обычно: из-за санкций, наложенных на российский спорт, они будут спасать честь нашего биатлона без флага и гимна страны. Официальное название нашей делегации не «сборная России», а «команда СБР».

Хотя и нам, и иностранцам известно, что, когда русским сложно, они способны на многое. Да и состояние команды, результаты, показанные спортсменами на недавних этапах Кубка мира, позволяют сказать, что в российской команде перед чемпионатом мира всё неплохо. Без преувеличения можно заметить, что шансы на медаль у россиян будут в каждой гонке.

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Лучшая тройка

Мужскую сборную России можно разделить ровно пополам — по три спортсмена в каждой части.

Во-первых, это парни, реально способные претендовать на медаль в личной гонке. Уже который год Александр Логинов тащит на себе мужскую команду. Год назад он наконец-то стал чемпионом мира, в этом году тоже успел одержать личную победу, так что Саша по традиции будет бежать за наградой на абсолютно каждом старте. И если не случится форс-мажора, то Логинов примет участие во всей программе чемпионата мира, кроме, возможно, сингл-микста.

Эдуард Латыпов в этом сезоне начинает оправдывать многочисленные авансы, выданные ему как прошлым, так и нынешним тренерским штабом. Про большой талант Латыпова говорят давно, но Эдуард только-только начал его реализовывать. Особенно яркой была победа в смешанной эстафете, когда россиянин на финише разобрался с конкурентами. Пора побороться за что-то серьёзное и в личных гонках. Тем более что по скорости на лыжне Латыпов – лучший в сборной.

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Матвей Елисеев же способен удивить в спринте. В последних гонках на Кубке мира он попробовал начинать гонку аккуратнее, чтобы хватало сил на финишный круг, который всегда был его главной бедой. В эстафете на этапе в Антхольце это сработало. Последний круг Матвей пролетел как никогда быстро. В оптимальной форме Елисеев преподнести сюрприз и в личной гонке.

Ради одной гонки

Вторая группа мужской сборной России состоит из Антона Бабикова, Евгения Гараничева и Карима Халили. К сожалению, их шансы на медали в личных гонках мизерные. В спринте за Россию побегут пять человек, так как у Логинова будет личная квота как у чемпиона мира. Так что шанс получат все, кроме одного человека. Возможно, тренерский штаб в первом личном старте турнира пожертвует Гараничевым, которого позже заявят на индивидуальную гонку.

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Так или иначе тренерам необходимо будет проверить всех из них, чтобы сделать выбор на эстафету. По сути, Бабиков, Гараничев и Халили приехали в Поклюку, чтобы проявить себя в одной гонке – эстафете. И при хорошем раскладе уехать с чемпионата мира с медалью.

Пора, Света!

В женской сборной в этом сезоне на удивление ровный состав. Хотя выделить Светлану Миронову всё же стоит. Всё-таки россиянка в двух последних масс-стартах на этапах Кубка мира вполне могла выигрывать золото, но допускала обидные промахи на заключительном рубеже. Потенциально Миронова будет претендовать на медаль в каждой гонке чемпионата мира.

Светлане давно пора окончательно закрепиться в элите мирового биатлона. Она уже очень давно туда стучится, и мировое первенство – лучшая возможность наконец-то широко распахнуть эту дверь. Лишь бы не подвели нервы и не случилась какая-то непредвиденная неприятность.

Тройка из второго эшелона

Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова – участницы недавней победной эстафеты в Антхольце. Им будет чуть сложнее, чем Мироновой на чемпионате мира, но и шансы на медаль у девушек наверняка появятся. Всё будет зависеть в основном от стрельбы, потому что по скорости у женской сборной России в этом году всё в порядке. По крайней мере, эта скорость уже позволяет рассчитывать и на свои силы, а не только на промахи у конкурентов.

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Кайшева блестяще проходит последний круг, а это значит, что у неё будет шанс в контактной гонке. Для этого Ульяне очень желательно прилично выступить в спринте. Павлова побежала в этом году лучше, чем в дебютном сезоне, когда её признали новичком года. Однако разладилась стрельба. Если Женя вспомнит, что она настоящий снайпер, то сможет удивить многих. Про готовность Акимовой судить сложнее, но то, как она прошла свой этап в эстафете в Антхольце, позволяет надеяться, что Татьяна тоже способна показать высокий результат.

Осторожные надежды

Несколько скромнее выглядят шансы на успех у Ирины Казакевич и Ларисы Куклиной. Казакевич здорово начала сезон и какое-то время вообще была лучшей в сборной России за счёт хорошей скорости. Но в последнее время и скорость снизилась, и стрельба не наладилась. Тем не менее тренер женской сборной Михаил Шашилов высоко ценит талант спортсменки и наверняка постарается дать ей шанс проявить себя на чемпионате мира.

У Куклиной всё ещё сложнее. Ларисы подходила к этому сезону с большими надеждами и рассчитывала совершить прорыв. Но не вышло. По разным причинам Куклина выступала слабее, чем в прошлом сезоне. Её даже отправили на чемпионат Европы, где она стала лучшей из наших и справедливо отобралась на мировое первенство. Хочется, чтобы Лариса разобралась с проблемами и «выстрелила» в Поклюке. Возможность для этого у неё наверняка будет.