В одну калитку. Норвегия просто разгромила Россию на старте чемпионата мира по лыжам

После провала на биатлонном чемпионате мира хотелось праздника на мировом первенстве по лыжным гонка от российских спортсменов. Тем более, что все предпосылки для этого были. Наши парни и девушки не слезали с пьедестала почёта как на «Тур де Ски», так и на обычных этапах Кубка мира. Да, были определённые проблемы со здоровьем у целого ряда российских лыжников, но на чемпионат мира приехали все наши лучшие силы.

Тренерский штаб сборной России выбрал восемь человек для участия в первой дисциплине – классическом спринте. В список попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых и Александр Терентьев. Все наши лыжники успешно прошли квалификацию и были готовы сразиться за первый комплект медалей чемпионата мира.

Да как же Большунов упустил первое место?! Драма в спринте на чемпионате мира по лыжам Александр до последнего подъёма шёл первым, но проиграл судьбоносную схватку с Клебо.

Катастрофа женской сборной России

Наталья Непряева, которая каким-то чудом успела восстановиться к чемпионату мира после тяжёлой травмы, бежала в первом же четвертьфинальном забеге. К сожалению, восстановление россиянки ещё полностью не закончено, а уж о наборе оптимальной формы и говорить не приходится. Наталья выступала через боль и сумела занять лишь пятое место в своём забеге, завершив таким образом борьбу за медали в этой дисциплине.



Дальше в борьбу за выход в полуфинал вступила 22-летняя Христина Мацокина, которая уже стала призёром молодёжного чемпионата мира в этом году и отобралась на взрослое мировое первенство. Соперницы ей достались самые серьёзные – Линн Сван, Анамария Лампич, Софи Колдуэлл. Мацокина также не смогла пробиться дальше, заняв четвёртое место, а по времени первый забег был быстрее, так что и из списка лаки лузеров россиянка тоже выпала.



Было ощущение, что и лыжи у наших девушек на выкате работали не лучшим образом, поэтому было тревожно перед четвертьфинальными забегами с участием Юлии Ступак и Татьяны Сориной. Опасения подтвердились. Ступак, которая очень любит спринты, внезапно со старта провалилась далеко назад. Юлия отчаянно пыталась подобраться к лидерам и даже вышла на третье место в самом конце. На нём призёр Олимпиады-2018 и финишировала, однако по времени не смогла отобраться в полуфинал.



Последним шансом для женской сборной России была Татьяна Сорина, однако и она завершила борьбу за медали. Татьяна здорово начала и даже вышла в лидеры, однако вскоре откатилась на третью позицию, а когда упала бежавшая впереди финская лыжница, не сумела воспользоваться ситуацией, вылетела с траектории и закончила забег лишь на пятом месте. Первая дисциплина на чемпионате мира стала катастрофой для российский лыжниц.

Большунов, Ретивых и Устюгов вернули надежду

Было грустно, но дальше в дело вступали наши мужчины, а там практически сплошь суперзвёзды спринта – Большунов, Устюгов, Ретивых. Уж они-то должны были показать себя. Первым из наших в четвертьфинале бежал действующий обладатель Кубка мира и победитель «Тур де Ски» Большунов. И Александр без каких-либо проблем пробился дальше, уверенно лидируя на протяжении всего забега.



Дальше был четвертьфинал с участием сразу двух россиян – Александра Терентьева и Сергея Устюгова. По форме последнего вообще ничего не было понятно. Эпизодические появления на Кубке мира не дали чёткого восприятия о готовности двукратного чемпиона мира. Оба россиянина замешкались на старте, но Сергей за счёт опыта грамотно прошёл короткую дистанцию и на финише выбрался на второе место, на котором и финишировал. Терентьев стал третьим, но, к сожалению, по времени не сумел пройти дальше.



В заключительном забеге Россию представлял Глеб Ретивых, который как раз специализируется на спринте и приехал в Германию в первую очередь за этой гонкой. Глеб начал очень осторожно. В целом забег получился значительнее медленнее всех остальных. Россиянину помогло столкновение итальянца де Фабиани и чеха Черни, которые по сути вывели Ретивых на второе место, а потом Глеб уверенно отработал финиш и пробился дальше. Мужчины вернули надежду в российские лыжи.

Норвегия победила Россию в одну калитку

Большунов попал в первый полуфинальный забег вместе с Йоханнесом Клебо и Эриком Вальнесом. Именно эти два норвежцы показали первое и второе время в квалификации. Александр сразу вышел в лидеры, понимая, что норвежцы могут применить командную тактику в любом момент. Тем более, что в забеге был ещё один представитель Норвегии Эмиль Иверсен.



К сожалению, россиянин измотал себя в начале забега, и на финише Клебо и Вальнес довольно легко его прошли. Большунов стал третьим и теперь должен был ждать результатов второго забега, чтобы попытаться проскочить в финал по времени.



Судя по тому, как медленно начался второй забег, шансы Большунова быть в финале резко повышались. Ретивых и Устюгов первую половину дистанции держались позади, но ближе к финишу Сергей выбрался на второе место, с которого уверенно и прошёл дальше. А вот для Глеба борьба за медали на этом завершилась.

Теперь нас ждала кульминация лыжного спринта. Большунов и Устюгов против Клебо и Вальнеса. Уже по началу забега было видно, как тяжело Сергею, которого совершенно явно беспокоила травма ноги, полученная прямо перед стартом чемпионата мира. Александр же ко второй трети забега вышел в лидеры, однако на заключительном подъёме норвежцы втроём просто «съели» россиянина.



Это был конец. Норвегия просто разгромила победила Россию в первой дисциплине на мировом первенстве в Германии. Клебо – первый, Вальнес – второй, Тёугбёль – третий, Большунов – четвёртый, Устюгов – пятый. Нашей сборной ещё предстоит провести анализ того, что произошло. Возможно, плохо работали лыжи. Возможно, были и другие объективные причины. Так или иначе, чемпионат мира начался явно не так, как все того хотели.