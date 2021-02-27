«На последнем спуске появились слёзы». Как Большунов вырвал золото у пятерых норвежцев

Продумать победную тактику ещё на сборах, не оглядываться, чтобы не тратить лишние силы, конкретно «дёргаться» и повторять при каждом движении в подъём «ты должен выиграть» – всё это сделал Александр Большунов в победном скиатлоне на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе. И даже пятеро окруживших его норвежцев не справились с напором россиянина.
«Норвежцы думали, что выиграют всё. Не тут то было!»
Александр кричал до финиша, кричал на финише, кричал после финиша. А уже затем расчувствовался и раскрыл секреты своей победы.
«Протяжки я начинал с первого круга, на самом деле. Ведь соперники сильные, и если всё оставлять на финиш, это чревато. На коньковой части с самого начала стал делать рывки, чтобы норвежцев растянуть. Такая тактика принесла мне звание чемпиона мира. Я ещё на сборе продумал, как всё сделать и воплотил это.
Оглядывался ли, когда норвежцы окружили? Оглядываться – лишние силы тратить, работать надо без оглядки, а если дёргаться, то конкретно. Главное ускорение было на последнем круге, оно сработало. Я реально говорил себе на последнем подъёме, что не должен отдать победу – ты должен выиграть, должен стать чемпионом мира. Когда выкатывался на финишный спуск, появились слёзы на глазах – уже понимал, что вот она, победа.
После этого всё было под контролем, главное было проехать спуск и докатиться до финиша без суетливых движений. Эта цель достигнута. Ровно неделю назад я заболел и не знал, смогу ли бежать спринт и дистанцию. Были мысли, что чемпионат мира пролетит мимо меня. Вовремя спустился с гор.
В этом году норвежцы сделали акцент на чемпионат мира, думали, выиграют всё, но не тут то было! Я подтвердил, что лидер общего зачёта побеждает в дистанциях и на чемпионате мира», — рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
Конечно, теперь от Александра ждут новых подвигов. Елена Вяльбе сказала, что он хочет бежать все гонки.
«То, что он сделал на последнем подъёме – фантастика!»
Тренер Большунова Юрий Бородавко едва сдерживал слёзы, когда комментировал победу своего подопечного.
«Не так легко всё это было пережить, поскольку гонка была как качели. Я очень сильно боялся, что после рывков, которые были на третьем круге конькового хода, Большунов закислится и ему может не хватить сил. Но Саша разложил силы правильно. То, что он сделал на последнем подъёме, — это просто фантастика. Это одна из лучших гонок. Думаю, она войдёт в историю. По красоте и драматизму я ничего подобного не видел.
Но чемпионат только начинается. Будем надеяться, что медали ещё будут. Выдохнет ли Большунов после первого золота? Есть цели, к этим целям нужно идти, покорять. Александр — очень честолюбивый спортсмен, выходит на старт побеждать», — отметил наставник в эфире «Матч ТВ».
«В конце, когда Александр ненадолго отдал лидерство, он стиснул зубы? Мы видели, что лыжи у него были лучшие, и на спуске он имел преимущество. Когда отрыв был две секунды, то сомнений, что заключительный подъём они начнут вместе, у меня не было. Большунов очень сильно рисковал, когда на последний вираж уходил по самому маленькому радиусу, а в итоге просто объехал Холунда по малому радиусу. Драматизма хватало везде», — добавил Бородавко в интервью «Чемпионату».
Помните, как норвежцы говорили, что будут волками, а русский медведь постоянно будет чувствовать их дыхание? Так вот, Большунов раскидал всех соперников так, как и делает медведь. А призёр Олимпийских игр Александр Панжинский был даже более прям и категоричен.
«Мы видели эмоции Большунова на финише. Переживали, очень ждали побед. Главное, в каком стиле он это сделал — пять норвежцев вокруг. Очень изящно и красиво. В одно время показалось, что силы покинули Александра, но, возможно, он своим видом обманул остальных. Самое грамотное, что Большунов на последних двух кругах задал высочайший темп, измотал Иверсена и Клебо.
После первой гонки норвежцы начали раздавать какие-то не совсем приятные комментарии в адрес Большунова. А сегодня всей командой пытались, но ничего не вышло. Против лома нет приёма. Александр сегодня оказался нашим «золотым ломом», — сказал Панжинский «Чемпионату».
Будем надеяться, что этот лом и дальше будет бить по норвежцам.
- 27 февраля 2021
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