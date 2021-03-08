«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова

Если бы не финишная разборка – это было бы очевидно. Впрочем, у Большунова будет целая Олимпиада, чтобы доказать обратное.

Финиш классического марафона на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе обернулся скандалом, который заслонил собой всё то, что произошло непосредственно в гонке. Ведь норвежец Йоханнес Клебо, лишённый золотой награды, не проиграл россиянину Александру Большунову, который тоже не получил золота. Ещё год назад и представить нельзя было, что Клебо пробежит марафон как минимум не хуже лучшего лыжника-дистанционщика последних лет.

Можно сколько угодно говорить о том, что норвежская команда тащила Клебо до последнего километра. Если у спортсмена нет сил – притащить его к финишу в группе лидеров невозможно. И никакая командная тактика здесь не поможет.



Клебо ещё после прошлого сезона говорил, что будет работать над тем, чтобы в дистанционных гонках стать сильнее. Его слова не разошлись с делом. Норвежец стал бегать дистанции на другом уровне. Он стал бороться за победу в каждой гонке, в которой выходит на старт.

Норвежцы не должны отдавать Большунову золото скандального марафона. Они его заслужили Российского лыжника, конечно, очень жалко. Но нельзя говорить о несправедливости.

Ещё год назад на королевском марафоне в Осло Йоханнес Клебо занял только 15-е место, проиграв Большунову 1 минуту и 43 секунды. И это был его лучший марафон в карьере. В 2019-м он финишировал на таком же классическом марафоне 38-м с отставанием более шести минут от того же Большунова, а в 2018-м стал только 40-м с ещё большим проигрышем. Только не Большунову, а Дарио Колонье и Максиму Вылегжанину.



В Оберстдорфе Клебо тактически выстроил гонку идеально. У него были силы не только для того, чтобы держаться в общей группе, но и лидировать. Норвежский лыжник повзрослел, вырос тактически и технически и стал настоящим универсалом. На конкретном турнире Клебо доказал, что он круче Большунова. Саша по-прежнему не знает, что делать с Йоханнесом в спринтерских разборках, зато норвежец теперь не хуже россиянина терпит долгие дистанционные гонки. И если бы не скандал на финише – это было бы очевидно. Даже если бы столкновения не было, и Большунов бы выиграл, Клебо отстал бы на него лишь на доли секунды.



О том, что сухая медальная статистика в пользу Клебо, говорить лишний раз не будем.



Норвежец и ментально оказался сильнее, хотя всегда легко говорить победителю. Проигравшему сделать это гораздо сложнее.

Эмоции и слёзы Большунова понятны. Он на равных бился с лучшим финишёром в истории лыжных гонок и не смог довести борьбу до конца из-за поломки палки. Он был в шаге от звания короля лыж и не смог его получить из-за драматичного стечения обстоятельств.

Дикая заруба русского и норвежца на финише. Таких скандалов на лыжных ЧМ давно не было! Драматичный финиш главной гонки года. Большунов сломал палку и заплакал от досады, а Клебо сбежал после дисквалификации.

Но сложно даже представить, что сейчас на душе у Клебо, который провёл, возможно, гонку своей жизни. Ведь никто не ждал, что Йоханнес способен на такие подвиги на марафоне. Его слёз никто не видел. Возможно, они и были, но все видели только то, как Клебо после финиша подошёл к Александру Большунову, похлопал по плечу, сказал какие-то слова утешения. А когда жюри приняло решение о его дисквалификации, просто ушёл, скрыв все эмоции.



«Это самый тяжёлый день в моей карьере. Я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Вы видели, что произошло, и можете судить. Честно говоря, чувствую большое разочарование и гнев. Я очень ждал эту гонку, она была моей главной целью на сезон. Никогда не ощущал себя настолько готовым, мои амбиции были высоки.

Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории Организаторы чемпионата мира – 2021 приняли худшее из возможных решений. Недовольны вообще все!

Я знал, что у меня есть шанс выиграть. Сначала FIS объявила меня победителем, и ситуация была признана гоночным инцидентом, а потом решение изменили, и меня дисквалифицировали. Это было большим разочарованием. Огорчён тем, как FIS разобрала ситуацию и окончательным решением жюри. Сейчас всё кажется мне мрачным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку», – написал Клебо в «инстаграме».



Пусть возвращается более сильным. Большунов тоже станет сильнее. Впереди у него целая Олимпиада в Пекине, чтобы отобрать у норвежца звание лучшего лыжника мира.