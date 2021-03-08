«Мне всё кажется мрачным, но я вернусь». В марафоне Клебо доказал, что он круче Большунова

Финиш классического марафона на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе обернулся скандалом, который заслонил собой всё то, что произошло непосредственно в гонке. Ведь норвежец Йоханнес Клебо, лишённый золотой награды, не проиграл россиянину Александру Большунову, который тоже не получил золота. Ещё год назад и представить нельзя было, что Клебо пробежит марафон как минимум не хуже лучшего лыжника-дистанционщика последних лет.
Можно сколько угодно говорить о том, что норвежская команда тащила Клебо до последнего километра. Если у спортсмена нет сил – притащить его к финишу в группе лидеров невозможно. И никакая командная тактика здесь не поможет.
Клебо ещё после прошлого сезона говорил, что будет работать над тем, чтобы в дистанционных гонках стать сильнее. Его слова не разошлись с делом. Норвежец стал бегать дистанции на другом уровне. Он стал бороться за победу в каждой гонке, в которой выходит на старт.
Ещё год назад на королевском марафоне в Осло Йоханнес Клебо занял только 15-е место, проиграв Большунову 1 минуту и 43 секунды. И это был его лучший марафон в карьере. В 2019-м он финишировал на таком же классическом марафоне 38-м с отставанием более шести минут от того же Большунова, а в 2018-м стал только 40-м с ещё большим проигрышем. Только не Большунову, а Дарио Колонье и Максиму Вылегжанину.
В Оберстдорфе Клебо тактически выстроил гонку идеально. У него были силы не только для того, чтобы держаться в общей группе, но и лидировать. Норвежский лыжник повзрослел, вырос тактически и технически и стал настоящим универсалом. На конкретном турнире Клебо доказал, что он круче Большунова. Саша по-прежнему не знает, что делать с Йоханнесом в спринтерских разборках, зато норвежец теперь не хуже россиянина терпит долгие дистанционные гонки. И если бы не скандал на финише – это было бы очевидно. Даже если бы столкновения не было, и Большунов бы выиграл, Клебо отстал бы на него лишь на доли секунды.
О том, что сухая медальная статистика в пользу Клебо, говорить лишний раз не будем.
Норвежец и ментально оказался сильнее, хотя всегда легко говорить победителю. Проигравшему сделать это гораздо сложнее.
Эмоции и слёзы Большунова понятны. Он на равных бился с лучшим финишёром в истории лыжных гонок и не смог довести борьбу до конца из-за поломки палки. Он был в шаге от звания короля лыж и не смог его получить из-за драматичного стечения обстоятельств.
Но сложно даже представить, что сейчас на душе у Клебо, который провёл, возможно, гонку своей жизни. Ведь никто не ждал, что Йоханнес способен на такие подвиги на марафоне. Его слёз никто не видел. Возможно, они и были, но все видели только то, как Клебо после финиша подошёл к Александру Большунову, похлопал по плечу, сказал какие-то слова утешения. А когда жюри приняло решение о его дисквалификации, просто ушёл, скрыв все эмоции.
«Это самый тяжёлый день в моей карьере. Я чувствовал себя сильным и хорошо контролировал гонку. Вы видели, что произошло, и можете судить. Честно говоря, чувствую большое разочарование и гнев. Я очень ждал эту гонку, она была моей главной целью на сезон. Никогда не ощущал себя настолько готовым, мои амбиции были высоки.
Я знал, что у меня есть шанс выиграть. Сначала FIS объявила меня победителем, и ситуация была признана гоночным инцидентом, а потом решение изменили, и меня дисквалифицировали. Это было большим разочарованием. Огорчён тем, как FIS разобрала ситуацию и окончательным решением жюри. Сейчас всё кажется мне мрачным, но я вернусь. Мне просто нужно время. Спасибо за поддержку», – написал Клебо в «инстаграме».
Пусть возвращается более сильным. Большунов тоже станет сильнее. Впереди у него целая Олимпиада в Пекине, чтобы отобрать у норвежца звание лучшего лыжника мира.
- 8 марта 2021
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