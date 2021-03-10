«Странно, что в команде все больны». Вяльбе усомнилась в чистоте побед норвежских лыжников

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе закончился, но разговоры о нём будут продолжаться долго. Ещё не утих скандал на финише классического марафона, где Йоханнес Клебо сломал палку Александру Большунову и был дисквалифицирован, как руководитель российских лыж Елена Вяльбе и тренер сборной России Юрий Бородавко открыто заявили, что сильно сомневаются в чистоте и честности побед норвежских лыжников.

Похоже, нас ждёт очередная «война» между Россией и Норвегией в лыжных гонках. Теперь связанная с темой терапевтических исключений – читай, разрешённого допинга.

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«Норвегия в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения»

Наставник сборной России по лыжным гонкам и тренер чемпиона мира Александра Большунова Юрий Бородавко в интервью «Чемпионату» чётко дал понять, что не верит в невероятный прогресс Йоханнеса Клебо, который раньше не мог бегать марафоны, а теперь легко добегает до финиша в группе лидеров. Бородавко на этот раз даже не намекнул, а максимально открыто заявил о том, что все в сборной Норвегии используют терапевтические исключения, позволяющие принимать препараты, которые обычно считаются допингом, в медицинских целях.



«У Клебо очень большой прогресс. Но я столько работаю и понимаю, что такое очень тяжело. Поэтому у меня есть вопросы и сомнения. Тем более в СМИ просочилась информация о его терапевтических исключениях, поэтому у меня есть сомнения. И вообще надо говорить о том, что норвежская сборная в стопроцентном количестве использует терапевтические исключения, это неправильно, а FIS на это закрывает глаза.



Сборная Норвегии пыталась подмять под себя и саботировать проведение этапов Кубка мира, призвали к этому шведов. Хотя все увидели, что гонки можно проводить и без этих стран. Но мы всё равно видим, что у Норвегии большое влияние на FIS».

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«Не верю, что норвежцы тренируются больше Большунова»

Бородавко поддержала и руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Главный человек российских лыж сдерживалась на протяжении всего чемпионата мира в Оберстдорфе, но на следующий день после его окончания призналась, что не верит в кристальную чистоту побед сборной Норвегии. Вяльбе призывает FIS, чтобы все терапевтические исключения спортсменов были в открытом доступе.

«Я никогда не поверю, что норвежцы тренируются настолько больше, чем тренируется тот же Большунов, тот же Червоткин. Нет, они больше не тренируются, это сто процентов. Есть какие-то другие силы, которые им помогают. Мне достаточно странно, что в одной команде все больны одной и той же болезнью. Это что такое? Ну вот все знают, что они больны астмой. Что это такое, почему?



Ладно, пусть они пользуются терапевтическими исключениями, но пускай это будет оглашено для всех, что спортсмен из такой-то команды использует ТИ. А всё это хранить за семью печатями… Все понимают, что женщина не может последние три года выигрывать почти все дистанционные гонки. Она только в двух гонках не победила. И выигрывать три минуты у второго места — ну согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально».



Стоит отметить, что по ходу чемпионата мира в Оберстдорфе Вяльбе подчеркнула, что в сборной России спортсменов, использующих терапевтические исключения, нет.

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«Когда трое россиян впереди, начинаются разговоры о допинге»

Ещё один тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер не стал говорить конкретно про терапевтические исключения у норвежцев, но выразил непонимание тем, как обычно трактуются победы России и Норвегии.



«Когда три норвежца занимают весь пьедестал, никто ничего не говорит. Когда же трое россиян впереди всех, сразу же начинаются разговоры о допинге», – приводит слова Крамера Sächsische Zeitung.

«Без диагноза даже в детскую секцию не возьмут»

Читатели «Чемпионата» также не остались в стороне от горячей темы и ярко высказались по поводу терапевтических исключений в сборной Норвегии по лыжным гонкам.



«Всем известно, что лыжники и биатлонисты в Норвегии поголовно хворые астматики. Без диагноза астма там даже в детскую секцию не возьмут», – отметил camlann537.

«Официальное количество жителей Норвегии с астмой менее 7% населения. Сравните с количеством астматиков в норвежских сборных по лыжам и биатлону. Налицо пагубное, разрушающее действие лыж на людей одной, отдельно взятой норвежской национальности. Норвегии немедленно нужно запрещать лыжи и все виды спорта, связанные с лыжами, как экстремально негативно влияющие на граждан страны, занимающихся ими», – в открытую смеётся monstr9.



«Меня бесят уже эти астматики!!! Если у вас астма, значит уходите из большого спорта!!! Это что за цирк тут устроили, а?» – не сдерживал эмоции alexstifler1.



«Хлебушко в том году на «полтишке» на половине дистанции отваливался, сейчас скачет вровень с Большуновым, и это за год! Есть тут такие, кто сможет это повторить?» – вопрошал remen.