«Как вам это нравится?» Гимнастки больше не хотят выступать в открытых костюмах

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Швейцарии запомнится надолго. И дело не только в блестящем выступлении сборной России и вошедшем в историю Никите Нагорном, в честь которого назвали элемент. Немецкая гимнастка Сара Восс и её подруги по команде попытались устроить революцию в этом виде спорта. Сара надела на выступление закрытый комбинезон вместо привычного трико и получила массу одобрительных отзывов. Похоже, спортсменки больше не хотят выступать в открытых костюмах.

«Самая «дорогая» комбинация в мире». В честь российского гимнаста назвали новый элемент Никита Нагорный защитил титул абсолютного чемпиона Европы и вошёл в историю спортивной гимнастики.

Протест против сексуализации женщин в спорте

Довольно неожиданную картину пришлось наблюдать поклонникам спортивной гимнастики в Базеле. Немка Сара Восс вышла на упражнения в непривычном всем виде. На ней был полностью закрытый комбинезон. Таким образом, спортсменка хотела привлечь внимание к проблеме сексуализации образа женщин в спорте. По её словам, такое решение поддержали национальная федерация и товарищи по команде. Также Восс отметила, что ей по-прежнему хочется хорошо выглядеть на соревнованиях, но при этом не чувствовать себя голой.



«Чувствовать себя прекрасно и при этом выглядеть элегантно, почему бы и нет? Как вам это нравится?» — написала Восс на своей странице в «Инстаграме».

«Когда началось половое созревания, я стала чувствовать себя неуютно»

Конечно, такой поступок немецкой гимнастки вызвал широкий общественный резонанс по всему миру. Восс сказала, что хотела подать пример другим женщинам в спорте, но не ожидала, что реакция будет столь сильной.

«Все мы хотим, чтобы нашему телу было хорошо, но в спортивной гимнастике с возрастом это становится всё труднее. Когда я была маленькой девочкой, то не считала обтягивающую открытую экипировку такой драматичной. Но когда началось половое созревание, то стала чувствовать себя неуютно», — приводит слова Восс ZDF.

Немецкая гимнастка Восс выступила в закрытом костюме в знак борьбы с сексуализацией женщин

«Мы получили массу положительных отзывов»

Интересно, что выступления в закрытых костюмах не запрещены правилами. Однако долгое время никто не решался пойти против установленных в гимнастике норм. В немецкой сборной посчитали, что время пришло.



«Само собой разумеется, что все мы тренируемся в брюках в повседневной жизни. В какой-то момент мы спросили себя: а почему бы и не участвовать так в соревнованиях? Почему бы нам не чувствовать себя комфортно и на выступлениях?» — задалась вопросом коллега Сары Восс по сборной Германии Элизабет Зайтц.

Гимнастика в целом в последнее время стала часто попадать в информационное поле. И все поводы, мягко говоря, не слишком позитивные. В Америке командный врач оскорблял юных гимнасток, в Германии одного из тренеров обвиняют в чрезмерной дисциплине и слишком жёстком отношении к спортсменкам. На этом фоне Сара Восс хочет вернуть позитив в её любимый вид спорта.



«Мы надеемся, что гимнастки, которым неудобно выступать в обычных костюмах, последуют нашему примеру. Здесь, на чемпионате Европы, мы получили много положительных отзывов. Многие поднимали палец вверх. Ни одна гимнастка не дала нам понять, что считает наш поступок глупостью. Напротив, в социальных сетях я получила много сообщений со словами поддержки».