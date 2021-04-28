«Сделайте это немедленно!» В Польше содрали российский флаг во время чемпионского матча

Убрать российский флаг по телефонному звонку? Такое возможно в спорте? Да ещё и в официальном матче за звание чемпионки мира? Оказывается, возможно. Во время партии между сильнейшими шашистками мира россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской секретарь матча Яцек Павлицкий подобрался к столику, за которым шла игра, и сорвал табличку с именем российской спортсменки, а затем унёс со столика и российский флаг! Кто мог потребовать от него пойти на такое?
Ещё не утихли страсти по поводу победы российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге, как мир шашек решил перебить мир шахмат громким скандалом. Вопиющая ситуация произошла в Варшаве во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам. Действующая чемпионка россиянка Тамара Тансыккужина отстаивает свой титул в битве с полькой Наталией Садовской.
Именно Тамара в 2019-м отобрала звание сильнейшей у Наталии, и в прошлом году в России должен был состояться реванш. Но не состоялся. Международная федерация шашек (FMJD) не удостоверилась в платёжеспособности российских организаторов, а в итоге всё закончилось крупным скандалом. Сначала матч дважды переносили, а когда сроки проведения были утверждены, начались проблемы у Садовской – с визой, оплатой проживания и питания, с билетами.
Наталия в итоге отказалась играть, так как гарантии выплаты обещанного российской стороной призового фонда так никто и не дал. Она уехала из России, рассказав об угрозах и оскорблениях в свой адрес со стороны организаторов. Ситуацию пыталась спасти FMJD, пообещавшая призовой фонд в 30 тысяч евро, но было уже поздно.
В итоге матч перенесли в Варшаву, где он и начался 23 апреля с гарантией всех выплат обеим участницам. Призовой фонд обеспечили спонсоры матча. Несколько раз до старта организаторы запрашивали у FMJD информацию о том, можно ли представлять Тамару Тансыккужину россиянкой и использовать российскую символику. Ответа не было.
Организаторы приняли решение использовать на официальном сайте, баннерах, в оформлении зала российскую символику. И три тура никого это не волновало. Но затем последовал телефонный звонок.
Фото: mecz21.warcaby.pl
«Звонила секретарь руководителя Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки. Она заявила, что мы действуем в нарушение решений Спортивного арбитражного суда, согласно которому использование российской символики на крупнейших спортивных соревнованиях запрещено. И потребовала убрать со стола российский флаг и заменить табличку, на которой Тамара Тансыккужина была представлена россиянкой.
Я ответил, что мы обязательно выполним все предписания после окончания очередной партии, на что услышал: «Сделайте это немедленно!». При невыполнении этого требования Международную федерацию шашек пригрозили исключить из ВАДА, куда мы так долго стремились, чтобы в итоге получить признание Международного олимпийского комитета. Я ещё раз попытался объяснить, что вмешательство в ход партии недопустимо, но вновь последовало настойчивое: «Это нужно сделать прямо сейчас, чтобы избежать ненужного риска». Мы посоветовались с директором матча Дамьеном Решкой и решили выполнить требования», — объяснил Яцек Павлицкий.
Именно Павлицкий буквально подполз к столику, содрал табличку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а затем обошёл столик с другой стороны и унёс российский флажок, стоявший рядом с нашей шашисткой. Тамара, конечно, была в шоке от того, что кто-то вообще подошёл к столу и что-то с него взял. Обычно такое происходит, когда партия закончена, а судья забирает подписанные протоколы.
Павлицкий от имени оргкомитета извинился перед Тамарой Тансыкунжиной, которая проиграла партию и серьёзно уступает в чемпионском матче. Табличка с её именем уже переделана – теперь Тамара представляет не Россию, а Международную федерацию шашек. Перекрасили и официальный баннер, убрав из него российский флаг. Но вряд ли на этом ситуацию можно считать исчерпанной.
Организаторы допустили ошибку с символикой и исправили её по требованию ВАДА с грубейшим нарушением правил – разве такое вообще допустимо?
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