«Сделайте это немедленно!» В Польше содрали российский флаг во время чемпионского матча

Убрать российский флаг по телефонному звонку? Такое возможно в спорте? Да ещё и в официальном матче за звание чемпионки мира? Оказывается, возможно. Во время партии между сильнейшими шашистками мира россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской секретарь матча Яцек Павлицкий подобрался к столику, за которым шла игра, и сорвал табличку с именем российской спортсменки, а затем унёс со столика и российский флаг! Кто мог потребовать от него пойти на такое?

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

Ещё не утихли страсти по поводу победы российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге, как мир шашек решил перебить мир шахмат громким скандалом. Вопиющая ситуация произошла в Варшаве во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам. Действующая чемпионка россиянка Тамара Тансыккужина отстаивает свой титул в битве с полькой Наталией Садовской.

Именно Тамара в 2019-м отобрала звание сильнейшей у Наталии, и в прошлом году в России должен был состояться реванш. Но не состоялся. Международная федерация шашек (FMJD) не удостоверилась в платёжеспособности российских организаторов, а в итоге всё закончилось крупным скандалом. Сначала матч дважды переносили, а когда сроки проведения были утверждены, начались проблемы у Садовской – с визой, оплатой проживания и питания, с билетами.

Наталия в итоге отказалась играть, так как гарантии выплаты обещанного российской стороной призового фонда так никто и не дал. Она уехала из России, рассказав об угрозах и оскорблениях в свой адрес со стороны организаторов. Ситуацию пыталась спасти FMJD, пообещавшая призовой фонд в 30 тысяч евро, но было уже поздно.

В итоге матч перенесли в Варшаву, где он и начался 23 апреля с гарантией всех выплат обеим участницам. Призовой фонд обеспечили спонсоры матча. Несколько раз до старта организаторы запрашивали у FMJD информацию о том, можно ли представлять Тамару Тансыккужину россиянкой и использовать российскую символику. Ответа не было.

Организаторы приняли решение использовать на официальном сайте, баннерах, в оформлении зала российскую символику. И три тура никого это не волновало. Но затем последовал телефонный звонок.

Фото: mecz21.warcaby.pl

Унижение, а не победа. России дали повод для радости, но выбросили из мирового спорта Олимпиады в Токио и Пекине пройдут без сборной России. Чемпионат мира по футболу в Катаре – тоже.

«Звонила секретарь руководителя Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки. Она заявила, что мы действуем в нарушение решений Спортивного арбитражного суда, согласно которому использование российской символики на крупнейших спортивных соревнованиях запрещено. И потребовала убрать со стола российский флаг и заменить табличку, на которой Тамара Тансыккужина была представлена россиянкой.

Я ответил, что мы обязательно выполним все предписания после окончания очередной партии, на что услышал: «Сделайте это немедленно!». При невыполнении этого требования Международную федерацию шашек пригрозили исключить из ВАДА, куда мы так долго стремились, чтобы в итоге получить признание Международного олимпийского комитета. Я ещё раз попытался объяснить, что вмешательство в ход партии недопустимо, но вновь последовало настойчивое: «Это нужно сделать прямо сейчас, чтобы избежать ненужного риска». Мы посоветовались с директором матча Дамьеном Решкой и решили выполнить требования», — объяснил Яцек Павлицкий.

Именно Павлицкий буквально подполз к столику, содрал табличку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а затем обошёл столик с другой стороны и унёс российский флажок, стоявший рядом с нашей шашисткой. Тамара, конечно, была в шоке от того, что кто-то вообще подошёл к столу и что-то с него взял. Обычно такое происходит, когда партия закончена, а судья забирает подписанные протоколы.

Павлицкий от имени оргкомитета извинился перед Тамарой Тансыкунжиной, которая проиграла партию и серьёзно уступает в чемпионском матче. Табличка с её именем уже переделана – теперь Тамара представляет не Россию, а Международную федерацию шашек. Перекрасили и официальный баннер, убрав из него российский флаг. Но вряд ли на этом ситуацию можно считать исчерпанной.

Организаторы допустили ошибку с символикой и исправили её по требованию ВАДА с грубейшим нарушением правил – разве такое вообще допустимо?