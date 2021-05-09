Наши альпинисты, рискуя жизнью, поднялись на самую высокую гору Европы, чтобы любой ценой сбросить с неё вражеские штандарты.

«Флаги фашистские там, на вершине!» Как советские бойцы совершили подвиг на Эльбрусе

В середине февраля 1943 года советские бойцы-альпинисты со скудным снаряжением и провиантом совершили два восхождения на западную и восточную часть высочайшего пика Европы – Эльбруса. Целью этих восхождений было снятие немецко-фашистских символов, установленных в августе 1942 года и установка вместо них советских флагов.

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Немецкие флаги на Эльбрусе

21 августа группа немецких горных егерей под командованием капитана Хайнца Грота установила на западной части Эльбруса немецкие флаги. Приказ о штурме вершины отдал генерал Хуберт Ланц, который командовал первой горнопехотной дивизией «Эдельвейс».

Ланц до войны бывал в СССР, не раз поднимался на Эльбрус в составе туристических экспедиций, владел русским языком и даже наречиями народов Приэльбрусья. Возглавлявший группу Хайнц Грот тоже поднимался на Эльбрус в 1939-м незадолго до начала Второй мировой войны.

Фото: РИА Новости

Грот и его группа из 20 опытных бойцов, в распоряжении которых было отличное альпинистское снаряжение, начали восхождение в ночь на 21 августа, предварительно заняв гостиницу «Приют одиннадцати», ставшей опорным пунктом немецких горных егерей.

Именно из этой гостиницы Грот со своей группой отправился на штурм западного склона Эльбруса, несмотря на отсутствие акклиматизации, сильный ветер и метель. Через семь часов на вершине немцы установили флагшток с военным флагом и два штандарта горнопехотных дивизий с изображениями эдельвейса и горечавки. Все свои действия немцы фиксировали на фото и даже снимали кинокадры. Тем же маршрутом егеря спустились к гостинице.

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Рвение Ланца поначалу не было оценено Гитлером, но впоследствии все участники восхождения получили награды, а изображения с немецким флагом на Эльбрусе стало использоваться в целях пропаганды. При этом, по воспоминаниям Грота, военный флаг был разорван сильнейшим ветром ещё до того, как группа начала спуск, но другого полотнища не было.

Флаг и штандарты оставались на Эльбрусе до тех пор, пока за ними не были отправлены советские бойцы.

Приказ №17/9

К декабрю 1942-го части горных подразделений Красной армии выбили немцев с большинства перевалов и теснили с Большого Кавказского хребта. В начале января 1943 года командование Закавказским фронтом решило провести специальную операцию, которую закрепило приказом №17/9.

«Командиру 897-го горнострелкового полка майору П.И. Сироткину:

Инструктор альпинистского отделения опергруппы штаба Закавказского фронта – мастер спорта СССР по альпинизму мл. лейтенант Н.А. Гусак в течение ближайших дней организует и проводит восхождение на обе вершины Эльбруса для ликвидации немецко-фашистских вымпелов и установления государственных флагов СССР.

Подготовка и организация группы возлагается на Вас и мл. лейтенанта тов. Н.А. Гусака. Начальником группы назначается Н.А. Гусак. Ввиду политической значимости мероприятия, обеспечить мл. лейтенанту Н.А. Гусаку тщательную подготовку группы из 4-5 человек, им отобранных инструкторов альпинизма и партизан Верхней Сванетии.

06.01. 1943 г. Заместитель командующего войсками Закавказского фронта генерал-майор И.А. Петров».

Спорт, который сильнее войны Лишения и тяготы глобальных войн, голод и раны срывали чемпионаты, Олимпиады, но не могли поставить спорту полный заслон.

Приказ №17/9 стал первым из ряда последовавших об организации восхождения на Эльбрус. Первый приказ предполагал тщательную подготовку, а в дальнейших содержалось требование «любой ценой» и к определённому сроку, а потому было принято решение действовать не одной группой, а тремя, а общее руководство передать капитану Александру Гусеву.

На штурм

Первая группа под командованием Николая Гусака шла через перевал Бечо и Донгуз-Орун. В состав группы входили сам Гусак, Георгий Однолюбов, Александр Сидоренко, Борис Грачёв, Габриэль Хергиани, Бекну Хергиани и Виктор Кухтин. У Гусака был опыт многократного зимнего восхождения на Эльбрус, и именно на его группу возлагалась задача водрузить флаг СССР на вершину любой ценой.

Вторая группа под руководством Николая Моренца шла по тому же маршруту. В состав группы вошли Андрей Грязнов, Анатолий Багров, Любовь Коротаева, Николай Персиянинов, Алексей Немчинов и Георгий Сулаквелидзе.

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Третью группу возглавлял Александр Гусев. В его отряд вошли кинооператор Никита Петросов, а также Евгений Белецкий, Виталий Лубенец, Евгений Смирнов и Леонид Кельс. Эта группа отправилась другим маршрутом. Все три группы должны были встретиться в «Приюте одиннадцати», хотя мало кто верил, что гостиница осталась целой.

Группы соединились 10 февраля. Здание гостиницы оказалось целым, там даже обнаружились запасы еды, оставленной немцами. Но штурм горы задержался в связи с непогодой.

Однако приказ командования необходимо было выполнить. Гусев принял решение отправить на западный склон группу Гусака. Восхождение было назначено на 13 февраля. Из снаряжения стальные кошки и ледорубы, а экипировка – полушубки, валенки, шапки и тёмные очки.

«Что делать будем?»

Сложнейшее восхождение, грозившее альпинистам гибелью, началось в 2:30.

«…в условиях крайне плохой видимости поднялись, как показалось на вершину, установили флаг. А когда стали спускаться, зоркие глаза охотника из Сванетии Бекну Хергиани разглядели две точки: «Вершина там и флаги фашистские там! Что будем делать?», – вспоминал Александр Сидоренко.

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Николай Гусак спросил у людей своего отряда, кто готов добраться до вершины и снять немецкие флаги. Добровольцами вызвались Сидоренко и Бекну Хергиани, которые и заметил ошибку. Они с трудом добрались до того места, где за полгода до этого побывала группа Хайнца Грота. Гусак остался рядом с флагштоком с советским флагом, а остальным приказал спускаться вниз.

Сидоренко и Хергиани сняли то, что осталось от флага и штандартов, а затем спустились сначала к Гусаку, а затем все вместе – к «Приюту одиннадцати».

17 февраля группа Александра Гусева поднялась на восточный пик Эльбруса и там тоже установила советский флаг. Никита Петросов зафиксировал всё на киноплёнку.

Постановочные кадры

Приказ был выполнен. Но объединённой группе пришлось совершить ещё одно восхождение на западный пик. На этом настоял Петросов, который резонно заметил, что документальная хроника есть только с восточного пика, а не с западного, откуда и были сняты немецкие флаги.

Поэтому несколько бойцов вновь совершили подъём, заново установили фашистские символы и на камеру показательно якобы сбросили их вниз. На самом деле флаги были доставлены в штаб фронта в качестве одного из доказательств выполнения приказа. Об этой постановочной съёмке стало известно только после войны. Восхождение обеих групп советских бойцов на Эльбрус в сложнейших условиях стало настоящим подвигом, а отснятые кадры – инструментом для повышения боевого духа армии.

После войны альпинисты не раз совершали восхождение по тем маршрутам, которые проложили советские бойцы.

Но участники того легендарного восхождения совершили ещё один подвиг, о котором известно гораздо меньше. Во время наступления немцев на Северном Кавказе Сидоренко и Однолюбов участвовали в эвакуации работников комбината, производившего вольфрам и молибден, необходимых для танковой брони.

Опытнейшие альпинисты перевели через Главный Кавказский хребет в Грузию около 1500 человек, среди которых были больные и пожилые люди, а также примерно 250 детей, в том числе и грудные. Ни один человек во время сложнейшего перехода на высоте почти 3500 метров не погиб.