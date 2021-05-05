«Дисциплина должна быть, вы поняли?» Как ЦСКА упустил победу в драматичной концовке

Не подарок

В женском чемпионате России по гандболу пришло время борьбы за медали. В прошлом году из-за коронавируса команды так и не смогли опробовать новый формат плей-офф, но в этом всё, вероятно, пройдёт по плану — до полуфиналов лучшие команды успешно добрались.

В первом полуфинале столкнулись «Лада» из Тольятти и ЦСКА из Москвы. Если раньше на этой стадии команды играли до двух побед, то теперь всё как в Лиге чемпионов — серия из двух матчей.

Фаворитом в паре, пожалуй, является более звёздный ЦСКА, однако «Лада» — не подарок. Достаточно сказать, что в регулярном чемпионате эти команды обменялись друг с другом домашними победами. И девушки из Тольятти готовились снова порадовать своих многочисленных и шумных болельщиков в первой серии ответственного полуфинального противостояния.

Гол от вратаря

«Лада» начала игру с центра поля и тут же открыла счёт — отличилась Алёна Блохина. ЦСКА в ответной атаке сравнял, но Блохина тут же забила во второй раз. Скучать зрителям на трибунах не приходилось: команды охотно шли в атаку и исправно отправляли мячи в сетку.

На шестой минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Однако будто бы не заметил этого. Шану Массон заменял шестой полевой игрок, и в неполном составе москвички даже вышли вперёд — 4:3. Впрочем, и саму Массон было за что похвалить: она совершила целую серию сейвов.

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Визави опытной бразильянки — Анастасия Лагина — также была заметна. Причём она не просто отбивала мячи, но и «заколдовала» ворота: игроки ЦСКА периодически попадали то в штангу, то в перекладину. А ещё Лагина успешно разгоняла атаки «Лады» и даже разок отличилась сама, когда армейские девушки опять остались в меньшинстве и оставили ворота пустыми — 8:8.

Провальная концовка

ЦСКА выглядел чуть активнее. Но мешала слабая реализация и периодические удаления. «Лада» же в середине тайма лучше использовала верные моменты. И даже Седойкина, которая сменила Массон, поначалу никак не могла помешать хозяйкам. Счёт почти всё время был равным.

Казалось, команды так и закончат первый тайм — в равной борьбе, с ничейным счётом или минимальным перевесом. Однако последние две минуты многое изменили. «Лада» почему-то заторопилась в атаке и несколько раз подряд буквально подарила мяч Седойкиной. А та запускала быстрые атаки: три подряд увенчались успехом. Скоробогатченко, Дмитриева и Судакова точными бросками за несколько секунд добыли преимущество: 12:12 превратились в 15:12.

Дошло до того, что на последней секунде тайма гандболистки «Лады» даже не стали бросать с девяти метров. Позиция, конечно, была не слишком удобной, но выглядело всё так, словно хозяйки хотели просто поскорее уйти на перерыв и остановить внезапный отрыв соперниц.

ЦСКА почувствовал неладное

В начале второго тайма ЦСКА уверенно удерживал преимущество в три мяча, не помешало этому даже удаление — 17:14. Однако игра «Лады» всё-таки чуть изменилась, стала побыстрее, особенно после выхода на площадку Вероники Никитиной, едва восстановившейся после травмы носа: о ней напоминал пластырь, закрывавший чуть ли не половину лица гандболистки.

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Ольга Акопян почувствовала неладное ещё при «плюс два», взяла тайм-аут и эмоционально призывала подопечных быть внимательнее: «Дисциплина должна быть в нападении, вы поняли?»

Однако, как кажется, дисциплины ЦСКА и не хватило, ведь уже через пару минут всё та же Никитина счёт сравняла — 18:18. «Лада» воодушевилась, взбодрилась, но вперёд выйти так и не смогла. Напротив, ЦСКА забил дважды подряд: в одном из бросков Ильиной помог рикошет.

Драматичная концовка

Но игра в спокойное русло уже не вернулась. ЦСКА раз за разом допускал грубые ошибки в обороне, и гостьи получали одно удаление за другим. Впрочем, «Лада» никак не могла воспользоваться большинством. Да что там, даже с семи метров забрасывать не получалось: Полину Каплину Блохина пробила, а вот Седойкина отразила сразу два броска с точки.

На 24-й минуте на табло горели цифры 24:24. Хозяйки во втором тайме ни разу не вышли вперёд, но каждый раз успешно отыгрывались. Пришлось им делать это и через минуту: на хитрый бросок Ведёхиной редким быстрым прорывом ответила Ганичева — 25:25.

Концовка получилась нерезультативной и очень нервной. ЦСКА снова вышел вперёд, а Седойкина совершила ряд классных сейвов. За 30 секунд до завершения матча армейские девушки должны были добывать победу, но свои ворота спасла Лагина. А максимально драматичной концовку сделала Алёна Блохина, которая взяла инициативу на себя и забила на последних секундах — 26:26, и у ЦСКА осталось время лишь на бросок по воротам Лагиной с середины площадки.

На табло — ничья. А значит, в финал выйдет победитель московского матча.