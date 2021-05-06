Соперница вынесла травмированную гандболистку с площадки. Фэйр-плей в чемпионате России

Многократный чемпион России по гандболу «Ростов-Дон» обеспечил себе участие в финальной серии Суперлиги, обыграв в гостях «Астраханочку» со счётом 35:25. Ответный полуфинальный матч в Ростове уже можно считать формальностью – такое преимущество сильнейший женский гандбольный клуб России не упустит.

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Половина тайма на равных

Игра в астраханском «Звёздном», где наша сборная месяц назад красиво пробилась на Олимпиаду в Токио, разбилась на две части – до травмы левой полусредней хозяек Елизаветы Малашенко и после.

С первых минут на площадке шла очень жёсткая и плотная игра. Правда, за первые пять минут ростовчанки отличились трижды и казалось, отправились астраханок в нокдаун во всех смыслах этого слова. Владлена Бобровникова броском с задней линии и Юлия Манагарова после перехвата в фирменном быстром отрыве дважды подряд огорчили вратаря «Астраханочки» Киру Трусову, а затем в лицо голкиперу прилетел мяч после мощнейшего броска Ксении Макеевой.

Причём в этом моменте хозяйки нарушили правила и заработали семиметровый, так что как только Трусова пришла в себя, ей пришлось ещё и отражать пенальти. Правда, неудачно – Граас Заади отправила третий мяч в ворота астраханской команды.

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3:0 – уже солидное преимущество, но «Астраханочка» усилиями Карины Ёжиковой, Кристины Тарасовой и Екатерины Зеленковой буквально за две минуты счёт сравняли. И до 15-й минуты ни одной из команд не удавалось оторваться в счёте. Ростовчанки постоянно вели, но ровно в середине тайма Елизавета Малашенко перехватила мяч у Бобровниковой и вывела свою команду вперёд – 8:7.

Буквально тут же Манагарова вновь восстановила равновесие, а затем Малашенко получила тяжёлую травму колена. Она была с мячом, пыталась обыграть Заади, сделала резкий шаг в сторону и упала. Врачи долго колдовали над полусредней сборной России, а в итоге Юлия Манагарова буквально на руках помогла вынести соперницу на скамейку запасных.

Красивый пример фейр-плей в чемпионате России. Но лучше бы, конечно, все были здоровы.

Фото: rostovhandball.ru

Разгром без шансов

Этот эпизод сломал игру «Астраханочки». Команда получила сильнейший удар – подопечные Влатко Джоновича допускали ошибку за ошибкой, а ростовчанки действовали быстрее, злее, точнее. Неудача в четвертьфинале Лиги чемпионов здорово разозлила команду Пера Юханссона, которая в игре щадить соперниц не собиралась.

За пять минут хозяйки пропустили четыре мяча подряд, а сами никак не могли забить. Попытки главного тренера «Астраханочки» что-то изменить с помощью тайм-аута ни к чему не привели: чемпионок России было сложно остановить.

На перерыв команды ушли при счёте 17:11 в пользу «Ростова». Три минуты в начале второго тайма «Астраханочка» показывала свой лучший гандбол, забросила три мяча подряд, но на этом всё и завершилось.

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Хозяйки ещё боролись, но «Ростов» действовал здорово даже без травмированных Анны Вяхиревой и Анны Лагерквист. На два гола хозяек гостьи отвечали тремя, разрыв в счёте неуклонно рос и в конце матча достиг 10 мячей. Ответный полуфинальный матч 11 мая в Ростове-на-Дону можно считать формальностью.

«Ростов-Дон» – в финале, и это уже точно. Кто станет соперником действующего чемпиона, определится в противостоянии ЦСКА и «Лады», первый матч которого завершился вничью.