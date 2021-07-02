Наставник чемпионов. Каким был выдающийся тренер Каспарова и Карякина Юрий Дохоян

1 июля 2021 года коварный коронавирус, терроризирующий человечество, унес жизнь Юрия Дохояна – выдающегося, да что там, великого шахматного тренера.

Юрий Рафаэлович был одним из главных творцов успехов Гарри Каспарова и Сергея Карякина, а также успешно тренировал женскую сборную России по шахматам.



Ему бы ещё работать и приводить новых учеников к победам. Но его жизнь оборвалась в 56 лет.

Из глубинки – к вершинам

Юрий Рафаэлович родился в селе Зыряновка Алтайского края в 1964 году. Трудно себе представить, что молодой человек из столь отдаленной точки страны может сделать такую оглушительную карьеру, но советская шахматная машина являлась своего рода уникальным социальным лифтом. Талантливого игрока с периферии заметили, и он поступил в столичный ГЦОЛИФК на шахматное отделение. С детства склонный к изучению дебютной теории, он при надежной, классической игре чёрными обладал мощной «белой подачей», которую вскоре прочувствовали на себе многие его соперники. Дохоян стал мастером, потом гроссмейстером, занял второе место во Всесоюзном турнире мастеров, потом победил на крупных турнирах в Бухаресте, Пловдиве и блеснул в побочной группе традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее.

Коллеги любили вспоминать того, совсем молодого Юру в его знаменитом, растянутом свитере. Эффектный, крепко сложенный, ему доставалось множество улыбок от девушек-демонстраторов. Он всегда слыл порядочным человеком и умел дружить – его ценили и шахматисты интеллектуального плана, и более лихие ребята, которых Юра в 80-е мог провести в закрытый ресторан или достать им спиртное во время горбачёвского сухого закона.

«Такой никогда не предаст!»

На волне успехов Дохояна позвал на сборы сам чемпион мира Гарри Каспаров. После великого противостояния с Анатолием Карповым Каспаров собирался обновить тренерскую бригаду. Тем более, наступала компьютерная эпоха, и требовались именно те специалисты, которые смогут хорошо использовать новые технологии. Гарри приглашал целую плеяду звезд на просмотр, но остановился на Дохояне. Почему? Многие мои коллеги старшего поколения утверждали, что здесь веское слово осталось за мамой чемпиона: «Посмотри на Юру, такой ведь никогда не предаст!» Действительно, после шпионских страстей схваток с Карповым штабу Каспарова требовалась в первую очередь работоспособная и невероятно надежная фигура.

На долгие годы Дохоян стал тенью Гарри Каспарова. На редкой фотографии эпохи доминации Гарри Тринадцатого вы не увидите рядом в анализе его верного секунданта. Юрий перестал играть и посвятил этот отрезок жизни успехам подопечного. Более десяти лет Юрий ковал победы чемпиона мира, готов был сутки напролёт анализировать вживую с Гарри и шлифовать позицию с компьютером. На противников сыпались многочисленные новинки, усиления, а Каспаров вновь и вновь бил рейтинговые рекорды, выигрывал один супертурнир за другим.

Шахматный Карполь

В 2005-м жизнь Юрия резко изменилась – Каспаров объявил о завершении карьеры, ушёл в политику, и Дохоян был вынужден искать новых подопечных. А это дело непростое даже для заслуженного тренера России. Все вакантные места на высоком уровне оказались заняты, поэтому уже умудрённый опытом Юрий Рафаэлович попал в совершенно неожиданную для себя среду – стал женским тренером. Он опекал сестёр Татьяну и Надежду Косинцевых, под его руководством вошедших в мировую десятку женского рейтинга, тренировал суперклуб «Спартак», за который играли сёстры и вскоре возглавил женскую сборную России.

Можно только представить себе, как нелегко оказалось специалисту экстракласса, когда после сражений Каспарова с Карповым и Крамником, он оказался в среде куда менее логичных и куда более эмоциональных женских шахмат. И Дохоян оказался настоящим шахматным Карполем – мог прямо на площадке приложить девушек и приложить очень крепким словом.

Тем не менее, Косинцевы и другие сборницы всегда видели, что жёсткий тренер в любой момент готов лечь костьми за своих принцесс и бросить всё на алтарь их победы. Он мог провести по шесть часов среди столиков и ни разу не присесть, наблюдая за партиями сборной России, поддерживая морально свою команду. А ещё – не пойти на завтрак, обед или ужин, потому что нужно было подготовить какую-то новинку в дебюте.

Да, его боялись, за глаза меняли в середине его фамилии букву «о» на букву «у», но при этом всегда уважали, ценили и местами даже боготворили. При Дохояне женская сборная России не раз побеждала на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, но в 2010-м году она установила потрясающий рекорд – стала первой, попросту выиграв абсолютно все матчи!

«Мы ещё 10 лет назад это опровергли!»

Понятно, что масштаб тренерского таланта Дохояна нуждался в новом испытании – вскоре ему предложили перебраться в мужскую команду, за которую играл молодой гроссмейстер и будущий претендент за мировую корону Сергей Карякин. Карякин и Дохоян работали с того момента, как Сергей поменял украинскую федерацию на российскую.

Мужская сборная России не выигрывала шахматную Олимпиаду с 2002 года (тогда в команде последний раз выступал Гарри Каспаров), и в тот момент казалось, что Дохоян поможет решить эту задачу. Золотые медали оказались близки, но, увы, в 2012 году дружина Дохояна осталась второй по дополнительным показателям, буквально на фотофинише отстав от армян.

Игроки мужской сборной России вспоминали тренера как невероятно работоспособного человека, имевшего множество анализов в совершенно различных вариантах, что казалось достаточно удивительным для человека, не выступавшего с середины 90-х.

«Какая линия, такая? Так это же мы ещё 10 лет назад опровергли!» – не будет лишним добавить, что очень многое тренер давал и за счёт старых каспаровских наработок.

Сохранил Дохоян и достаточно авторитарный стиль – вскоре на одном из крупных соревнований команда выступала неровно, и на собрании Юрий Рафаилович напал на одного из игроков: «Как ты не обыграл соперника? Да Каспаров в такой ситуации, Каспаров бы его обул и даже фамилию не спросил!» Справедливости рады, после легендарной гонки со сборной Армении коллектив Дохояна где-то играл хуже, где-то прекрасно, но медали на самом высоком уровне брал стабильно: была и бронза чемпионата Европы, и золото чемпиона мира.

Бомба для Карлсена

Дохоян не переставал ставить перед собой новые вызовы. С 2015 года он ушёл из сборной, но сосредоточился на помощи Сергею Карякину, который оказался в центре небывалого шахматного проекта «Вернём корону в Россию». Молодой претендент выиграл Кубок мира, буквально вырвал в турнире претендентов победу у Фабиано Каруаны, а в матче за мировую корону развеял прогнозы скептиков, обещавших Карлсену легкую победу. Карякин в середине матча повёл в счёте, но волевой норвежец перевел матч на тай-брейк, где выиграл в рапид – своеобразной шахматной серии пенальти.

После того, как вторая попытка Карякина выйти на матч с Карлсеном не увенчалась успехом, Юрий Дохоян начал искать себе нового талантливого ученика. В 2019-м началось его сотрудничество с восходящей звездой российских шахмат Андреем Есипенко. 2020 год оказался смазанным из-за пандемии, но уже в 2021-м Андрей представлял Россию на традиционном супертурнире в Вейк-ан-Зее. Рейтинг-фаворитом здесь являлся чемпион мира Карлсен, к тому моменту обыгравший в матче за мировую корону Каруану и вообще не проигрывавший много партий подряд. Однако чемпион начал турнир неудачно, отставал от лидеров, жаждал перелома, и решил во чтобы то не стало обыграть Есипенко черными. Позднее другой тренер Андрея гроссмейстер Александр Мотылев рассказывал, что именно Дохоян угадал дебютный порядок ходов этой встречи и показал своему подопечному настоящую бомбу, которая позволила буквально разгромить позицию Карлсена. Это был настоящий триумф! Есипенко сходу вошел в число лучших на турнире, а итоговая позиция Карлсена оказалась существенно ниже.

***

Сейчас вспоминается, как внезапно умер в своё время тренер Анатолия Карпова Семён Фурман.

Есипенко, как некогда Карпову, не удастся сыграть чемпионский матч вместе со своим верным наставником. Но он тоже должен когда-то победить в нём в память о своем тренере.