«Британцам стоит внимательнее следить за собой». Призёр Олимпиады-2020 пойман на допинге?

Не только в России есть проблемы с допингом. На днях британский спринтер Чиджинду Уджа был дисквалифицирован после положительного допинг-теста. На Олимпиаде в Токио в составе команды Великобритании Чиджинду выиграл серебряную медаль в эстафете 4х100.

В пробе 27-летнего британца был обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.

Пробу «Б» ещё не вскрыли, но бегун уже знает, как будет отбиваться от обвинений.

«Я опустошён и потрясён»

В борьбе за золото британцы уступили итальянской команде всего лишь 0,01 секунды. Однако если вина Чиджинду подтвердится, вся эстафетная команда Великобритании лишится наград. В этом случае серебряные медали перейдут команде Канады, а спортсмены из Китая получат бронзу.

«Давайте расставим все точки над i. Я не мошенник. Я никогда не принимал, по крайней мере, сознательно, запрещённых веществ. Я полностью опустошён и потрясён этой новостью. Я люблю этот спорт и знаю о своих обязанностях как спортсмена, так и товарища по команде», – приводит оправдания Уджи Reuters.

Проба «Б»

Впрочем, наличие запрещённых веществ пока окончательно не подтверждено.

В случае обнаружения запрещённого вещества и в пробе «Б» дело будет передано на рассмотрение спортивному арбитражному суду (CAS). И, как сообщает издание Mirror, Чиджинду уже готов всё объяснить. По его мнению, попадание запрещённых веществ в его организм произошло из-за «ошибки маркировки». Спортсмен планирует заявить, что препараты не были указаны в составе легальных добавок, которые он употреблял во время Олимпиады в Токио. Неужели это прокатит?

В 2017 году Чиджинду стал чемпионом мира в составе эстафетной команды, в 2016-м и 2018-м выигрывал чемпионаты Европы. Если применение допинга подтвердится, спортсмену грозит отстранение от соревнований на четыре года.

«Прежде чем нападать на других…»

Интересно, как ситуацию с проблемами соотечественника прокомментирует британский пловец Люк Гринбанк, который после победы россиянина Евгения Рылова говорил о том, что «прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством».

Забавно, что до истории с Уджи британские СМИ подозревали в применении запрещённых методов итальянских спринтеров. Ламонт Марсель Джейкобс, выигравший в Токио два золота, дал достойный ответ: он подчеркнул, что положительный результат теста Уджи вызвал у него улыбку.

«Наблюдая за расследованием дела Уджи, я бы сказал, что британцам, возможно, следовало бы внимательнее следить за собой, прежде чем нападать на других», — сказал Джейкобс.