«Меня заточили в доме». Как афганская спортсменка сбежала из страны ради Паралимпиады

В Афганистане с новой властью пришли новые правила. Женщинам в этой стране больше нельзя заниматься спортом. Им будет запрещено участвовать в спортивных играх, где их тело может быть открыто больше, чем это позволяют религиозные нормы.

Спортсменки боятся выходить на улицу, оставляют свои дома, переезжают к родственникам и прячутся, потому что соседи знают, что они занимаются спортом. Они напуганы», — рассказывала о ситуации в стране афганская футболистка Халида Попал.

Но некоторых девушек не пугают угрозы, и они не собираются прощаться со спортом. Одна из них — 23-летняя Закия Худадади, которая занимается паратхэквондо. Несмотря на заявление Национального паралимпийского комитета Афганистана о пропуске Игр в Токио, девушка смогла выбраться из страны, выступила в Токио и стала первой женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпийских играх. Но что будет с ней дальше?

«Спорт необходимостью не является»

Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) заявил, что даже для популярного в стране крикета компромиссов не будет, так как во время игры лица и тела женщин не будут закрыты.

«Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости… (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так».

Также он упомянул, что женщинам рекомендуется выходить из дома только в случае необходимости, и спорт такой необходимостью не является.

Так что афганские девушки, желающие продолжить заниматься спортом, должны были бежать из страны — других вариантов у них не было. И, например, игроки женской сборной страны по футболу успели уехать. Теперь они смогут продолжить выходить на поле.

«Возьмите меня за руку и помогите!»

После приходов талибов к власти, за несколько дней до открытия Паралимпиады в Токио, представители Паралимпийского комитета Афганистана заявили, что спортсмены их страны не смогут принять участия в соревнованиях.

Тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули не смогли вовремя вылететь в Японию, и впервые с 2000 года команда Афганистана могла пропустить соревнования. На открытии Паралимпийских игр — 2020 в знак солидарности афганским паралимпийцам волонтёры пронесли флаг страны во время парада спортсменов.

Худадади должна была стать первой женщиной из Афганистана, которая примет участие в Паралимпийских играх, и упустить этот уникальный шанс она просто не могла. Ей удалось записать видеообращение, в котором она попросила международные организации о помощи.

Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Меня заточили в доме, я не могу безопасно выйти из дома, чтобы купить что-то для себя или спросить других людей о том, как у них дела… Моя семья живёт в городе Герат, он захвачен талибами. Сейчас я живу с членами своей большой семьи в Кабуле, у которых не хватает еды, чтобы прокормить собственных детей, а я для них — дополнительная ноша.

Я прошу всех вас, помогите мне. Я намерена участвовать в Паралимпийских играх в Токио-2020, пожалуйста, возьмите меня за руку и помогите! Пожалуйста, я прошу вас всех — особенно всех женщин со всего мира, женские организации, Организацию Объединённых Наций — не допустите, чтобы право женщины — гражданина Афганистана на участие в паралимпийском движении было так легко отнято. Я много боролась, чтобы достичь этой цели, это само по себе большое достижение, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Я не хочу, чтобы моя борьба была напрасной и безрезультатной. Помогите мне!» — приводит слова Худадади «Радио Свобода».

Главная победа — это участие

И девушке помогли. В результате секретной эвакуации, организованной при поддержке МОК, Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, она смогла буквально бежать из страны. Её и Хоссейна Расули вывезли в Париж, после чего паралимпийцы отправились в Токио.

Закия выступала на Паралимпиаде в весовой категории до 49 кг. С рождения у неё функционирует только одна рука. На спортивную площадку она выходила в белом хиджабе. В двух поединках Худадади уступила Зиёдахон Исаковой из Узбекистана и украинке Виктории Марчук.

Однако само присутствие Закии на Паралимпиаде стало для одним из главных событий в её жизни. Она всё-таки стала первой девушкой в истории своей страны, которой удалось попасть на Игры.

На церемонии закрытия Паралимпиады Закия Худадади и Хоссейн Расули всё-таки смогли пронести флаг своей страны, и, кажется, именно этот момент и был для них главной победой.

Вот только на родину ей возвращаться теперь опасно. Её могут жестоко наказать.



«Талибан» — запрещённая в России организация.