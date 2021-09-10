«Меня заточили в доме». Как афганская спортсменка сбежала из страны ради Паралимпиады

В Афганистане с новой властью пришли новые правила. Женщинам в этой стране больше нельзя заниматься спортом. Им будет запрещено участвовать в спортивных играх, где их тело может быть открыто больше, чем это позволяют религиозные нормы.
Спортсменки боятся выходить на улицу, оставляют свои дома, переезжают к родственникам и прячутся, потому что соседи знают, что они занимаются спортом. Они напуганы», — рассказывала о ситуации в стране афганская футболистка Халида Попал.
Но некоторых девушек не пугают угрозы, и они не собираются прощаться со спортом. Одна из них — 23-летняя Закия Худадади, которая занимается паратхэквондо. Несмотря на заявление Национального паралимпийского комитета Афганистана о пропуске Игр в Токио, девушка смогла выбраться из страны, выступила в Токио и стала первой женщиной в истории Афганистана, принявшей участие в Паралимпийских играх. Но что будет с ней дальше?
«Спорт необходимостью не является»
Представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) заявил, что даже для популярного в стране крикета компромиссов не будет, так как во время игры лица и тела женщин не будут закрыты.
«Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости… (Во время игры) они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так».
Также он упомянул, что женщинам рекомендуется выходить из дома только в случае необходимости, и спорт такой необходимостью не является.
Так что афганские девушки, желающие продолжить заниматься спортом, должны были бежать из страны — других вариантов у них не было. И, например, игроки женской сборной страны по футболу успели уехать. Теперь они смогут продолжить выходить на поле.
«Возьмите меня за руку и помогите!»
После приходов талибов к власти, за несколько дней до открытия Паралимпиады в Токио, представители Паралимпийского комитета Афганистана заявили, что спортсмены их страны не смогут принять участия в соревнованиях.
Тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули не смогли вовремя вылететь в Японию, и впервые с 2000 года команда Афганистана могла пропустить соревнования. На открытии Паралимпийских игр — 2020 в знак солидарности афганским паралимпийцам волонтёры пронесли флаг страны во время парада спортсменов.
Худадади должна была стать первой женщиной из Афганистана, которая примет участие в Паралимпийских играх, и упустить этот уникальный шанс она просто не могла. Ей удалось записать видеообращение, в котором она попросила международные организации о помощи.
Фото: Alex Pantling/Getty Images
«Меня заточили в доме, я не могу безопасно выйти из дома, чтобы купить что-то для себя или спросить других людей о том, как у них дела… Моя семья живёт в городе Герат, он захвачен талибами. Сейчас я живу с членами своей большой семьи в Кабуле, у которых не хватает еды, чтобы прокормить собственных детей, а я для них — дополнительная ноша.
Я прошу всех вас, помогите мне. Я намерена участвовать в Паралимпийских играх в Токио-2020, пожалуйста, возьмите меня за руку и помогите! Пожалуйста, я прошу вас всех — особенно всех женщин со всего мира, женские организации, Организацию Объединённых Наций — не допустите, чтобы право женщины — гражданина Афганистана на участие в паралимпийском движении было так легко отнято. Я много боролась, чтобы достичь этой цели, это само по себе большое достижение, и к нему нельзя относиться легкомысленно. Я не хочу, чтобы моя борьба была напрасной и безрезультатной. Помогите мне!» — приводит слова Худадади «Радио Свобода».
Главная победа — это участие
И девушке помогли. В результате секретной эвакуации, организованной при поддержке МОК, Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, она смогла буквально бежать из страны. Её и Хоссейна Расули вывезли в Париж, после чего паралимпийцы отправились в Токио.
Закия выступала на Паралимпиаде в весовой категории до 49 кг. С рождения у неё функционирует только одна рука. На спортивную площадку она выходила в белом хиджабе. В двух поединках Худадади уступила Зиёдахон Исаковой из Узбекистана и украинке Виктории Марчук.
Однако само присутствие Закии на Паралимпиаде стало для одним из главных событий в её жизни. Она всё-таки стала первой девушкой в истории своей страны, которой удалось попасть на Игры.
На церемонии закрытия Паралимпиады Закия Худадади и Хоссейн Расули всё-таки смогли пронести флаг своей страны, и, кажется, именно этот момент и был для них главной победой.
Вот только на родину ей возвращаться теперь опасно. Её могут жестоко наказать.
«Талибан» — запрещённая в России организация.
- 10 сентября 2021
-
20:51
-
20:04
-
19:17
-
18:52
-
18:29
-
18:10
-
17:43
-
17:34
-
16:21
-
16:18
-
15:50
-
15:25
-
15:19
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
13:41
-
13:31
-
13:20
-
12:59
-
11:05
-
09:01
-
00:34
-
00:21
- 9 сентября 2021
-
23:30
-
23:24
-
22:49
-
22:18
-
21:49
-
20:32
-
18:21
-
15:50
-
14:02
-
13:22
-
11:43