Россияне вдвоём не остановили Карлсена. Репетиция чемпионского матча — за норвежцем

Карлсен опять сдаёт позиции?

Почему Магнус Карлсен стал чемпионом мира по шахматам и одним из величайших игроков в истории чёрно-белой игры? Позиционное понимание, эндшпильный класс, дебютные познания, расчёт вариантов? Да. А ещё норвежец как никто другой умеет собраться в решающий момент.

Помните матч на первенство мира в Нью-Йорке, где первую половину поединка Карлсен так и не смог пробить защитные порядки российского «министра обороны» Сергея Карякина, а потом проиграл, да ещё и белыми? В тот момент казалось, что всё – россиянин должен довести битву против пошатнувшегося оппонента до победы, но шахматный викинг сумел отыграться, а потом в дополнительное время выиграл за явным преимуществом.

И так случается периодически. Кажется – вот Карлсен сдаёт позиции. Он потерял мотивацию, он уже не тот шахматный бог, который штурмовал рекордные отметки мирового рейтинга и силился набраться Эло 2900. Но наступает очередной день — и Магнус опять творит чудеса.

На супертурнире в Ставангере, последнем старте выдающегося норвежца перед матчем на мировую корону с Яном Непомнящим, который начнётся во второй половине ноября, Карлсен в первом круге был не похож сам на себя. Он не выиграл ни одной партии в основное время. Даже против аутсайдера, второго номера Норвегии Арьяна Тари!

Да, вымучивал победы в армагеддоне (супертурнир проходил по экспериментальной антиничейной формуле – в любом поединке вечера должен оказаться победитель, пусть даже в укороченной партии), но потерпел сокрушительное поражение от Сергея Карякина, который пожертвовал чемпиону качество, и рванулся вперёд цепочкой проходных, проведя ферзя.

Переиграл и проиграл

Зато во втором круге Магнус вернулся, и ещё как! Он нокаутировал лидера Рихарда Раппорта и иранского гения Алирезу Фируджу, который ныне представляет Францию и по итогам турнира вошёл в число 10 лучших шахматистов мира по рейтингу. Обыграл Тари. И после этого остановить Карлсена на пути к очередному титулу могли только россияне Карякин и Непомнящий.

Надо отдать должное Сергею Карякину – в такой ситуации другой аккуратный шахматист попытался бы сделать ничью с разыгравшимся чемпионом мира. Но Сергей решил закрепить успех первого круга и вышел биться с непобедимым норвежцем! Россиянин переигрывал скандинава чёрными – компьютер показывал неутешительную оценку для Карлсена, что-то вроде +1 – +1,5 в пользу чёрных. Увы, в решающий момент нервы Магнуса оказались крепче: Сергей эмоционально бросился добивать белых, пожертвовал пешку, потом качество, но чемпион мира укрепился на последнем рубеже, ликвидировал атаку соперника и потом приступил к реализации.

Четвёртая подряд победа в классику! И к последнему туру Карлсен отбил все рейтинговые победы первого круга и вышел на первую строчку в турнире, обогнав Раппорта. Оставался последний бой, где чемпион мира должен был чёрными защищаться против Яна Непомнящего – фактически это оказалась генеральная репетиция перед чемпионским матчем. Турнирную интригу подогревало то, что в этот момент Алиреза Фируджа в талевском стиле с каскадом жертв нокаутировал Рихарда Раппорта и, проиграй Магнус Яну – поделил бы с норвежцем первое место.

«Покусали», но не «съели»

В классические шахматы Ян Непомнящий – самый неудобный противник для Магнуса Карлсена. С учётом детских встреч (когда Ян и Сергей считались главными гениями, а норвежец находился ещё в тени) он ведёт по победам 4:1 при достаточно большом количестве ничьих. В короткие дисциплины большой перевес на стороне Карлсена, поэтому, конечно, в Дубае Яну желательно побеждать в основное время, не доводя до тай-брейка, где Магнус уже убедительно обыгрывал Карякина и Фабиано Каруану в последних чемпионских матчах.

В Ставангере Карлсен разыграл против Непомнящего максимально солидную схему. В какой-то момент казалось, что чемпион мира стоит даже немного приятнее, но от установки на поединке он не отходил – ничья значит ничья. А вот короткая партия у россиянина, который оказался очень недоволен итогами состязания, не задалась. Практически весь армагеддон Магнус владел инициативой – Ян защищался, но когда на часах остались секунды, ошибся и капитулировал. Вот и получилось, что россияне вроде бы и «покусали» чемпиона мира, но «съесть» не смогли.

Супертурнир в Ставангере — 2021



Итоговое положение



1.

2. Алиреза Фируджа (Франция) – 18;

3. Рихард Раппорт (Венгрия) – 16,5;

4.

5. Сергей Карякин (Россия) – 10;

6. Арьян Тари (Норвегия) – 7. 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 19,5 очков;2. Алиреза Фируджа (Франция) – 18;3. Рихард Раппорт (Венгрия) – 16,5;4. Ян Непомнящий (Россия) – 12;5. Сергей Карякин (Россия) – 10;6. Арьян Тари (Норвегия) – 7.

Карлсен однозначно порадовал своих болельщиков перед матчем за мировую корону после сокрушительного поражения от Андрея Есипенко в Вейк-ан-Зее, после проигрыша Ян-Кшиштофу Дуде в полуфинале Кубка мира и после тягот первого круга Ставангера. Но, безусловно, в поединке за мировую корону, таком тяжёлом и таком специфическом соревновании один на один, это обстоятельство не будет иметь решающего значения. А команда Яна Непомнящего, возможно, не хотела показывать все свои наработки и козыре перед грядущим матчем главных суперзвезд царствующего ныне поколения.

В истории матчей за мировую корону частенько случалось, что фавориту, подходившему к исторической битве в статусе непобедимого и безупречного, оказывалось очень непросто бороться с психологически подготовленным и упорным соперником. Так, например, случилось в Буэнос-Айресе-1927 с «шахматной машиной» кубинцем Хосе-Раулем Капабланкой, сенсационно уступившим претенденту Александру Алехину. Конечно, Карлсен постарается учесть уроки Нью-Йорка. Но тем интереснее будет ждать и смотреть матч в Дубае.