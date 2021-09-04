Призовой фонд не рекордный, но очень и очень солидный. А ведь в истории был случай, когда чемпион вообще не получил ничего, кроме титула.

Почти $ 1 млн за поражение! Сколько заработает Непомнящий в сражении с Карлсеном

Российский шахматист Ян Непомнящий в конце 2021 года постарается отобрать шахматную корону у норвежца Магнуса Карлсена. Но даже в случае неудачи неплохо подзаработает — проигравшему достанется меньшая часть призового фонда, но это близко к $ 1 млн.

Разбираемся, сколько денег получали шахматисты раньше.

Почти $ 1 млн за поражение

Примерно за два месяца до начала матча за мировую шахматную корону между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил о размере призового фонда.

«Призовой фонд матча за шахматную корону составит € 2 млн, давно такого не было. Последний раз такой был ещё в каспаровские времена. Особенно если в пересчёте на сегодняшний день. Чуть больше половины получает победитель и чуть меньше — проигравший, 60 на 40 примерно».

То есть будущий чемпион пополнил свой банковский счёт более чем на $ 1 млн. А проигравший получит порядка $ 800 тыс. Но стоит помнить, что если шахматисты дойдут до тай-брейка, то разница сгладится ещё сильнее: деньги будут поделены в соотношении 55 на 45.

Сколько денег собрать, чтобы сыграть?

Лучшие шахматисты современности наверняка с содроганием вспоминают финансовые истории первых чемпионских матчей. Дело в том, что раньше претенденты на чемпионское звание были вынуждены сами собирать деньги в призовой фонд. Например, в 1886 году Стейниц и Цукерторт скидывались по $ 2000 (порядка $ 40 000 в пересчёте на современные цены), а чемпион забирал всё.

В 1890-м году призовой фонд был минимальным — $ 375. Этого не хватало бы даже на автомобиль.

В 20-е годы прошлого столетия суммы уже были более серьёзными. Алехин и Капабланка, например, вносили в общий банк по $ 10 тыс. Интересно и то, что в довоенные времена чемпионы могли ставить свои условия, порой не самые справедливые. Тот же Алехин в 1935 году получил за поражение солидную сумму, а обыгравший его Эйве… не получил ничего, кроме титула.

После войны шахматисты перестали копить деньги на участие в матче. Призовой фонд собирали организаторы. Настоящий прорыв случился, когда американец Фишер прервал серию побед советских гроссмейстеров. В 1972 году на кону стояли $ 250 тыс. Потерпевший поражение от Фишера Спасский получил колоссальные по меркам советского спортсмена деньги – $ 100 тыс. Сложно представить, что можно было сделать с такой суммой в СССР, но в Америке на эти деньги можно было купить примерно 30 невероятно модных и популярных автомобилей «Форд Мустанг».

В 1978 году Карпов и Корчной впервые в истории делили $ 1 млн. В 1990-м Карпов и Каспаров бились уже за $ 2 млн, и Гарри Кимович пополнил счёт на семизначную сумму. Однако дальнейшего существенного роста не произошло. В последние 30 лет шахматисты так и бьются за сумму от $ 1 млн до $ 2,5 млн. Больше им пока не платят.

Хабиб зарабатывает больше

Понятно, что и $ 1 млн чемпиону – отличное дополнение к титулу. А что в других видах?

Боец Хабиб Нурмагомедов, например, за бой с Конором получил около $ 2 млн гарантированных призовых. А за последний на данный момент бой с Гэтжи – более $ 6 млн. И, как ни странно, сравнение шахматиста с бойцом ММА весьма корректно, ведь титульные поединки, приносящие доход и звание, проходят нерегулярно и не слишком часто, а соперники готовятся к ним месяцами.

В футболе чемпионы получают $ 38 млн на всю команду. Тоже немало, но всегда возникает вопрос дележа финансового пирога. Далеко не все получают хотя бы $ 1 млн.

Большие деньги крутятся и в киберспорте: команда-чемпион в популярных играх вроде «Доты» или «Фортнайта» получает более $ 10 млн и делит их, как правило, на пять-семь человек.

В других видах спорта суммы куда меньше. В хоккее, например, за золото дают лишь $ 700 тыс. И это на всю команду! Фигуристы-одиночники в 2021 году получили по $ 64 тыс. Легкоатлеты получают за золото по $ 60 тыс., а биатлонисты, кажется, совсем уж мало – всего $ 25 тыс.