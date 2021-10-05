Шоу для отвода глаз. Карлсен пытается запутать Непомнящего перед чемпионским матчем?

В начале октября на шахматной онлайн-платформе chess24.com завершился финал серии турниров под названием Meltwater Champions Chess Tour, в которых играли ведущие шахматисты мира. В 2020-м серия носила имя её идейного вдохновителя Магнуса Карлсена, который сам её и выиграл. В 2021-м название сменилось, в финальном испытании соревновались не четыре, а 10 гроссмейстеров, но победа всё равно осталась за норвежцем.

При этом сам Магнус в решающей битве играл подчёркнуто причудливые схемы: то ли просто дурачился, то ли пытался запутать Яна Непомнящего перед матчем за титул чемпиона мира.

Захотел немного пошутить

В 2020-м онлайн-турниры Карлсена вызвали настоящий фурор и стали открытием для несчастного спортивного мира, лишённого всех матчей во всех видах спорта и прикованных карантином к экранам компьютеров и телевизоров. Шутка ли, в России Magnus Tour транслировали даже на телеканалах «Матч», и ваш автор вместе со своим коллегой гроссмейстером Климентием Сычёвым входил в число комментаторов, освещавших событие. Разумеется, в Европе на английском и других языках его освещали крупнейшие телеканалы Старого Света.

Однако шло время, врачи потихоньку учились бороться с болезнью, началась вакцинация, стали потихоньку открываться границы, возобновились спортивные состязания, в том числе и шахматные. Любители чёрно-белой игры по всему миру следили уже за возобновлённым турниром претендентов, Кубком мира, супертурнирами и командными чемпионатами. А запланированный на 2021 год Meltwater Champions Chess Tour остался жить во Всемирной паутине, сохранив немалую паству болельщиков, но растеряв большинство зрителей из нешахматной аудитории, переключившихся на любимые футбол и хоккей.

Порой казалось, что чемпион мира как может сражается за свое детище и пытается вернуть угасающую популярность культового состязания эпохи тотального карантина. А для такой цели хороши все средства. Так, в одной из партий против одного из лучших мировых блицоров и мастеров владения мышкой американца Хикару Накамуры Магнус внезапно зафиксировал ничью путём троекратного повторения позиции после ходов 1.e4 e5 2.Крe2!? Крe7!? 3.Крe1 Крe8 4.Крe2 Крe7 5.Крe1 Крe8 6.Крe2 Крe7

М.Карлсен (Норвегия) — Х.Накамура (США)

Разразился грандиозный скандал – многие болельщики и эксперты укоряли скандинавского бога шахмат в том, что он нарушил правила фэйр-плей, этический кодекс и всякое такое. Но в ответ Карлсен лишь обезоруживающе улыбался своей неповторимой улыбкой и утверждал, что лишь хотел немного пошутить и сделать ничью, непохожую на избитые и тысячекратно встречавшиеся при «росписях» повторения ходов в табиях Испанской партии. Особый смак ситуации придало то, что вскоре Магнус играл против лучших студентов американских вузов и там под хохот аудитории с ним сыграла 1.е4 е5 2.Kре2!? восходящая звезда белорусских шахмат Ольга Баделько. На некоторое время эти события вернули интерес аудитории к чемпионскому туру.

Интернет-шахматы приелись?

В итоге в финал серии наряду с Карлсеном вышли: обладатель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), олимпийские чемпионы в составе сборной США Уэсли Со и Хикару Накамура, один из лучших российских спецов по быстрой игре Владислав Артемьев, участники турнира претендентов Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), пятый номер мировой квалификации Левон Аронян (Армения) и известные азербайджанские гроссмейстеры Теймур Раджабов с Шахрияром Мамедьяровым.

По регламенту состязания игрокам зачислялись стартовые очки за отборочные этапы, в результате чего прекрасно проведший весь сезон Карлсен почти обеспечил себе общую победу ещё до начала финала. А, допустим, Хикару Накамура практически не имел шансов настичь первых трёх призеров и в итоге «доплыл» до итогового пятого места, сделав огромное количество коротких ничьих. Апофеозом ничейной стратегии американца стал один из туров, когда параллельно ничьим в финале Meltwater Champions Chess Tour Хикару играл в популярном блицтурнире Title Tuesday на сайте chess.com. Мало того, что chess24 и сhess.com – конкуренты за лидерство в шахматной медиасфере, так ещё и ситуация, когда один из звёздных фаворитов демонстративно не борется в турнире, в новейшей истории уникальна.

А тут ещё на популярном шахматном портале levitovchess выступил один из главных героев первого сезона магнусовской интернет-оперы экс-чемпион мира по рапиду россиянин Даниил Дубов, который буквально начал забивать последние гвозди в гроб проекта. Во-первых, Дубов подчеркнул, что интернет-шахматы ему несколько приелись и он сознательно отказался от финала тура. И, во-вторых, открыто выразил сомнения в честности некоторых из финалистов (игра по интернету без контроля судьями предоставляет огромные возможности для жульничества так называемых «читеров», использующих помощь компьютера).

Непомнящего сбивают с толку?

Бедный Магнус! С одной стороны, его проект, в который он вложил столько времени и сил, получал всё новые и новые удары. С другой же, участвуя в финале, Карлсен не мог не понимать, что его творчество детально анализируется бригадой Яна Непомнящего. На данный момент спонсорские контракты с российским претендентом подписали с десяток крупнейших компаний, на помощь Яну брошен невероятный по своим характеристикам суперкомпьютер из научного центра Сколково – Непомнящий получил фантастическую поддержку перед главным матчем в своей карьере.

В итоге норвежец, с одной стороны, «шифровался» от мощнейшей и обеспеченной по последнему слову техники российской команды, с другой — старался сделать это максимально интересно и привлекательно для аудитории для сохранения турнира на 2022 год. Чувства от выступления чемпиона мира оказались смешанными – Карлсен местами демонстрировал всю свою титаническую силу, но при этом проиграл Левону Ароняну, Теймуру Раджабову и очень достойно бившемуся в финале Владиславу Артемьеву. Однако вновь стал первым. А победителей не судят.

Например, в матче с Уэсли Со Карлсен дважды сыграл первым ходом 1.b3 – это дебют двух больших шахматных оригиналов Арона Нимцовича и Бента Ларсена, про который в России вышло несколько интересных книг известного мастера, тренера и журналиста Ильи Одесского. В элите такой отказ от борьбы за центр не пользуется хорошей репутацией, но в турнирах ниже уровнем встречается куда чаще. Удивительно, однако Со не нашёл противоядия против ферзевого фианкетто – проиграл тут две партии, одну из которых всего в 25 ходов.

1.b3 b6 2.e4 Сb7 3.Kc3 e6 4.Cb2 Kf6 5.e5 Kd5 6.Kхd5 Cхd5 7.Фg4 h5 8.Фf4 g5 9.Фe3 a5 10.a3 Сb7 11.Кf3 g4 12.Кd4 Кc6 13.Кb5 Сh6 14.Фc3 Сg7 15.d4 d6 16.eхd6 cхd6 17.h3 f5 18.hхg4 hхg4 19.Лхh8+ Схh8

М.Карлсен (Норвегия) — У.Со (США)

До этого момента казалось, что идёт своеобразное соревнование – кто сделает больше экстравагантных, если не нарушающих все шахматные правила ходов? И тут Карлсен внезапно совершил остроумный зигзаг ферзем, после чего выяснилось, что чёрным надо сдаваться!

20.Фg3! (висит пешка на d6) 20…e5 21.Фh2! (под боем слон h8 и грозит вторжение ферзя) 21…Крd7 22.Фh7+ Кe7 23.dхe5 Фg8 24.Фh6 Фg6 25.Фd2 Чёрные сдались. Ферзь-террорист вернулся назад, а позиция чёрных рассыпалась.

Ещё более вызывающе разыграл Магнус дебют против Со чёрными — 1.e4 Кc6 2.d4 e5 3.dхe5 Кхe5 4.Кf3 Фf6!?

У.Со (США) — М.Карлсен (Норвегия)

Чёрные рано вывели ферзя, что обычно не рекомендуется, сделали два хода конём в дебюте. Кстати, в этом самом дебюте с кодовым названием «лошадью ходи» Карлсен в итоге проиграл чёрными Ароняну, а вот с Со получил «сомнительно», но удержал ничью.

Как бы то ни было, эти схемы мы вряд ли увидим в дубайском матче, а пока норвежец немного напускает туману, чтобы сбить российский штаб с толку.