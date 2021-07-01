«От рейтингов ждут слишком многого». Как определить лучшего шахматиста мира?

Профессор Арпад Эло дал универсальный ответ на этот вопрос. А его формулы позволяли ставить рекорды советским и российским шахматистам.

Американец Абхиманю Мишра побил рекорд россиянина Сергея Карякина и стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат, получив это звание в 12 лет 4 месяца и 25 дней. Он выполнил все необходимые нормативы – набрал три квалификационных балла в турнирах нужной категории и превысил необходимый рейтинг в 2500 пунктов.

А что это вообще за рейтинг, который вот уже 50 лет систематизирует всех шахматистов мира и даёт ответ на вопрос – а кто же лучше всех в мире играет в шахматы?

Шахматная революция

В 1959 году руководитель федерации шахмат США Джерри Спэнн обратился к профессору Арпаду Эло – с просьбой помочь в разработке системы, которая позволила бы обсчитывать достижения американских шахматистов и расставлять их по ранжиру.

В национальной федерации такая система существовала, но имела существенные недостатки. Дело доходило до абсурда: шахматист, выигравший все партии на турнире, мог по итогу лишиться баллов в рейтинге, а участник, не выигравший ни одной партии, получить прибавку!

Но почему Спэнн обратился именно к Эло? Уроженец Венгрии, вместе с родителями эмигрировавший в США в 10 лет и увлёкшийся шахматами, после школы поступил в университет Чикаго. В 1935-м, когда Эло было 32 года, он стал профессором физики и астрономии Маркеттского католического университета, а в 1939-м получил предложение о работе в федерации шахмат США.

Эло в 1957-м даже сыграл партию с 14-летним вундеркиндом Робертом Фишером, которому предрекали великое будущее. Профессор едва не выкрутился из безнадёжной ситуации, но будущий чемпион мира довёл партию до победы. Эло, кстати, восемь раз становился чемпионом штата Висконсин, хотя и не добился крупных достижений на национальном уровне.

Так вот, он взялся за разработку формулы подсчёта рейтинга, которая бы учитывала максимально возможное количество факторов. Главная идея системы была основана на расчёте ожидаемого исхода в зависимости от относительной силы участников соревнований. Если упрощённо, то партия между двумя равными по силам шахматистами должна была закончиться вничью, а участник, превосходивший соперника на 400 и выше пунктов, должен был побеждать в каждой партии. За точку отсчёта был взят рейтинг 2400, названный «мастерским», после чего Эло вручную обсчитал результаты ведущих американских шахматистов по сложным формулам.

С 1960 года американская шахматная федерация внедрила эту систему рейтинга. И это была настоящая революция.

Полвека рекордов

Сам Эло решил проверить систему не только на шахматистах из США. В 1964 году он обсчитал рейтинг примерно сотни ведущих шахматистов мира, основываясь на результатах сыгранных ими турниров и матчей. И получилось, что этот рейтинг с равным количеством очков — 2690 — возглавили американец Роберт Фишер и девятый чемпион мира, советский шахматист Тигран Петросян.

Расчёт рейтинга конкретного игрока по результатам какого-либо турнира был основан на сравнении количества набранных им очков с ожидаемым количеством очков, предсказанным на основе его рейтинга. Если по итогам турнира количество набранных очков оказывалось больше ожидаемого, рейтинг рос, если меньше ожидаемого – рейтинг уменьшался. Ровно тот же принцип с минимальными изменениями используется и сейчас.

Международная федерация шахмат 10 лет изучала систему, придуманную Арпадом Эло, и с 1 января 1970 года внедрила её официально. Первый рейтинг-лист сильнейших шахматистов мира был опубликован 1 июля 1971 года. Лидером рейтинга и первым рекордсменом стал Фишер, у которого было 2760 пунктов! Для того времени – абсолютно фантастические цифры.

Американский гений продолжал возглавлять рейтинг по 1975-й год включительно, пока не отказался играть матч за звание чемпиона мира с Анатолием Карповым. На момент исключения из рейтинга в январе 1976 года у Фишера было 2780 пунктов, тогда как у нового лидера и нового чемпиона мира Карпова – 2695.

За полувековую историю рейтинга ФИДЕ всего семь гроссмейстеров возглавляли топ-лист: Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник, Веселин Топалов, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

Рабы рейтинга

Каждый шахматист стремится улучшить свои позиции в рейтинге ФИДЕ, который является главным критерием для определения силы игроков и присуждения им званий. И каждый вспоминает создателя этого рейтинга – Арпада Эло. Кстати, формулы Эло используются не только в шахматах, но и в других видах спорта. На их основе, например, статистики называют лучшие в истории футбола команды и тренеров. Хотя сам профессор не считал, что его разработка является универсальной.

«Часто люди, не слишком хорошо знакомые с природой и ограничениями статистических методов, ждут от рейтингов слишком многого. Рейтинги обеспечивают лишь сравнение успехов», — писал он в журнале Chess Life.

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Рейтинг Эло поработил всех шахматистов. Те, кто набирает более 2500 очков, могут претендовать на получение звания гроссмейстера (женщинам достаточно набрать 2300 пунктов), если наберут ещё баллы в турнирах с участием игроков соответствующего уровня. И всё больше становится тех, кто получает это звание совсем в юном возрасте. До 30 июня 2021 года абсолютным рекордсменом был россиянин Сергей Карякин, ставший международным гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев.

Теперь самым юным в истории обладателем этого звания стал американец индийского происхождения Абхиманю Мишра, который добился признания в 12 лет 4 месяца и 25 дней и заслужил специальное приглашение на Кубок мира.

Первым шахматистом, превысившим отметку в 2800 баллов, стал тринадцатый чемпион мира Гарри Каспаров, а обладателем наивысшего рейтинга в 2882 балла является действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен.

Рейтинг ФИДЕ.

Существуют ли другие рейтинги? Да, практически у каждой национальной федерации есть система подсчёта, отличная от рейтинга ФИДЕ. А самый популярный шахматный движок chess.com подсчитывает рейтинг по методу Глико. Эта система учитывает, как часто играет шахматист, и, чем чаще он это делает, тем точнее определяется рейтинг.

Но официальным является рейтинг ФИДЕ, который теперь в онлайн-режиме доступен и на «Чемпионате».