Джордж Петерсон заслужил похвалу от Шварценеггера и ушёл из жизни за день до главного старта. Тренер говорил, что он был в идеальной форме.

Фаворит конкурса Мистер Олимпия скончался в 37 лет. Почему бодибилдеры умирают так рано?

Четырёхкратный призёр конкурса Мистер Олимпия Джордж Петерсон умер в возрасте 37 лет. Трагедия случилась за день до начала самого престижного конкурса в мире бодибилдинга, в котором Петерсон считался одним из главных претендентов на победу.

За день до своей смерти он выглядел абсолютно здоровым, отлично провёл тренировку и записал видео, где рассказывал о своей диете. Его гибель стала шоком для всех окружающих, однако в мире бодибилдинга подобные истории, к сожалению, происходят достаточно часто.

«Лучшая версия Джорджа»

Как сообщает зарубежная пресса, тренер Джастин Миллер нашёл лежавшего лицом вниз Джорджа в его гостиничном номере. До приезда скорой помощи Миллер пытался оказать бодибилдеру экстренную медицинскую помощь, однако спасти Петерсона ему не удалось.

Накануне смерти бодибилдер выглядел абсолютно здоровым, в последнем видео в своём «инстаграме» он с улыбкой рассказывал о диете и тренировках.

Тренер Петерсона рассказал, что за день до смерти бодибилдер чувствовал себя прекрасно. «Он был энергичен, силён, провёл отличную работу в тренажёрном зале. Был воодушевлён и сосредоточен. Морально и физически это была лучшая версия Джорджа перед соревнованиями за всё то время, что я его знаю», – написал тренер в своём «инстаграме».

Похвала от Шварценеггера

Петерсон начал профессионально заниматься бодибилдингом в 2017 году и сразу добился успехов. В 2020-м он завоевал свою четвёртую бронзу самого престижного конкурса в мире бодибилдинга – Мистер Олимпия. В 2021-м у Петерсона были все шансы стать победителем турнира.

В 2019-м Джордж также стал победителем конкурса Arnold Classic, организатором которых является Арнольд Шварценеггер, в дисциплине Classic Physique. Когда Шварценеггер поздравлял его на сцене, он решил чуть потроллить Петерсона и попросил его сделать своё любимое упражнение «вакуум».

«Невероятно! Только посмотрите на это! Фантастика!» – похвалил спортсмена Арнольд.

Почему бодибилдер умер?

Неожиданная смерть Петерсона стала настоящим потрясением для коллег и друзей. Его инстаграм-аккаунт, где за его жизнью следили около 350 тысяч подписчиков, заполнен соболезнованиями поклонников и других бодибилдеров.

«Мы с большим сожалением сообщаем о неожиданной кончине Джорджа Петерсона, чемпиона на сцене и за её пределами. Мы выражаем соболезнования его семье и всем, кто уважал и восхищался одним из самых добрых людей, которых мы когда-либо знали», – написали представители конкурса Мистер Олимпия в своём «инстаграме».

О причине смерти Джорджа Петерсона пока не сообщается. Согласно некоторым источникам, возле носа бодибилдера обнаружили следы крови, что может свидетельствовать о проблемах с сосудами.

Инсульт, рак и проблемы с почками

К сожалению, это далеко не первый случай, когда бодибилдеры умирают в достаточно молодом возрасте. Зачастую причиной смерти становится употребление стероидов и медикаментов.

Так, в 2017 году неожиданно скончался 26-летний бодибилдер Даллас Маккарвер, которого также считали одним из претендентов на победу в конкурсе «Мистер Олимпия». После вскрытия стало известно, что основной причиной смерти стал сердечный приступ, однако в крови спортсмена были обнаружены вещества, содержащие стероиды. По одной из версий, смерть молодого бодибилдера наступила именно из-за стероидного курса.

От инфаркта в 30-летнем возрасте умер ещё один бодибилдер Роберт Бенавенте. Однако инфаркт в столь молодом возрасте до сих пор кажется очень странным и вызывает много вопросов.

Инсульт, рак, проблемы с почками — именно это, как правило, называют основными причинами смерти бодибилдеров. В то же время появление таких серьёзных заболеваний в возрасте до 40 лет связывают именно со стероидами и употреблением медикаментов, которые крайне негативно влияют на здоровье спортсменов.