«Это подарок Фишеру». Как Каспаров нанёс Карпову самое сокрушительное поражение в карьере

Анатолий Карпов и Гарри Каспаров сыграли между собой в «классику» почти 200 партий, но одна из них стоит особняком. 9 марта 1993 года в Линаресе в 10-м туре «шахматного Уимблдона» два непримиримых соперника сошлись в борьбе за лидерство. Вряд ли кто-то мог предположить, что в ход игры вмешаются судьи, а партия завершится настоящим разгромом.

А где-то вдалеке в этот момент радовался (или нет) американский экс-чемпион мира Роберт Фишер, которому в тот день исполнилось 50 лет.

Заявление о расколе перед стартом «Уимблдона»

Турнир в Линаресе в 1993-м собрал сильнейший состав участников. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Вишванатан Ананд, Владимир Крамник, Алексей Широв, Валерий Салов, Василий Иванчук, Гата Камский, Александр Белявский, Евгений Бареев, Ян Тимман, Артур Юсупов, Любомир Любоевич и Борис Гельфанд – сплошь звёзды мировых шахмат.

Интересен этот традиционный турнир был не только сам по себе, но ещё и в связи с тем, что практически перед его стартом действующий чемпион мира Гарри Каспаров и претендент на титул Найджел Шорт объявили о выходе из ФИДЕ и намерении провести матч за мировую корону под эгидой только-только созданной ПША (Профессиональной шахматной ассоциации).

Раскол шахматного мира открыл дорогу к титулу по версии ФИДЕ и Карпову, и всем тем, кто даже не мечтал о таком раскладе. Естественно, фон вокруг супертурнира был соответствующий. Помимо раскладов непосредственно в Линаресе, участники активно обсуждали то, как шахматы будут жить дальше. Тогда ещё мало кто представлял, к чему приведёт заявление Каспарова и Шорта.

«Тут может и слон стоять!»

К очной баталии в 10-м туре турнира в Линаресе Анатолий Карпов и Гарри Каспаров подошли в ранге лидеров. До этого лидером был Виши Ананд, но индийский гроссмейстер в девятом туре уступил действующему чемпиону мира и потерял первое место.

Так что партия двух непримиримых соперников была именно битвой за лидерство. По сути, у каждого из них в случае победы был, так сказать, скрытый матчбол. Белыми играл Карпов.

Соперники разыграли Староиндийскую защиту, в которой Каспаров на 10-м ходу применил новинку. Во время размена в центре чемпион взял белую пешку не пешкой, а конём. Карпов решил вскрыть линию «а», но недооценил активности чёрных фигур. Да ещё и раскрыл своего короля, оставшегося без рокировки.

На 19-м ходу на доске возникла позиция, в которой чёрные ладья и конь хозяйничали на фланге и в центре доски, а белые фигуры практически в полном составе вынуждены были отойти практически на начальную расстановку. К тому же Карпов попал в цейтнот, а Каспаров уже играл в своё удовольствие.

После 24-го хода чёрных в партии произошёл скандал. Каспаров провёл пешку по линии «с» и загнал соперника в ситуацию, когда под ударом этой пешки одновременно оказались конь и ладья. Спасти фигуры не было никакой возможности, контригры у белых уже не было.

Естественно, 13-й чемпион взял пешкой ладью и произнёс «Ферзь!» с шахом королю белых. Что было дальше, Гарри Каспаров описал в третьем томе книги «Великое противостояние», посвящённой всем его партиям с Анатолием Карповым.

«Здесь из-за моей беспечности и оплошности судьи случился неприятный инцидент. Поставив пешку на d1, я автоматически произнёс: «Ферзь!» Но второго чёрного ферзя под рукой не оказалось. Будь я внимательнее – сказал бы: «Ладья!» и поставил бы с шахом на d1 свою только что съеденную ладью a2. А так пришлось ждать, пока принесут ферзя. Но судья, видно, думал о чём-то своем и принёс… белого ферзя! Тут моё терпение лопнуло (всё происходило за счёт моего времени), и я, оставив на d1 пешку, пустил часы соперника.

На это Карпов, игравший «на флажке», мгновенно ответил 25.Qxe4!!? «Вам же шах!» – удивился я. «Откуда? На d1 может быть и слон», – возразил Карпов. Часы были остановлены, и экс-чемпион потребовал, чтобы, согласно правилам, ему добавили время: якобы я сделал невозможный ход. Хотя на самом деле невозможный ход сделал сам Карпов! Но я, будучи в шаге от победы, не стал спорить. Судья наконец-то нашёл чёрного ферзя, Карпову добавили две минуты, и игра возобновилась», – писал Каспаров.

«Отличный подарок Роберту Фишеру»

Действующий чемпион выиграл через два хода, поскольку белые просрочили время – у Карпова оставалась всего минута на 16 ходов!

«Это самое сокрушительное поражение в карьере Карпова. При этом он ничего не зевнул, а лишь катастрофически отстал в развитии…

Я был счастлив, что в решающий момент турнирной гонки сумел создать маленький шедевр, и заявил представителям прессы: «Эта победа над Карповым знаменательна для меня, во-первых, тем, что впервые после 24-й партии нашего с ним матча-1985 (когда я стал чемпионом) мне удалось выиграть чёрными.

Во-вторых, партия получилась настолько привлекательной, что как бы послужила отличным подарком Роберту Фишеру, которому в этот день, 9 марта, исполнилось 50 лет». Да и позиция белых после 22-го хода была вполне в духе «шахмат Фишера»!

…И всё же в тот вечер, несмотря на разгром, Карпов показал, что он пытается модернизировать свой стиль игры. У меня стало складываться впечатление, что наше противостояние ещё не закончено и «вечный» соперник готовится дать мне очередной серьёзный бой», – писал Каспаров.

Действительно, Анатолий Карпов вернул себе звание чемпиона мира, победив Яна Тиммана в титульном матче по версии ФИДЕ, и в шахматном королевстве воцарилось двоевластие. А в 1994- м Карпов показал феноменальную игру на том же турнире в Линаресе, опередив всех соперников на 2,5 очка.