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Скандал с флагами России и СССР во время матча Анатолия Карпова и Гарри Каспарова за титул чемпиона мира в 1990 году

Российский флаг – убрать! Скандальный матч Карпова и Каспарова за титул чемпиона мира
Дмитрий Кряквин
Флаг — убрать! Скандальный матч Карпов — Каспаров
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В 1990 году великие шахматисты повздорили, не успев сделать даже первый ход.

В конце 2021 года мир ждёт невероятное шахматное событие – чемпион мира, непобедимый норвежец Магнус Карлсен сразится против своего ровесника, самого неудобного противника и триумфатора турнира претендентов Яна Непомнящего. Ввиду сложившейся ситуации с допингом вокруг российского спорта, Ян, подобно нашим олимпийцам, не сможет выступать под флагом своей страны и, скорее всего, пойдёт на бой жизни под эмблемой федерации шахмат России.

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Но такая ситуация для шахматной истории не нова. Целый ряд великих противостояний на чёрно-белой доске затронули скандальные истории с флагами. Например, перед матчем 1978 года в филиппинском Багио флага лишили «невозвращенца» Корчного, который угрожал советским соперникам даже поставить на стол полотнище с «веселым Роджером»!

Но самая странная ситуация приключилась в 1990-м году – в скандальной пятой и финальной схватке «Великого противостояния» – уникального по своей продолжительности матчевой серии между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Там без флагов остались оба шахматиста!

Фото: РИА Новости

Спасение измождённого чемпиона?

Прежде чем перейти к событиям 1990 года, стоит рассказать предысторию. Первый матч между Анатолием Евгеньевичем и Гарри Кимовичем в 1984-1985 годах закончился без объявления победителя. Он был безлимитным и игрался до шести побед, но был досрочно прекращен президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 в пользу Карпова.

Виной тому стали целых 40 ничьих, полугодовая продолжительность беспримерного марафона, усталость игроков и их болельщиков, череда смертей генералов и советских партийных бонз, с которыми прощались в Колонном зале Дома Союзов, где и проходил матч – из-за панихид партии постоянно переносились и откладывались. И по сей день Анатолий Карпов винит высоких покровителей Каспарова в прекращении матча, а Гарри Каспаров считает, что поединок остановили раньше времени, дабы спасти изможденного чемпиона.

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При переигровке в 1985-м молодой претендент показал блестящую игру и победил со счетом 13:11, став новым, 13-м по счёту чемпионом мира. Но шлейф прекращенного при счете 5:3 в пользу Карпова безлимитного матча никуда не делся, и Анатолий Евгеньевич получил право на матч-реванш. Третий поединок 1986 года прошел в атмосфере шпиономании и невероятного морального напряжения в штабах противоборствующих сторон – Каспаров, расставшийся по ходу пьесы с одним из секундантов, вначале сделал большую заявку на то, чтобы разгромить исторического соперника и крупно вёл в счете, но Карпов проявил выдающиеся спортивные качества и сумел выиграть три партии подряд, выровняв положение в матче. Но на финише уступил: Каспаров провёл блистательную партию и вырвал общую победу – 12,5:11,5.

Карпову пришлось проходить отбор на новый чемпионский поединок. Не дав сопернику и шанса, он обыграл в суперфинале отбора чемпиона СССР Андрея Соколова и вновь завоевал право сразиться за мировую корону. Каспаров же пребывал далеко не в лучшем расположении духа – перед матчем выяснилось, что его личный психолог Тофик Дадашев переходит в команду соперника. Впервые с 1984 года Анатолий Карпов оказался в шаге от того, чтобы победить Гарри Кимовича – перед последней партией он вёл 12:11, но в решающем поединке попал в жуткий цейтнот и вместо ничьей оказался в тяжелом окончании без пешки. Штаб Каспарова блестяще поработал при откладывании – 12:12, и звание осталось у Каспарова.

Пять миллионов долларов на кону!

Карпов не сдавался. Выиграв в претендентских матчах у исландца Йохана Хьяртарсона, одного из лидеров советской школы Артура Юсупова и лидера Европы тех лет голландца Яна Тиммана, он снова вышел Каспарова. Матч 1990 года принимали Нью-Йорк и французский Лион, а призовой фонд составил пять миллионов долларов – самая большая сумма, которая стояла когда-либо на кону в шахматах. Можно посчитать, сколько же это было бы сейчас с учётом инфляции!

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Перед матчем Каспарову пришлось срочно эвакуировать свою семью из охваченного огнем Баку в Москву – начался страшный этнический конфликт, продолжение которого мы видим и в наши дни. После этого чемпион мира демонстративно отказался от билета члена КПСС, отправив его в Госкомспорта Азербайджана, и вступил в недавно образованную Демократическую партию России. Интенсивная подготовка Каспарова проходила в Испании – он уже не мог использовать традиционную тренировочную базу на Каспии.

Карпов тоже не сидел сложа руки – он усилил свою тренерскую команду венгерскими легионерами во главе с одним из сильнейших шахматистов мира в 60-80-е годы, академиком шахмат и уникальным эрудитом дебюта Лайошем Портишем. И привлек психологом Рудольфа Загайнова – того самого, который спустя десятилетие поможет Алексею Ягудину на Олимпиаде победить Евгения Плющенко.

Вместо флага СССР – российский триколор?

В Нью-Йорке цены на матч для зрителей разнились от 10 долларов (дети и студенты) до 100 долларов (вип-ложа), но зал в самом центре Манхэттена всегда заполнялся до отказа! Ещё бы, ведь шахматисты не успели сделать первый ход, как разразился скандал. На предматчевой пресс-конференции Каспаров упомянул трагедию в Баку и заявил, что СССР – мёртв!

Именно поэтому он отказался играть матч под советским флагом и захотел поставить на стол российский триколор, сшитый его мамой Кларой Шагеновной.

Карпов парировал: «Каспаров прожил в России неделю – на каком основании он будет выступать под её флагом? Пусть ставит азербайджанский!» Его штаб воспротивился желанию чемпиона, ссылаясь на положение о матче и правила ФИДЕ. Руководитель делегации Карпова гроссмейстер Николай Крогиус выразил на встрече с главным арбитром матча решительный протест.

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Началась затяжная борьба. На стол и на сцену сшитый флажок так и не попал, зато триколор был на табличке с именем Каспарова. Во второй партии чемпион мира эффектно победил и открыл счёт в матче из 24 партий, но сразу же последовал ответный информационный удар. Штаб Карпова собрал пресс-конференцию и потребовал немедленно решить проблему с флагом! Однако в этот момент президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес отсутствовал в Нью-Йорке и ожидался чуть позже, а оргкомитет оказался в замешательстве.

Фото: Frank Peters/Getty Images

Оба флага – убрать!

Кампоманес отправил в США своего помощника сингапурца Лим Кок Анна, который собрал заседание Апелляционного комитета. Комитет постановил – триколор убрать! Но за компанию со стола удалили и советский флажок, чтобы избежать дальнейших апелляций. Каспаров же в знак протеста повесил себе российский значок на лацкан пиджака.

Сражение за доской же продолжалось. Равная борьба в матче шла до 17-й партии. А выиграв 18-й и 20-й поединки, Каспаров обеспечил себе явное преимущество – Карпов отчаянными усилиями сократил отставание, но равно проиграл 11,5:12,5.

Штрихи к историческим портретам

Больше между собой в матчах Гарри Каспаров и Анатолий Карпов не встречались, хотя в 90-е продолжали суровую борьбу как в турнирах, так и в политическом поле. Шахматный мир разделился на две альтернативные организации, в одной из которых чемпионом являлся Каспаров, а в другой – Карпов. Страшной оказалась борьба и за главенство в Российской федерации шахмат того периода – у ставленника Анатолия Евгеньевича журналиста Евгения Бебчука неизвестные как-то даже подожгли квартиру.

Большое видится на расстоянии, и часто время добавляет некоторые штрихи к историческим портретам. В наши дни Анатолий Карпов остаётся жить в России и является депутатом Государственной Думы от «Единой России». Гарри Каспаров после ряда попыток организовать оппозиционный к нынешней власти фронт и скандальной схватки с прапорщиком Денисом Ратниковым во время демонстрации в поддержку Pussy Riot, уехал в США и получил второе, хорватское гражданство. В Штатах проживает и Николай Крогиус.

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В 2010 году великие чемпионы мира сделали попытку выйти единым фронтом на выборах президента ФИДЕ против Кирсана Илюмжинова, но потерпели поражение. Кстати, после инцидента с Pussy Riot в 2012 году Карпов посещал в тюрьме своего арестованного великого соперника. Каспаров и Карпов до наступления пандемии сыграли целый ряд ностальгических матчей и в них проблем с флажками, к счастью, у них не возникало.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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