Российский флаг – убрать! Скандальный матч Карпова и Каспарова за титул чемпиона мира

В конце 2021 года мир ждёт невероятное шахматное событие – чемпион мира, непобедимый норвежец Магнус Карлсен сразится против своего ровесника, самого неудобного противника и триумфатора турнира претендентов Яна Непомнящего. Ввиду сложившейся ситуации с допингом вокруг российского спорта, Ян, подобно нашим олимпийцам, не сможет выступать под флагом своей страны и, скорее всего, пойдёт на бой жизни под эмблемой федерации шахмат России.

Но такая ситуация для шахматной истории не нова. Целый ряд великих противостояний на чёрно-белой доске затронули скандальные истории с флагами. Например, перед матчем 1978 года в филиппинском Багио флага лишили «невозвращенца» Корчного, который угрожал советским соперникам даже поставить на стол полотнище с «веселым Роджером»!

Но самая странная ситуация приключилась в 1990-м году – в скандальной пятой и финальной схватке «Великого противостояния» – уникального по своей продолжительности матчевой серии между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Там без флагов остались оба шахматиста!

Фото: РИА Новости

Спасение измождённого чемпиона?

Прежде чем перейти к событиям 1990 года, стоит рассказать предысторию. Первый матч между Анатолием Евгеньевичем и Гарри Кимовичем в 1984-1985 годах закончился без объявления победителя. Он был безлимитным и игрался до шести побед, но был досрочно прекращен президентом ФИДЕ Флоренсио Кампоманесом при счете 5:3 в пользу Карпова.

Виной тому стали целых 40 ничьих, полугодовая продолжительность беспримерного марафона, усталость игроков и их болельщиков, череда смертей генералов и советских партийных бонз, с которыми прощались в Колонном зале Дома Союзов, где и проходил матч – из-за панихид партии постоянно переносились и откладывались. И по сей день Анатолий Карпов винит высоких покровителей Каспарова в прекращении матча, а Гарри Каспаров считает, что поединок остановили раньше времени, дабы спасти изможденного чемпиона.

При переигровке в 1985-м молодой претендент показал блестящую игру и победил со счетом 13:11, став новым, 13-м по счёту чемпионом мира. Но шлейф прекращенного при счете 5:3 в пользу Карпова безлимитного матча никуда не делся, и Анатолий Евгеньевич получил право на матч-реванш. Третий поединок 1986 года прошел в атмосфере шпиономании и невероятного морального напряжения в штабах противоборствующих сторон – Каспаров, расставшийся по ходу пьесы с одним из секундантов, вначале сделал большую заявку на то, чтобы разгромить исторического соперника и крупно вёл в счете, но Карпов проявил выдающиеся спортивные качества и сумел выиграть три партии подряд, выровняв положение в матче. Но на финише уступил: Каспаров провёл блистательную партию и вырвал общую победу – 12,5:11,5.

Карпову пришлось проходить отбор на новый чемпионский поединок. Не дав сопернику и шанса, он обыграл в суперфинале отбора чемпиона СССР Андрея Соколова и вновь завоевал право сразиться за мировую корону. Каспаров же пребывал далеко не в лучшем расположении духа – перед матчем выяснилось, что его личный психолог Тофик Дадашев переходит в команду соперника. Впервые с 1984 года Анатолий Карпов оказался в шаге от того, чтобы победить Гарри Кимовича – перед последней партией он вёл 12:11, но в решающем поединке попал в жуткий цейтнот и вместо ничьей оказался в тяжелом окончании без пешки. Штаб Каспарова блестяще поработал при откладывании – 12:12, и звание осталось у Каспарова.

Пять миллионов долларов на кону!

Карпов не сдавался. Выиграв в претендентских матчах у исландца Йохана Хьяртарсона, одного из лидеров советской школы Артура Юсупова и лидера Европы тех лет голландца Яна Тиммана, он снова вышел Каспарова. Матч 1990 года принимали Нью-Йорк и французский Лион, а призовой фонд составил пять миллионов долларов – самая большая сумма, которая стояла когда-либо на кону в шахматах. Можно посчитать, сколько же это было бы сейчас с учётом инфляции!

Перед матчем Каспарову пришлось срочно эвакуировать свою семью из охваченного огнем Баку в Москву – начался страшный этнический конфликт, продолжение которого мы видим и в наши дни. После этого чемпион мира демонстративно отказался от билета члена КПСС, отправив его в Госкомспорта Азербайджана, и вступил в недавно образованную Демократическую партию России. Интенсивная подготовка Каспарова проходила в Испании – он уже не мог использовать традиционную тренировочную базу на Каспии.

Карпов тоже не сидел сложа руки – он усилил свою тренерскую команду венгерскими легионерами во главе с одним из сильнейших шахматистов мира в 60-80-е годы, академиком шахмат и уникальным эрудитом дебюта Лайошем Портишем. И привлек психологом Рудольфа Загайнова – того самого, который спустя десятилетие поможет Алексею Ягудину на Олимпиаде победить Евгения Плющенко.

Вместо флага СССР – российский триколор?

В Нью-Йорке цены на матч для зрителей разнились от 10 долларов (дети и студенты) до 100 долларов (вип-ложа), но зал в самом центре Манхэттена всегда заполнялся до отказа! Ещё бы, ведь шахматисты не успели сделать первый ход, как разразился скандал. На предматчевой пресс-конференции Каспаров упомянул трагедию в Баку и заявил, что СССР – мёртв!

Именно поэтому он отказался играть матч под советским флагом и захотел поставить на стол российский триколор, сшитый его мамой Кларой Шагеновной.

Карпов парировал: «Каспаров прожил в России неделю – на каком основании он будет выступать под её флагом? Пусть ставит азербайджанский!» Его штаб воспротивился желанию чемпиона, ссылаясь на положение о матче и правила ФИДЕ. Руководитель делегации Карпова гроссмейстер Николай Крогиус выразил на встрече с главным арбитром матча решительный протест.

Началась затяжная борьба. На стол и на сцену сшитый флажок так и не попал, зато триколор был на табличке с именем Каспарова. Во второй партии чемпион мира эффектно победил и открыл счёт в матче из 24 партий, но сразу же последовал ответный информационный удар. Штаб Карпова собрал пресс-конференцию и потребовал немедленно решить проблему с флагом! Однако в этот момент президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес отсутствовал в Нью-Йорке и ожидался чуть позже, а оргкомитет оказался в замешательстве.

Фото: Frank Peters/Getty Images

Оба флага – убрать!

Кампоманес отправил в США своего помощника сингапурца Лим Кок Анна, который собрал заседание Апелляционного комитета. Комитет постановил – триколор убрать! Но за компанию со стола удалили и советский флажок, чтобы избежать дальнейших апелляций. Каспаров же в знак протеста повесил себе российский значок на лацкан пиджака.

Сражение за доской же продолжалось. Равная борьба в матче шла до 17-й партии. А выиграв 18-й и 20-й поединки, Каспаров обеспечил себе явное преимущество – Карпов отчаянными усилиями сократил отставание, но равно проиграл 11,5:12,5.

Штрихи к историческим портретам

Больше между собой в матчах Гарри Каспаров и Анатолий Карпов не встречались, хотя в 90-е продолжали суровую борьбу как в турнирах, так и в политическом поле. Шахматный мир разделился на две альтернативные организации, в одной из которых чемпионом являлся Каспаров, а в другой – Карпов. Страшной оказалась борьба и за главенство в Российской федерации шахмат того периода – у ставленника Анатолия Евгеньевича журналиста Евгения Бебчука неизвестные как-то даже подожгли квартиру.

Большое видится на расстоянии, и часто время добавляет некоторые штрихи к историческим портретам. В наши дни Анатолий Карпов остаётся жить в России и является депутатом Государственной Думы от «Единой России». Гарри Каспаров после ряда попыток организовать оппозиционный к нынешней власти фронт и скандальной схватки с прапорщиком Денисом Ратниковым во время демонстрации в поддержку Pussy Riot, уехал в США и получил второе, хорватское гражданство. В Штатах проживает и Николай Крогиус.

В 2010 году великие чемпионы мира сделали попытку выйти единым фронтом на выборах президента ФИДЕ против Кирсана Илюмжинова, но потерпели поражение. Кстати, после инцидента с Pussy Riot в 2012 году Карпов посещал в тюрьме своего арестованного великого соперника. Каспаров и Карпов до наступления пандемии сыграли целый ряд ностальгических матчей и в них проблем с флажками, к счастью, у них не возникало.