«Нет свободы — нет Игр». Эстафета огня Олимпиады-2022 началась со скандалов и арестов

Активисты из США и Китая устроили акцию протеста в Древней Олимпии. В дело пришлось вмешаться местной полиции.

18 октября в Греции стартовала традиционная эстафета олимпийского огня зимних Игр — 2022 в Пекине. Однако стартовала она с большого скандала и арестов протестующих.

Далеко не всем в мире нравится идея проведения Олимпиады в столице Китая.

«Нет Пекину-2022»

Огонь зимних Олимпийских игр – 2022 был зажжён в Древней Олимпии. Пламя, которое через четыре месяца взметнётся над главной ареной Игр в Китае, по традиции было получено в древнем храме Геры от солнечных лучей при помощи параболического зеркала.

Однако накануне церемонии зажжения олимпийского огня в Афинском Акрополе полиция задержала двух протестующих против проведения Олимпиады-2022 в Пекине. Ими оказались сторонницы движения No Beijing 2022, гражданки США, выступающие за отмену Олимпиады в Пекине из-за политики власти Китая, нарушающей права национальных меньшинств.

В историческое место девушки прошли по билетам, после чего забрались на более высокую точку и попытались развесить баннеры. Они выкрикивали «Нет Пекину-2022», «Свободный Тибет» и «Нет свободы – нет Игр», пока их не задержала полиция. Скандальный инцидент длился около 10 минут.

«В МОК предпочли деньги»

Одна из задержанных – 18-летняя Цела Зоксанг, называющая себя тибетским и американским активистом.

«Решение МОК о присуждении Китаю права на проведение зимней Олимпиады является одобрением жестокого нарушения прав человека коммунистической партией Китая в отношении тибетцев, уйгуров и гонконгцев. МОК прекрасно знает о том, что происходит, но они предпочли деньги, а не человеческое достоинство. Настало время, чтобы международное сообщество и люди с совестью объединились и бойкотировали Олимпиаду в Пекине. Меньшее будет воспринято как явное одобрение геноцида в Китае», – приводит слова Зоксанг Inside the games.

«Награждая правительство Китая честью провести Олимпийские игры, МОК в очередной раз посылает миру сигнал о том, что считает нормальным закрывать глаза на геноцид и преступления против человека в Гонконге, Тибете, Восточном Туркестане и Внутренней Монголии», – рассказала вторая протестующая, имя которой не раскрывается.

Ещё восемь арестов

День церемонии зажжения олимпийского огня также не обошёлся без протестов и задержаний. Перед началом мероприятия полиция арестовала четырёх активистов, которые развернули флаг Тибета и плакат «Нет геноцидным Играм». На сей раз протестующие были родом из Тибета.

Также сообщается, что незадолго до церемонии открытия полиция арестовала ещё четырёх граждан Тибета, которые, правда, до церемонии не добрались. Их задержали в автомобиле без номерных знаков недалеко от места проведения традиционного торжества.

Протесты, связанные с «тибетским вопросом», проходили и перед пекинской Олимпиадой в 2008 году. Более того, тогда в результате масштабных акций в Лондоне, Париже и Сан-Франциско были задержаны несколько десятков протестующих, а во время эстафеты олимпийского огня участники акции не раз пытались потушить факел.