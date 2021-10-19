Российская гимнастка готова прервать гегемонию США. Мельникова уже повторила рекорд Байлз

С 2010 года никто не мог победить американок в личном многоборье. Неужели это удастся олимпийской чемпионке из России?

Главный фаворит личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова подтвердила свой статус. Она выиграла квалификацию с огромным преимуществом, а также пробилась в финалы на всех четырёх снарядах. Таким образом, Мельникова повторила рекордное достижение Алии Мустафиной и американок Шеннон Миллер и Симоны Байлз.

Наша героиня Олимпиады в Токио действительно так хороша?

Преимущество даже с недобором

Да, Ангелина хороша. Но пока не идеальна. В квалификации для россиянки не всё складывалось удачно, особенно в опорном прыжке. В этом виде участники делают по два прыжка, определяя участников финала по среднему баллу, а в зачёт многоборья идёт первая попытка. Так вот, Мельникова первый прыжок сделала почти идеально, а второй практически сорвала.

На приземлении россиянку повело назад, наши тренеры дружно закричали «стой!», и Ангелина устояла. Но для этого ей пришлось отпрыгнуть назад на одной ноге и выйти за пределы зоны приземления. Да, сложность и исполнение явно пострадали, но не было падения. На Олимпиаде в Токио именно опорный прыжок вывел из себя великую Симону Байлз, которая едва не ткнулась носом в мат на приземлении и отказалась продолжать командное многоборье.

Мельникову эта относительная неудача не смутила. Она хорошо прошла и брусья, и бревно (особенно бревно!), и вольные упражнения. Хотя и немного не добрала до того уровня, на котором действительно может сделать все снаряды.

Впрочем, и этого хватило Ангелине, чтобы в финал многоборья выйти с огромным отрывом от американок Лиэнн Вонг и Кайлы ДиЧелло, и пробиться в финалы во всех четырёх видах. В соцсетях болельщики с недоверием переспрашивали друг друга, действительно ли россиянка выступит в финалах и на бревне, и на вольных, и в прыжке, и на брусьях? И тут же выставляли протоколы в качестве подтверждения.

То, что в Китакюсю не приехали ни Симона Байлз, ни Суниса Ли, ни Нина Дерваль, а Ребекка Андраде не выступает в многоборье, нисколько не умаляет заслуг нашей Ангелины.

«Добро пожаловать, ха-ха»

Мельникова была очень довольна своим квалификационным выступлением.

«Не знаю, какими словами можно описать день. Но в пять финалов из пяти я точно попасть не ожидала. Особенно бревно, я не попадала в финал на бревне пять лет. Добро пожаловать, ха-ха.

Решение прыгать второй прыжок было принято уже тут, в Японии. Я не планировала из-за короткой подготовки, потом увидела оценки финалисток и подумала: почему бы и да. Я его совсем не тренировала и сегодня под руку зашла первый раз. Поэтому я прыгнула просто ужасно. Криво, за линию, согнуто. Но на ногах», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».

А в коротком комментарии YouTube-каналу Tumbl Trak Ангелина в ответ на вопрос, с кем ей бороться в финале многоборья, ведь у неё огромное преимущество, сказала: «Честно говоря, не знаю соперниц. Я не видела выступления никого из них здесь, поэтому даже предположить не могу».

Первая после Мустафиной?

Судя по всему, у Мельниковой великолепный шанс стать первой с 2010 года неамериканской гимнасткой – абсолютной чемпионкой мира в многоборье.

Такого не было с 2010 года, когда всех соперниц победила россиянка Алия Мустафина. Финал многоборья состоится 21 октября, а финалы в отдельных видах – 23 и 24 октября. Конечно, заранее вешать золото на шею Мельниковой ни в коем случае нельзя, но она действительно выглядит безоговорочным фаворитом. И ещё может прибавить.

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В финал многоборья пробилась и Владислава Уразова. Но если выступление Мельниковой просто не было идеальным, то Владислава допустила много заметных ошибок и помарок. На опорном прыжке упала, на любимых брусьях пару раз дольше, чем нужно, замерла во время перехватов, за что судьи не засчитали ей связки, помарки были и на бревне, а в вольных она приземлилась после одной из диагоналей за пределы ковра.

Но в финале борьба начнётся с нуля, так что у Влады есть шанс всё исправить. Ведь в Токио в многоборье ей буквально сотых не хватило до медали. Уразова выступит в финалах на вольных и на брусьях. Именно на последнем снаряде Владислава выбила из финала дебютантку сборной Марию Минаеву, комбинация которой была одной из самых красивых, но исполнение без помарок не обошлось. Другая дебютантка сборной Яна Ворона пробилась в финал на бревне.