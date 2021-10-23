«Машину словно втянуло в пылесос». Как гимнастка Костина погибла перед своей свадьбой

Чемпионку мира похоронили в том платье, в котором она должна была выйти замуж.

Гимнастка Оксана Костина должна была выиграть Олимпиаду-1992. Но на Игры в Барселоне чемпионку не пустили по политическим мотивам. Не помогло даже письмо Ельцину.

От отчаяния 19-летняя Костина даже бросила тренировки, но не выдержала и триумфально вернулась, установив рекорд чемпионата мира, державшийся 17 лет. Казалось, спортсменку ждут только новые свершения, однако через три месяца она погибла в ДТП. За рулём машины был возлюбленный гимнастки, с которым Костина так и не успела сыграть свадьбу.

Интеллектуальная гимнастика

Оксана Костина начала заниматься гимнастикой в Иркутске, который ещё не входил в число центров этого вида спорта. В спортивную секцию семилетнюю Оксану привели родители.

Четыре года Костина тренировалась под руководством Любови Дорохиной, Сарры Горелик и совсем молодой Натальи Фурсовой. Невероятная одарённость девочки была заметна сразу, ей даже пришлось заниматься в одной группе с гимнастками старше её на несколько лет.

В 1983 году необыкновенную гимнастку заметила тогда ещё не ставшая легендарной Ольга Буянова: «Среди 30 или 40 ребятишек её я увидела сразу. Она была такая хрупкая, с умненьким личиком. Как она двигалась, сдавала нормативы, подходила, отходила! Она всё это делала с природно-выворотными ногами и с какой-то удивительной, совершенно не свойственной маленьким детям культурой. Она ещё не садилась на шпагат, не делала мостик, но было очевидно: девочка очень и очень способная» – писала наставница в своей книге.

Буянова стала развивать природные таланты Костиной, оттачивать с ней технику. Юной гимнастке приходилось выносить тяжелейшие нагрузки, за тренировку она могла выполнить более 30 прогонов. И это приносило свои плоды – на одном из турниров 15-летнюю Оксану заметил Владимир Найпак, который вскоре стал вице-президентом Федерации художественной гимнастики России. Он был поражён собранностью гимнастки и чистотой исполнения.

«У неё была иная, отличная от других, интеллектуальная и, я бы даже сказал, непривычная гимнастика. Воплощать её на помосте помогала не только Буянова, но и Владимир Соколов, руководитель иркутского «Театра пилигримов», композитор, писавший музыку для Оксаны. Именно эта троица и заставила всех поверить в то, что в Иркутске существует школа художественной гимнастики, а город является одним из центров этого вида спорта в Советском Союзе», – рассказывал Найпак «Советскому спорту».

Фото: РИА Новости

В 1989 году Костина достигла первых крупных результатов на всесоюзном уровне – на чемпионате страны гимнастка заняла третье место. Эта сенсация затмила даже уход из спорта первой (и, как оказалось, единственной) олимпийской чемпионки из СССР Марины Лобач. Оксана была никому не известной дебютанткой, а сумела опередить многих сильнейших гимнасток Союза.

«Самый счастливый день в жизни»

Именно бронза на чемпионате страны позволила Костиной попасть в сборную СССР и поехать на чемпионат мира в Сараево. На ЧМ-1989 в одной команде с Александрой Тимошенко и Оксаной Скалдиной она завоевала золото турнира, а также взяла серебро в упражнениях с мячом.

Именно между украинками Тимошенко, Скалдиной и Костиной с того момента началась борьба за две путёвки на Олимпиаду в Барселоне. И Оксана неоднократно доказывала, что именно она достойна одного из мест на Игры. Гимнастка выступала на различных международных турнирах, некоторое время даже с травмой ноги, а на Играх Доброй воли взяла три медали.

В 1991 году Костина стала абсолютной победительницей 10-й летней Спартакиады народов СССР, а на чемпионате Европы – 1991 она завоевала золото в команде.

В 1992 году стало ясно – одну путёвку на Игры отдадут бронзовому призёру предыдущей Олимпиады Александре Тимошенко. Костина и Скалдина боролись между собой за вторую, и ситуация была очень запутанной. На чемпионате Европы в Штутгарте обе гимнастки завоевали по три золота (в упражнениях с обручем и булавами спортсменки вместе стояли на первом месте). Чемпионат СНГ выиграла Скалдина, а Кубок СНГ – Костина.

В Федерации после долгих размышлений приняли решение отдать вторую путёвку на Олимпийские игры Костиной. Радости Оксаны и её тренера не было предела.

«Это был самый счастливый день в нашей жизни. Успех для меня был феноменальный: за шесть лет в условиях бешеной конкуренции Оксана смогла так близко подойти к вершине спортивной карьеры! Мы попали на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне…» – вспоминала Буянова.

И Ельцин не помог

Однако вскоре всё поменялось по политическим причинам. Из-за развала СССР на Олимпийские игры в Барселону бывшие советские атлеты ехали уже в составе Объединённой команды. А список спортсменов сборной утверждал Совет руководителей олимпийских комитетов стран СНГ. Вместо Костиной вторую путёвку на Олимпиаду Совет отдал Скалдиной, объяснив своё решение победой украинки в многоборье на чемпионате мира 1991 года. Вот только с турнира в Афинах прошло больше года и физическая готовность спортсменок изменилась.

Главный тренер сборной Наталья Кузьмина уже ничего не могла сделать и за полтора месяца до Игр Оксане сообщили, что в Испанию она не едет. Костина и Буянова в ответ на это написали открытое письмо с недовольством президенту России Борису Ельцину.

Письмо вызвало шумиху в СМИ и подогрело недовольство болельщиков, но ничего не изменилось. Лишь советник президента страны по спорту Шамиль Тарпищев постарался помочь Костиной. Благодаря его действиям был инициирован очередной тренерский совет, а Оксана с тренером получили временные аккредитации на турнир. Однако на тренерском совете перед Играми было окончательно подтверждено – выступать будет Скалдина. За украинскую спортсменку было отдано на один голос больше.

В стороне от беды Костиной не остался даже глава Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч. Но всё, что смог сделать Самаранч, – пригласить Оксану на Игры в Барселону в качестве почётного гостя.

Фото: РИА Новости

Во время Олимпиады Костиной помогала Ирина Винер-Усманова, которая тогда работала со сборной Великобритании: «Я находила возможность давать ей заниматься во время наших тренировок. Ни Советский Союз, ни другие страны её на площадку не пускали».

При этом Игры для Костиной не прошли даром. На Олимпиаде она познакомилась с пятиборцем Эдуардом Зеновкой, добывшим в Барселоне серебро. И вскоре между спортсменами завязались романтические отношения.

«Могу сделать всё, что захочу»

После Олимпиады Костина впала в отчаяние и собиралась закончить карьеру. Именно Зеновка заставил гимнастку вновь поверить в себя и возобновить тренировки.

«Я после Олимпиады больше месяца видеть никого не могла. Почти на сто процентов была уверена в том, что морально больше не смогу выйти на помост. Вся эта история таких нервов стоила, а потом вдруг захотелось доказать всем, что могу сделать всё, что захочу», – говорила Костина.

И она доказала! На чемпионате мира в Брюсселе в октябре 1992 года Оксана с растяжением ахилла, вызванным лишним весом, завоевала пять золотых медалей. Россиянка стала первой гимнасткой, выигравшей турнир во всех дисциплинах! Этот рекорд Костиной держался 17 лет до тех пор, пока в 2009 году Евгения Канаева не выиграла шесть золотых медалей на ЧМ в Японии (индивидуальное и командное многоборье и четыре упражнения с предметами).

После турнира Костину звали выступать на различных турнирах, коммерческих шоу, а болельщики боготворили её. Оксана будто заново родилась для художественной гимнастики. «Право, стоило выиграть, чтобы увидеть, что без меня во всём мире жить не могут», – смеялась девушка.

В январе 1993 года Костина вместе с Буяновой отправились в турне по городам Франции вместе с делегацией призёров и победителей Олимпийских игр. Спортсменку ждало новое будущее: либо в роли гимнастки, либо в роли тренера, либо в роли хозяйки и мамы.

Однако всё оборвалось уже через месяц, в феврале.

«Машину словно втянуло в пылесос…»

11 февраля 1993 года 20-летняя Костина ждала своего жениха Эдуарда Зеновку из Австралии, где пятиборец выиграл один из крупных международных турниров. В Шереметьего спортсмена встречала Оксана вместе с другом. По рассказам Зеновки, они отвезли приятеля, а потом поехали в Домодедово, чтобы передать тренеру важные документы.

На МКАДе машину, в которой находились Костина с Зеновкой, занесло, и она вылетела на встречную полосу, где попала под мчавшийся грузовик.

«Ехали небыстро, километров 60-70 в час, и асфальт вроде бы не был скользким, поэтому до сих пор не могу понять, как вылетел на встречную полосу. Видимо, я попросту отвлёкся – ведь мы долго не виделись. Машину словно втянуло в пылесос…» – признавался потом Зеновка «Советскому спорту».

Оба спортсмена получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу. Несколько часов врачи боролись за жизнь гимнастки, однако не смогли её спасти. Пятиборец же выжил, однако лишился одной из почек.

Мама Костиной, Галина, потом вспоминала, что новость о смерти дочери стала для неё настоящим шоком, ведь семья готовилась к свадьбе.

«К нам домой пришёл милиционер и сказал: «У вас в Москве труп». Я ответила: «У меня там не труп, у меня там живой, здоровый ребёнок». Оксана звонила за день до этого, была такая радостная, счастливая. Ждала Эдика из Австралии», – рассказывала Галина Костина.

Так и не успевшую выйти замуж Оксану по решению мамы и сестры похоронили в Иркутске в том самом платье и фате, в котором гимнастка должна была быть на собственной свадьбе.

Зеновка после трагедии ушёл из спорта и занялся бизнесом. Однако вскоре вернулся, чтобы воплотить свою мечту об олимпийском золоте, которое так и не смогла завоевать Оксана. Но Атланте пятиборец так и не смог исполнить задуманное: споткнувшись на самом финише, он упустил золотую медаль и вновь стал серебряным призёром Игр.