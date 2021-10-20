«Так издеваться над чемпионкой нельзя». Какой была художественная гимнастика в СССР

Марина Лобач едва на закончила карьеру за год до Олимпиады-1988. Но осталась. И с травмами, с кровью вырвала для себя и страны золото Игр.

СССР – родина художественной гимнастики. И советские «художницы» всегда удерживали роль первооткрывательниц на международной арене. В 1963 году Людмила Савинкова выиграла первый чемпионат мира, в 1978-м – Галима Шугурова – первый чемпионат Европы.

Не преуспели советские гимнастки только на Олимпийских играх. На счету сборной СССР всего одна золотая медаль Олимпиад. Её в 1988 году завоевала Марина Лобач.

Однако и этого золота могло не быть: гимнастка едва не завершила карьеру за год до Игр. На примере чемпионки вспоминаем, какой же была художественная гимнастика в СССР.

Костюм из рукавов

В гимнастику Лобач пришла довольно поздно – в семь лет. До этого Марина, по своим словам, тренировалась дома самостоятельно с булавами, которые ей изготовил отец-столяр.

В школе в Смолевичах юная спортсменка попала к молодому тренеру Ирине Лепарской, которая совсем недавно получила распределение в город: «Марина прыгала на скакалочке во дворе школы, а я расстроенная шла на электричку. Она пообещала прийти в секцию. Ей казалось, она всё умеет, а я тогда и сама не понимала, что нужно уметь. Вместе с ней и учились».

Домашние тренировки стали хорошей базой для Марины, так как уже через год девочка участвовала в первых соревнованиях, проходивших в Слуцке. Лепарская рассказывала, что к турниру готовились с большим трудом. Костюм для Лобач сшили из рукавов купальника, в котором спортивная гимнастка Лидия Горбик выступала на Олимпийских играх.

На соревнованиях юную Марину приметили и другие тренеры. Однако Лепарская долго не решалась передать Лобач другому, более опытному и мастеровитому специалисту. Только через некоторое время она представила «художницу» Галине Крыленко, которая решилась взять талантливую спортсменку себе. Долгое время Марине приходилось ежедневно ездить на тренировки из Смолевичей в Минск, пока она сама в 11 лет не приняла решение остаться в столице республики.

Фото: РИА Новости

«Соперницы прокалывали мячи, обрезали ленты»

Гимнастку зачислили в спортивную школу и поселили в интернате, однако жизнь там не задалась, и Лобач стала жить у Крыленко. При этом тренер шла на риск – Марине было уже 11 лет, и даже несмотря на природную одаренность, у спортсменки были заметные ошибки.

Но благодаря упорной работе Лобач прибавила и выступила на Спартакиаде Народов СССР, после которой 12-летнюю гимнастку пригласили в юниорскую сборную страны. Это казалось чем-то невероятным, ведь за место в национальной команде шла жёсткая борьба.

«Была кошмарная конкуренция, – вспоминала Лепарская. – Если главный тренер сборной СССР видел, что у тебя что-то болит, говорил: «Все построились, а ей купите билет на поезд домой».

Да и сама Лобач рассказывала, как другие гимнастки пытались испортить ей предметы, лишь бы выиграть конкуренцию: «Помню, на Спартакиаде школьников происходили ужасы: соперницы прокалывали мячи, обрезали концы ленты, чтобы тебе сняли баллы и ты не победил».

В самой же сборной девочки между собой не конкурировали, скорее, наоборот, помогали друг другу, особенно на международных турнирах. Других гимнасток сборной Марина называла подругами, с которыми они шли к одной цели, но у кого-то вышло, а у кого-то нет.

«В Советское время ничего не было. Мы покупали ленты цветные и обменивали их: на мячи, тапочки, а кому везло, и на купальники», – вспоминала Лобач об общении с иностранными гимнастками.

«У меня была жуткая истерика»

В 1984 году соревнования по художественной гимнастике были впервые включены в программу Олимпийских игр. Но первой олимпийской чемпионкой в многоборье стала не советская гимнастка, а канадка Лори Фанг, потому что СССР и другие страны соцлагеря бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе в ответ на бойкот американцами Олимпиады-80 в Москве.

Тогда Лобач впервые задумалась о выступлении на Олимпийских играх.

В 1985-м она выиграла первый Кубок СССР, а потом взяла серебро на своём дебютном чемпионате мира в упражнениях со скакалкой. «Я поехала в Испанию без своего тренера Галины Крыленко, на ковёр меня выводил другой тренер сборной. Возможно, это сказалось на выступлении, потому что выводить гимнастку должен тот, кто хорошо её знает, понимает, что происходит в её душе, умеет правильно настроить. Никто не требовал от меня победы и только победы. Да и я сама не строила таких планов», – объясняла спортсменка в интервью «Матч ТВ».

На Играх Доброй Воли Лобач уже добралась до первых мест: взяла золото в упражнениях с булавами и скакалкой, где, кстати, судьи дали первое место трём участницам. В многоборье спортсменка стала второй, пропустив вперёд соотечественницу Татьяну Дручинину.

Через год на чемпионате мира 1987 года в Болгарии Марина стала чемпионкой мира в упражнениях с обручем, а также завоевала две бронзы в скакалке и булавах.

Фото: РИА Новости

Казалось, всё идёт замечательно, уже через год Олимпиада. Но после чемпионата Европы 1988 года Лобач едва не завершила карьеру. Так вышло, что три её соперницы с 40 баллами получили золотые медали, а Марина, уступившая им 0,05 балла, осталась четвёртой.

«В тот момент мне хотелось всё бросить. У меня была жуткая истерика, я закрылась в одной из раздевалок и очень сильно плакала. Каких усилий тогда стоило Галине Александровне меня переубедить, что это всё к лучшему! Она говорила, что мне эта медаль сейчас не нужна, значит, что-то ждёт впереди», – со слезами вспоминала тот турнир будущая чемпионка.

Всю ночь Галина Крыленко и начальник Управления гимнастики Госкомспорта СССР Леонид Аркаев пересматривали выступление Марины в замедленной съёмке, пытаясь найти незаметную ошибку, лишившую спортсменку золота. Ничего не нашли. Может, и к лучшему.

«Зуб вылечили только после победы»

Марина осталась в спорте. Перед Олимпиадой она впервые в карьере выиграла чемпионат Советского Союза и приготовилась ехать в Сеул вместе с Александрой Тимошенко.

На контрольной тренировке перед вылетом в Корею Лобач подвернула ногу. Врачи долго не могли поставить гимнастке диагноз, хотя и убеждали, что опухоль должна быстро пройти. Почти сразу у Марины возникла ещё одна проблема – заболел зуб, однако лечить его спортсменке запретили: «Пломбировать, удалять было нельзя, потому что требовалось обезболивание, а мы опасались, что это создаст проблемы на допинг-контроле. Поэтому врач просто сделал внешнюю заморозку, и так, с больным зубом, я провела все дни до старта. Вылечили мне его только после победы», – призналась спортсменка «Матч ТВ».

Фото: Roger Labrosse/Getty Images

Уже на Играх Лобач в жеребьёвке получила четвёртый номер, тогда как Тимошенко – место в концовке соревнований. Для Марины это тоже стало ударом, ведь тогда было принято, что судьи были особенно щедры на оценки последним номерам на выступлениях.

Но Лобач выстояла. Сначала блестяще прошла квалификацию и оказалась единственной из фавориток, не допустившей ошибки в упражнениях с булавами. А потом показала идеальное выступление и в финале, добыв для СССР первую (и последнюю) золотую медаль Олимпиады.

«Помню только свои выступления в финале, как четыре раза получала максимальную оценку – 10 баллов, – вспоминала Лобач. – На соперниц не смотрела, что иду на победу, не знала, поняла это уже после заключительного предмета – ленты.

Квалификацию, которая была днём ранее и где ошиблись все основные соперницы, вообще не помню. Из-за того, что в финале четыре гимнастки получили максимально возможные 40 баллов, нас расставляли по местам по результатам квалификации, именно безошибочное выступление в ней принесло мне золото Игр».

Публику и судей поразило не только идеальное выступление. Дело в том, что в финале Олимпиады Марина была единственной гимнасткой, выступавшей босиком. И с ковра она уходила, оставляя за собой кровавый след травмированных ног.

«Я всю карьеру выступала босиком, потому что обувь, которую делали для гимнасток в те годы, была очень жёсткой и натирала мозоли. Босиком тоже несладко – на стопах разрывы, синяки, постоянно кровь. Выступать порой приходилось на очень жёстком, неподготовленном покрытии, паркете или бетонном полу с тонким ковром», – поясняла Лобач.

Фото: Roger Labrosse/Getty Images

«Так издеваться над чемпионкой нельзя»

После Олимпиады и невероятно тёплого приёма на родине Лобач и не задумывалась о завершении карьеры вплоть до чемпионата СССР. На том турнире выступление у Марины не задалось, и она поняла, что носить на лаврах её никто не будет. Немного пожалев себя, 19-летняя гимнастка приняла решение уйти из профессионального спорта.

«Жёсткая машина судейская под названием художественная гимнастика решила по-другому, — рассказывала Ирина Лепарская в интервью АНТ. – Хватит ей. Она уже олимпийская чемпионка. Галина Александровна сняла её с соревнований, объявив, что так издеваться над олимпийской чемпионкой нельзя и она заканчивает карьеру».

Однако совсем уйти из спорта Марина так и не смогла. Она понимала, что страна нуждается в ней, поэтому начала тренерскую деятельность. Сейчас Лобач – тренер сборной Беларуси. И именно под её руководством тренируется бронзовый призёр Олимпиады в Токио Алина Горносько.