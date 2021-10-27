Судейство на Олимпиаде – прошедший этап. Дина никому не оставила ни единого шанса. Даже сестре.

Это просто космос! Дина Аверина завоевала два золота ЧМ-2021 с шикарными оценками

Первый день чемпионата мира по художественной гимнастике в Китакюсю показал расстановку сил в мире. Неважно, кто приехал, а кто пропустил турнир. Тот, кто здесь – тот и лучший. А лучшей безоговорочно стала Дина Аверина, получившая просто космические оценки и два золота в придачу. Побороться с ней могла только сестра Арина, но она потеряла обруч, а затем боролась с собой в упражнении с мячом. Это было красиво.

«Не смогли разгуляться»

По итогам квалификации было ясно – сёстры Аверины точно рассчитывают на медаль. Дина шла первой, Арина – третьей. Разделила их белоруска Алина Горносько.

Первой из россиянок на ковёр вышла Арина. Она в самом начале допустила грубую ошибку – потеряла обруч. За это россиянке снизили оценку на 1,25 балла. С результатом 24,950 балла сложно было рассчитывать на медаль, да и по эмоциям самой Арины было видно, что выступлением она совсем недовольна.

Она ошиблась, за что и жёстко поплатилась в итоге. Арина стала лишь шестой из восьми спортсменок.

Соревнования с обручем замыкала Дина. 24-летняя спортсменка выдала действительно шикарное выступление, вот только без ошибок не обошлось. Россиянка вышла на секунду за предоставленные 1,5 минуты, за что и получила небольшой штраф 0,05 балла. Но даже это не сказалось на шансах Дины стать чемпионкой. Аверина получила невероятные 27,750 балла. Она обошла Горносько на целых два балла! Россиянка показала более высокую сложность и допустила меньше помарок.

Золотой дубль

После квалификации в упражнении с мячом Дина и Арина шли в лидерах, занимая первое и второе места соответственно. Вслед за ними в тройке была Горносько.

Дина выходила на ковёр, уже став 14-кратной чемпионкой мира. И, видимо, эта победа зажгла россиянку. Аверина выступила феноменально! Кажется, она сама от себя такого не ожидала, но придраться было не к чему.

Когда Дина увидела оценку – 29,125 балла, гимнастка радостно и слегка удивленно повторила её вслух. А затем прыгнула обниматься с тренером Юлией Барсуковой. Конечно, даже в идеальном выступлении Авериной судьи нашли ошибки, снизив оценку на 0,475 балла, и сняли 0,5 за исполнение. Но, кажется, это отчасти было лишь затем, чтобы баллы Дины не казались чрезмерными.

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Горносько начала выступление, когда все знали, титул чемпионки мира точно будет за Диной. Белоруска сделала всё прекрасно, за что получила заслуженные 27, 300 балла.

Арина же смогла оставить позади неудачу с обручем, отлично выполнила свою сложнейшую программу с мячом, но покинула ковёр и без тени улыбки.

«Улыбайся всё время! И сейчас улыбайся», — потребовала Винер-Усманова от Арины после выступления.

Оценки судьи выставляли долго, однако ничего страшного не случилось. Арина Аверина получила заслуженные 27,675, что позволило ей выиграть серебро.

Завтра сестрички поборются за новые титулы – в упражнениях с булавами и лентой.