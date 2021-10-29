Как стать чемпионом мира по шахматам? Четыре главных качества выдающегося игрока

Веяние моды

Популярность шахмат за последние годы в России стремительно выросла. Конечно, это нельзя сравнить с «золотым веком» чёрно-белой игры в Советском Союзе, но ведь тогда и не было конкурирующих (да ещё как!) за внимание молодёжи смартфонов, видеоигр, компьютеров. Да и, например, в покер тот же самый почти никто в СССР не играл.

Тем не менее шахматные секции ломятся от желающих записать детей на занятия, а тренеры, занимающиеся с продвинутыми ребятами, буквально жалуются на нехватку времени – их каждый день штурмуют новые потенциальные клиенты. Конечно, не каждому суждено стать чемпионом мира, но шахматы такая замечательная игра, что можно испытывать радости и от локальных побед – быть чемпионом области, города, района, подъезда и даже квартиры. И как обойтись без квалифицированного наставника в этой гонке, которую диктует мода?

Учитывая, что в шахматы хлынуло множество состоятельных людей, иногда такое соревнование приобретает нездоровые размеры, напоминающие знаменитые анекдоты про «новых русских». «А я вот нанял для своего мальчика бывшего чемпиона страны, и он учит его ставить мат ладьёй. Ну да, $ 200 в час, считаю, что дёшево и сердито!» Существует даже целая сеть частных школ, ставящих перед собой задачу не подготовить будущих гроссмейстеров, а завлечь побольше детей столичных миллионеров! С другой стороны, мы же не должны грустить, что труд отечественных тренеров стал гораздо лучше оплачиваться?

Глянцевая обложка

Почему начался бум после тяжелейших 90-х и проблемных нулевых? Как раз в нулевых за спасение шахмат в России принялись политические тяжеловесы Александр Жуков и Аркадий Дворкович, но при этом на данном временном отрезке страна потеряла шахматную корону, а сами шахматы в местных спорткомитетах были перенесены в одну финансовую категорию с редкими, непопулярными и неолимпийскими видами спорта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Увы, во многих областях годовой бюджет на шахматы существенно ниже, чем оклад водителя того самого отца, чей сын постигает азы матования ладьёй под мудрым взглядом бывшего чемпиона страны. Так и возникают перепады – блеск и нищета современных российских шахмат. Но обложка шахматного процесса сейчас, безусловно, глянцевая.

Конечно, большую роль сыграло выдвижение на битву с Магнусом Карлсеном Сергея Карякина, которое широко освещалось в СМИ. Впервые за долгое время по телевизору стали показывать, что, оказывается, есть такая настольная игра и когда-то в нашей стране в неё неплохо играли.

А потом, на мой взгляд, шахматам банально повезло: были допинговые скандалы, падение спортивного престижа страны, и на этом фоне непрерывные победные достижения федерации шахмат России заслужили всеобъемлющую поддержку Кремля. Сейчас о шахматах говорят везде, даже на страницах и экранах таких титанов спортивной индустрии, как «Чемпионат» и «Матч ТВ». То ли будет во время битвы Яна Непомнящего с Магнусом Карлсеном в Дубае!

Без таланта не обойтись

Понятно, что просто уметь играть в шахматы никогда не помешает. Но если амбиции повыше? Если нужно воспитать чемпиона мира? Вот Сергей с бился почти на равных с Магнусом, на Яна вообще сейчас возлагают большие надежды, а пока мы чемпиона мира подготовим – Карлсен уже будет старенький, 40-летний, и тут у нас почти гарантированные шансы на успех!

Итак, вперёд! Ваш автор всё-таки почти четыре года работал с замечательным юношей, который в 2021 году дважды побеждал могучего норвежца. И хоть Андрей Есипенко пока не мировой лидер, но фигура видная – тут мне есть чем поделиться из своего опыта.

Сразу скажу – без огромного таланта не обойтись, и обычно этот талант проявляется в раннем возрасте (10-12 лет). Научиться играть в 16 лет и рассчитывать лет через пять победить Карлсена несколько опрометчиво. Допустим, есть этот самый талант, это космическое проникновение в позицию. Какие качества надо воспитать у молодого гения, чтобы он штурмовал Олимп?

Первый советский чемпион мира Михаил Ботвинник выделял у выдающегося игрока четыре важнейших качества: упомянутый талант, без которого никак, характер, здоровье и подготовка. В случае Михаила Моисеевича и ещё нескольких советских чемпионов нельзя не упомянуть также поддержку партии и правительства, но это, скорее, определяет успех, а не силу шахматиста. К слову, в отечественной шахматной истории вообще трудно найти игрока, кто совсем был бы лишён этого весомого фактора. Разве что эмигрант Александр Алехин.

Золотые принципы Ботвинника

Пройдёмся подробнее по трём компонентам из списка Ботвинника.

Здоровье. Известно, что тот же Гарри Каспаров в детстве был худеньким болезненным мальчиком, которого и одноклассники при случае могли обидеть. Но благодаря постоянным физическим тренировкам (футбол, велосипед, плавание) бакинец вырос в несгибаемого, могучего бойца. Многие эксперты считают, что в великом противостоянии Каспарова с Карповым при невероятном таланте соперников итоговый исход решил не только более молодой возраст, но и куда более серьёзная физическая подготовка Гарри Кимовича. Да и в сорок лет Каспаров зачастую на марафонских дистанциях давал фору выдыхавшимся игрокам, годившимся ему в сыновья.

Поэтому, кроме занятий шахматами, не забывайте и о спорте! Например, тот же Есипенко (тут большой поклон его отцу Евгению) с детства боксировал, ходил на гимнастику, плавал, играл в футбол. На турнирах мы часто играли в настольный теннис – очень популярный у шахматистов спорт, где работают все мышцы, но риск получить травму минимален.

Характер. В наши дни шахматы всё сильнее молодеют. Дети буквально с 10 лет испытывают психоэмоциональные перегрузки. Турниры, турниры, постоянные турниры – это страшная нагрузка на неокрепшую психику ребёнка. Конечно, все вундеркинды очень разные. Например, Сергей Карякин – это просто скала. Когда по телевидению показывали передачу «Армагеддон», где у игравших в блиц гроссмейстеров измеряли различные жизненные показатели, выигрывал Сергей или проигрывал – у него даже пульс не менялся. А вот Ян Непомнящий при очевидном, невероятном таланте рос очень эмоциональным ребёнком, который тяжело реагировал на различные неудачи. Александр Алехин писал: «Посредством шахмат я закалил свой характер!» Думаю, то же самое может сейчас сказать Ян, ставший сейчас намного более жёстким, устойчивым к неудачам бойцом. И как следствие – вышедшим на матч своей жизни.

Вообще в шахматах, в отличие от других видов спорта, с профессиональными психологами тяжело, поэтому старайтесь сами читать нужные книги и уделяйте этому внимание. Особенно рекомендую труды «Осознанный долг» и «Поражение» Рудольфа Загайнова – единственного засветившегося в шахматах профессионала, хоть и с весьма неоднозначной репутацией.

Подготовка. Понятно, что Ботвинник писал про докомпьютерную эпоху. Сейчас же на вооружении Непомнящего стоит суперкомпьютер из «Сколково», который всей своей сотней ядер круглые сутки ищет бреши в броне Магнуса Карлсена. Но, кроме машинного фактора, важен и человеческий. Ведь самому игроку очень сложно переработать огромный объём информации, который выбрасывает ему электронный разум. Все современные российские шахматисты достигали наивысших успехов, когда вокруг них складывалась мощная аналитическая бригада из отличных специалистов. Гроссмейстер Владимир Поткин помогал Сергею Карякину и сыграл огромную роль в последних успехах Яна Непомнящего. Безвременно ушедший от нас Юрий Дохоян и главный оруженосец мужской сборной страны Александр Мотылёв (тоже очень сильные гроссмейстеры) много лет опекали Карякина, а в последнее время – Андрея Есипенко. Поэтому ищите хороших помощников и главное – берегите их. Остальное – не так уж и сложно.