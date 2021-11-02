Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Япония. Повторение финала ЧМ-2021. LIVE

В Дубае стартует заключительный турнир сезона по пляжному футболу. Яркий и красочный Межконтинентальный кубок проводится ежегодно с 2011 года. Россия традиционно входит в состав участников турнира и, как и всегда, является одним из главных претендентов на победу.
Россияне уже трижды выигрывали главный трофей турнира и в этом году поборются за четвёртую награду. В первом туре состоится повторение финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2021 Россия — Япония.
Матч начнётся в 17:45 по московскому времени.
В финальном матче чемпионата мира — 2021 россияне уверенно обыграли японцев со счётом 5:2 и триумфально завершили турнир. Спустя два месяца команды вновь встретятся на площадке
Добрый день, дорогие друзья. Пляжный футбол возвращается после триумфа России на домашнем чемпионате мира — 2021 в Москве. В этом сезоне российская команда практически непобедима. Удастся ли повторить успех?
Пляжный футбол снова с нами. Смотрим, болеем!
- 2 ноября 2021
-
14:04
-
12:56
-
12:41
-
12:33
-
09:21
-
09:12
-
09:08
-
07:44
-
07:33
-
00:08
- 1 ноября 2021
-
23:34
-
20:47
-
19:39
-
15:40
-
15:20
-
12:43
-
09:18
-
09:05
-
08:51
-
08:48
-
08:44
-
08:39
-
08:35
- 31 октября 2021
-
20:37
-
20:23
-
19:47
-
19:02
-
18:52
-
17:52
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:46
-
16:21
-
16:03