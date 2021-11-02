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Пляжный футбол, Межконтинентальный кубок — 2021: Россия — Япония, онлайн-трансляция 2 ноября 2021

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Япония. Повторение финала ЧМ-2021. LIVE
Ангелина Николаева
Сборная России по пляжному футболу
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Россия начинает битву за четвертый трофей в Дубае. Главные подробности матча Россия — Япония в онлайн-трансляции

В Дубае стартует заключительный турнир сезона по пляжному футболу. Яркий и красочный Межконтинентальный кубок проводится ежегодно с 2011 года. Россия традиционно входит в состав участников турнира и, как и всегда, является одним из главных претендентов на победу.

Россияне уже трижды выигрывали главный трофей турнира и в этом году поборются за четвёртую награду. В первом туре состоится повторение финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2021 Россия — Япония.

Матч начнётся в 17:45 по московскому времени.

13:31 Ангелина Николаева
Победа на домашнем песке. Как сборная России в третий раз выиграла чемпионат мира Победа на домашнем песке. Как сборная России в третий раз выиграла чемпионат мира

В финальном матче чемпионата мира — 2021 россияне уверенно обыграли японцев со счётом 5:2 и триумфально завершили турнир. Спустя два месяца команды вновь встретятся на площадке

13:22 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья. Пляжный футбол возвращается после триумфа России на домашнем чемпионате мира — 2021 в Москве. В этом сезоне российская команда практически непобедима. Удастся ли повторить успех?

Пляжный футбол снова с нами. Смотрим, болеем!

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