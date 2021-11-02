Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — Япония. Повторение финала ЧМ-2021. LIVE

Россия начинает битву за четвертый трофей в Дубае. Главные подробности матча Россия — Япония в онлайн-трансляции

В Дубае стартует заключительный турнир сезона по пляжному футболу. Яркий и красочный Межконтинентальный кубок проводится ежегодно с 2011 года. Россия традиционно входит в состав участников турнира и, как и всегда, является одним из главных претендентов на победу.



Россияне уже трижды выигрывали главный трофей турнира и в этом году поборются за четвёртую награду. В первом туре состоится повторение финала чемпионата мира по пляжному футболу — 2021 Россия — Япония.

Матч начнётся в 17:45 по московскому времени.