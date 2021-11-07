Сборную России наказали за нарушение правил на домашнем чемпионате Европы. Поначалу этого никто не заметил.

У российских пловцов отобрали медали после протеста поляков. Очень обидно, но всё по делу

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани после Олимпиады в Токио среди других спортивных событий проходил буднично. Победы, медали и даже отдельные рекорды – это всё круто, но обычному обывателю, интересующемуся плаванием только раз в два, а то и в четыре года, не хватало темы для обсуждения.

И ба-бах, вот она: у сборной России отобрали уже врученные за эстафету медали. Да ещё и после протеста со стороны делегации Польши. Очень обидно, конечно. Но всё по делу.

Новость по теме Российских пловцов лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Доплыли до серебра?

В смешанной эстафете 4х50 м за сборную России были заявлены Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. В таком составе команда билась за медали и разделила второе место со сборной Италии, показав абсолютно одинаковое время. Сильнее всех в этом виде программы оказалась команда Нидерландов.

В тот же день, 6 ноября, состоялась церемония награждения. Российские спортсмены получили серебряные награды (вместе с итальянцами), голландцы – золотые. Но важнее оказалось то, кто занял в эстафете четвёртое место. Сборная Польши до медалей в бассейне не дотянулась, несмотря на национальный рекорд. Полякам не хватило всего 0,06 секунды.

Но вмешалась в их распределение не только после финиша, но и после церемонии награждения.

А теперь отдайте!

Как оказалось, наши спортсмены перепутали порядок этапов. Это в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а в спорте — очень даже.

В общем, поляки заметили ошибку со стороны со сборной России, подали протест, и он, естественно, был удовлетворён. Правила же нарушены. Но звучит грозно: у российских пловцов отобрали медали.

«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников сделал ошибку, думаю, это на фоне перенапряжения», – сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Главный тренер сборной России Сергей Чепик добавил, что это техническая ошибка, за которую спортсмены поплатились. Самым обидным образом.

В плавании подобные ситуации нельзя назвать нонсенсом. Да и в других видах спорта, где есть эстафеты. Станет уроком на будущее. А представитель сборной Польши, который заметил ошибку у сборной России, свою работу сделал шикарно: его внимательность принесла спортсменам приличные призовые, ведь за медали на официальных турнирах платят во всех странах. Наши, например, могли получить по 89 600 рублей за серебро.