У девушек – семь золотых наград. Это просто восхитительный результат! Даже скандал с лишением медалей на этом фоне меркнет.

Российские пловчихи триумфально выступили на ЧЕ-2021. Даже в СССР так много не побеждали!

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в сезон после Олимпиады – это, казалось бы, довольно скучное зрелище. Пик формы у спортсменов был ещё на Играх, поэтому никаких рекордов и зрелищных схваток на турнире в России не ожидалось.

Перед стартом эти прогнозы только подтверждались: на ЧЕ-2021, пускай он и проходил в Казани, не поехали многие лидеры сборной России: Ефимова, Малютин, Минаков, Чупков. Однако и без них выступление команды получилось восхитительным. Даже в СССР так не побеждали!

Рекорд. Ещё рекорд!

В первый день турнира в личных дисциплинах у россиян отличиться не получилось. Но все неудачи удалось компенсировать в эстафетах вольным стилем. У мужчин был поистине боевой состав: Евгений Рылов, Климент Колесников, Владислав Гринёв и Владимир Морозов. До золота, увы, добраться не получилось, но парни спокойно завоевали бронзу.

А девушек ждал триумф! Розалия Насретдинова, Арина Суркова, Мария Каменева и Дарья Клепикова обошли полячек и голландок и впервые в истории выиграли кролевую эстафету.

Мария Каменева Фото: РИА Новости

Но это было ещё не всё. Через день россиянки сотворили ещё одну сенсацию – одержали победу в комбинированной эстафете. Пловчихи выступали практически в том же составе, только Розалию Насретдинову заменила Ника Годун. Интересно, что и в этот раз, и днём ранее спортсменки устанавливали новые рекорды России.

«Рекорд России-то уже серьёзно. Когда мы его бьём и с каждым годом улучшаем своё время, это говорит о том, что растёт весь уровень команды. Мы понимали, что вполне можем по силам рассчитывать на первое место», – признавалась «Спорт-Экспрессу» Годун после победы.

Мужчины тоже не остались в стороне от подиума в комбинированной эстафете. Климент Колесников, Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринёв завоевали серебро, проиграв лишь итальянцам.

Королевы плавания

В личных дисциплинах российские мужчины взяли четыре бронзы и четыре золота, три из которых на счету Климента Колесникова. 21-летний пловец выиграл на стометровках кролем и на спине, а также на дистанции 50 м на спине. Именно в последней дисциплине Колесников установил новый рекорд России, преодолев дистанцию за 22,47 секунды.

Рекорд страны обновил и Илья Бородин, единственный россиянин, помимо Климента, выигравший золото чемпионата Европы. 400 м комплексом пловец преодолел за 3.58,83.

А девушки стали настоящими королевами плавания, как перед Олимпиадой-80 пел Тынис Мяги. Наши девушки завоевали пять золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Если учесть две победы в эстафетах, то получается безоговорочно лучший результат за всю 70-летнюю историю выступления команд Советского Союза и России на чемпионатах Европы.

В 1970-м и в 1991-м у СССР было по три золота. Рекорд для России – пять побед на одном турнире в 2018 году. Правда, все эти достижения были установлены в 50-метровом бассейне. На 25-метровой дистанции девушки никогда не выигрывали больше трёх золотых. А тут – семь!

Трёхкратной чемпионкой Европы стала Анастасия Кирпичникова (кроль, 400, 800 и 1500 м), установив при этом два рекорда России в дистанциях на 400 и 800 м. Свой успех 21-летняя спортсменка оценила скромно.

«Всё прошло хорошо, немного устала, много дистанций. Но, в принципе, это мой лучший результат, я думаю», – пояснила Кирпичникова.

Евгения Чикунова к серебру, завоёванному на стометровке брассом в соперничестве с Ефимовой, правда, эстонской, добавила золото на 200 м. Золото на излюбленной двухсотметровке баттерфляем завоевала Светлана Чимрова. 25-летняя спортсменка неоднократно добывала медали в этой дисциплине, но чемпионский титул в Казани стал для неё первым.

Россия против Италии

Кстати, вы помните, что было в Будапеште? Речь, конечно, не о том, что происходило в киновселенной Marvel, а о весеннем чемпионате Европы. Тогда сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав больше всех золотых медалей – их у команды было 20. Хотя по общему количеству наград лучшими стали итальянцы: 44 против 42.

Климент Колесников Фото: РИА Новости

В Казани ситуация повторилась. Россия заняла первое место в командном зачёте, добыв больше всех побед, а Италия – третья: 11 золотых медалей против 8. А по общему числу наград итальянцы опять впереди, но если в Венгрии сборные разделило две медали, то здесь – 15.

Отставание россиян было бы меньше, если бы сборная не лишилась серебра в эстафете 4x50 м вольным стилем. Заговоров против России тут нет, виноваты сами спортсмены, допустившие ошибку в расстановке по этапам. Медаль забрали уже постфактум, когда протест сборной Польши, ставшей четвертой, был удовлетворён. Досадно, но всё по делу.

Хорошо, когда после крупного турнира есть что вспомнить и кроме скандала.