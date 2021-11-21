«Поскорее бы это кончилось!» Самые громкие поражения чемпиона мира Магнуса Карлсена

24 ноября в Дубае стартует матч на первенство мира между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и российским претендентом Яном Непомнящим. Сможет ли наш герой победить шахматного монарха, безраздельно властвующего над чёрно-белым миром с 2013 года?

На первый взгляд Карлсен выглядит неуязвимым. Но так ли это? Давайте вспомним пять недавних громких неудач Магнуса и посмотрим, какие уроки Ян может из них извлечь.

Расстроился и пошёл на риск

В первом туре чемпионата мира по рапиду – 2018, проходившего в Санкт-Петербурге, рейтинг-фаворит соревнования тщетно пытался выжать победу в партии против известного специалиста по скоростной игре и известного шахматного комментатора Адама Тухаева из Украины. В итоге задумался и просрочил время! Такой удар сильно подействовал на норвежца. В следующем туре против молодого узбекского мастера Шамсиддина Вохидова после ходов 1. е4 е5 Карлсен вдруг выбросил вперёд ферзя – 2. Фh5!? и попытался дать Вохидову «детский мат»!



Разумеется, такая тактика в партии против восходящей звезды узбекских шахмат не удалась, более того, в дальнейшей борьбе ферзь Карлсена заблудился в лагере соперника и потерялся, после чего Шамсиддин уверенно реализовал полученный перевес.



После двух поражений на старте чемпион собрался и начал догонять лидеров, выиграв в оставшихся 13 турах девять партий, Магнус финишировал пятым по дополнительным показателям, на пол-очка отстав от победителя – россиянина Даниила Дубова.



Вывод №1. После неудачи и эмоционального потрясения в поисках перелома и куража Карлсен зачастую идёт на большой риск. Нужно лишь сохранить хладнокровие и «подсечь» чемпиона.

Не нашёл мотивацию

На этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе в 2019-м Карлсен был не похож сам на себя. Лучший шахматист планеты «поплыл» после неудачных первых партий и не смог вернуться. В рапиде он набрал 8 очков из 18 (по системе 2 – за победу, 1 – за ничью), потерпев четыре поражения в девяти партиях, да и в блице его дела оказались не лучше – лишь 9 баллов из 18.



Между турами Карлсен не мог скрыть эмоций и даже на видеотрансляции зрители услышали, как он воскликнул: «Поскорее бы уж всё это закончилось!»



Вывод №2. Зачастую оказывалось, что нервная система Карлсена измотана многочисленными выступлениями и он испытывает проблемы с мотивацией. Во время тех же матчей с Сергеем Карякиным и Фабиано Каруаной становилось очевидно, какое же психологическое давление испытывает чемпион. Возможно, если Непомнящему удастся блицкриг на старте, то чемпион не выдержит бремя тяжёлой ноши, давящей на него уже долгих восемь лет.

Неожиданно проиграл на тай-брейке

Принято считать, что в случае равного счёта в классической части соревнования Магнус Карлсен – явный фаворит на тай-брейке. Он победил в чемпионских матчах в дополнительных партиях Сергея Карякина (3:1) и Фабиано Каруану (3:0). Однако так случалось не всегда и не везде.



В 2019-м в Лондоне на финале Grand Chess Tour чемпион мира с большими мучениями прошёл в полуфинале армянского гроссмейстера Левона Ароняна (в первой партии Магнус пытался «вымучить» ничейный эндшпиль с разноцветными слонами и в итоге «доигрался» – пришлось отыгрываться на характере), а в финале уступил французу Вашье-Лаграву.



Финальная битва оказалась очень сложной и насыщенной – долгое время счёт был равным, но в решающем поединке Карлсен внезапно пропустил удар по позиции короля, попал под сокрушительную атаку и проиграл.

Вывод №3. Бывало, что и чемпион мира уступал в «дополнительное» время. А Непомнящему как никому другому блестяще удаются внезапные атаки на короля соперника! И именно здесь можно подловить сосредоточившегося на позиционной и стратегической борьбе Карлсена.

Решил поэкспериментировать

После года карантинов и сражений шахматистов в Интернете все с нетерпением ждали «очный» супертурнир Tata Steel Masters – 2021, чтобы увидеть свежий расклад сил в элите. И Карлсен внезапно закончил престижное соревнование аж на шестом месте! Его нокаутировал молодой герой российских шахмат Андрей Есипенко. Магнус экспериментально разыграл на «борьбу» острый вариант сицилианской защиты, но Андрей словно ждал этого, проанализировав возникшую дебютную позицию с тренерами.



Последовала страшная экзекуция – Есипенко всеми фигурами напал на позицию Карлсена и буквально не оставил сопернику шансов! После такого удара Магнус сник, очевидно, старался больше не проигрывать, но и догнать лидеров, своих постоянных конкурентов, не смог.



Вывод №4. Чемпион мира иногда склонен к экспериментам в дебюте, и тут у Непомнящего с его мощнейшей бригадой тренеров и суперкомпьютером из «Сколково» все карты в руках!

Дрогнул в решающий момент

Кубок мира по шахматам – грандиозный нокаут-турнир сильнейших шахматистов мира и единственное в истории соревнование, которое Магнус Карлсен никогда не выигрывал. В 2021 году в Сочи всё шло вроде бы хорошо – норвежец вышел в полуфинал, отыгравшись в грандиозной битве против своего обидчика Есипенко – 5:3.



Следующим соперником чемпиона стал молодой лидер польских шахмат Ян-Кшиштоф Дуда, и с ним Магнус справиться не смог. Принято считать, что Карлсен – лучший мастер позиционной игры и величайший корифей эндшпиля. Однако в решающей партии на тай-брейке Дуда переиграл могучего визави «по полям», а потом, несмотря на упорнейшее сопротивление Магнуса, выиграл эндшпиль, носивший ничейный характер! Карлсену пришлось сражаться лишь за «бронзу» – в итоге скандинав стал третьим, одолев россиянина Владимира Федосеева.



Вывод №5. Не боги горшки обжигают. Мы видим примеры, что шахматисты на пике своей формы переигрывали Карлсена в самых разных частях партии. Не так уж он и идеален под нажимом!



Впрочем, ко всему написанному выше стоит добавить, что в период 2019-2021 годов наряду с неудачами Магнус Карлсен выиграл множество турниров первой величины. Он сохраняет первый рейтинг в мире (2855) с отрывом от ближайших конкурентов и в том числе от находящегося на четвёртой строчке Яна Непомнящего (2782). Но бороться с ним можно!