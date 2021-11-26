«Карлсен и Непомнящий могут позволить себе рискнуть. Возможность отыграться есть»

Гроссмейстер Борис Гельфанд – многолетний претендент на мировую корону. Он ещё в 90-е сражался за доской с Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым, но шанс на матч всей своей жизни получил только в 2011-м. В чемпионском матче, который в 2012 году принимала Москва, Борис обыгрывал Виши Ананда, но позволил сопернику сравнять счёт и уступил на тай-брейке.

Перед стартом поединка Карлсен – Непомнящий гроссмейстер из Израиля поделился своим опытом и мнением о том, как может сложиться матч за титул в 2021 году.



– Борис, как вы оцениваете шансы соперников? Увидим ли мы противостояние стилей, битву льда и пламени?

– Предстоит интересный матч, и оценивать шансы – дело неблагодарное. Надеюсь, что будет сыграно очень много интересных партий. Да, у каждого свой стиль, и Ян лучше играет динамические позиции. Но, с другой стороны, давайте посмотрим его выступление на турнире претендентов в Екатеринбурге и две выигранные партии у Ван Хао. То есть и простые позиции с минимальным перевесом он способен играть на высочайшем уровне. На самом деле, многое будет зависеть от того, кто как подготовился – в шахматном плане и психологически.

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– В рассуждениях о шансах в чемпионских матчах часто встречается оборот «матчевый опыт». Когда вы играли матч на первенство мира с Анандом, на стороне соперника был большой перевес в этом отношении. Насколько этот опыт действительно важен? И был ли у вас какой-то мандраж, когда вы выходили на первую партию матча за титул?

– Я достаточно много изучал матчи на первенство мира, беседовал с людьми, задействованными в них, следил за другими матчами, поэтому с Анандом особого волнения перед стартом не испытывал. Но недавно вышла книга голландского автора про подготовку Ананда. Он играл со мной свой третий матч и сумел вывести уровень подготовки на абсолютно невообразимый уровень. Не говоря о том, что какие-то разработки с первых матчей были в силе и, как я понял, встретились у нас. В этом плане Ананд добился невероятного прогресса.



А мне вот этого не хватило. Сейчас я уже отчётливо вижу ошибки, что мы совершали, хотя, когда я играл матч и после его завершения, мне так не казалось. Прочтение этой книги открыло мне глаза на некоторые детали, которых я раньше не знал.

– Если бы вас сейчас спросили, как бороться с Магнусом Карлсеном, что бы вы посоветовали?

– Мне сейчас трудно давать советы – последнюю турнирную партию с Магнусом я играл в 2014 году, а потом были встречи только на чемпионатах мира по блицу. Думаю, что тут Ян и его команда, посвятившие изучению творчества Карлсена полгода, намного лучше знают, что делать.



– Целый ряд последних матчей на первенство мира завершился на тай-брейке. Как меняется матчевая ситуация, когда начинаются партии с укороченным контролем? Будет ли сейчас Карлсен таким же фаворитом в рапиде, каким он, допустим, выглядел против Каруаны?

– Мне всегда казалось, что в такой ситуации надо продолжать делать свое дело и, как учил меня Юрий Сергеевич Разуваев, светлая ему память, положиться на судьбу. Где-то мне это помогало, а в чемпионском матче – не судьба. Но, в принципе, я относился к тай-брейку спокойно и играл его так же, как и основные партии. Хотя у каждого здесь свой подход.



Мне кажется, что в матче с Каруаной немного преувеличено то, насколько Магнус являлся фаворитом. Но просто день так сложился. Когда судьба всего противостояния зависит от одного дня, от нескольких партий, очень многое зависит от того, в каком состоянии человек придёт. И оказалось, что это совсем не день Фабиано, а Магнус играл очень хорошо. Но что и в этот раз Карлсен будет фаворитом, если матч дойдет до тай-брейка, – это всё преувеличено.

– Нужны ли формату матчей на первенство мира какие-то революционные изменения ввиду большого количества ничьих? Та же битва Карлсен – Каруана в этом плане немного расстроила болельщиков. Может быть, взять какой-то пример с шашистов, которые играют матч на первенство мира с разными контролями, и это всё считается в сумме.

– Мне кажется, что отдельный ничейный результат не имеет такого уж значения – главное, чтобы партии в матче были интересные. А что касается шашек, то они вроде бы очень близки к ничейной смерти и поэтому вынуждены перейти на такой формат. Что касается шахмат – когда говорят в последнее время «компьютер и ничейная смерть», то могу привести в пример хотя бы недавний турнир Grand Swiss в Риге. Я тщательно изучал партии, и количество коротких ничьих кажется минимальным. К четвертому часу игры продолжалось большинство партий. Разговоры о ничейной смерти преувеличены, и компьютеры в последнее время как раз показывают больше возможностей. Поэтому изменение формата чемпионским матчам в шахматах пока точно не нужно. Зачастую это просто досужие и малокомпетентные рассуждения.



– А что скажете про то, что Карлсену с Непомнящим предстоит играть 14 партий, а не 12, как в других матчах последних лет?

– Это неплохо. Хоть и не революционные изменения, но неплохо. Чем больше партий, тем больше шанс отыграться, поэтому в начале матча участники могут позволить себе бóльшую степень риска. Если ты партию проиграл, то есть возможность отыграться.

Доведём ситуацию до абсурда – играются две партии, и, проиграв первую, ты себя сразу поставил в критическое положение! А в матчах Михаила Ботвинника с Василием Смысловым из 24 партий даже «+3» ещё не значило, что матч закончен. Правда, при современной подготовке лидер, вырвавшийся вперёд с таким счётом, точно довёл бы матч до победы.



Но всё бывает! Будем ждать этот интересный матч!



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