Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Ох, Магнус начинает белыми!
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Ничья белыми расстроила Непомнящего. Ян будет пытаться вырвать победу чёрными.
Первая встреча между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном не отличилась зрелищностью, однако это был сильный задел на следующие партии. Очевидно, что лёгкой борьбы за шахматную корону ждать не стоит. Накануне россиянин и норвежец разошлись полюбовно — с ничьей.
Сегодня, 27 ноября, состоится уже вторая партия. В этот раз Непомнящий будет ходить чёрными. Первый ход Карлсен сделает в 15.30 по московскому времени. Следите за напряжённой игрой между Яном и Магнусом в нашей онлайн-трансляции.
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