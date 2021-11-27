Непомнящий — Карлсен. Онлайн матча за титул чемпиона мира. Ох, Магнус начинает белыми!

Первая встреча между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном не отличилась зрелищностью, однако это был сильный задел на следующие партии. Очевидно, что лёгкой борьбы за шахматную корону ждать не стоит. Накануне россиянин и норвежец разошлись полюбовно — с ничьей.

Сегодня, 27 ноября, состоится уже вторая партия. В этот раз Непомнящий будет ходить чёрными. Первый ход Карлсен сделает в 15.30 по московскому времени. Следите за напряжённой игрой между Яном и Магнусом в нашей онлайн-трансляции.