Эй, робот, как пройти на шахматы? Где Карлсен и Непомнящий делят титул чемпиона мира

Роботы в Дубае не знают, где проводится матч за шахматную корону. Но место легко найти по обычной, человеческой очереди за билетами.

На ближайший месяц жаркий Дубай стал настоящей столицей мировых шахмат, ведь именно здесь в рамках международной выставки «Экспо-2020» проходит матч за титул чемпиона мира, который делят между собой норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.

Роботы, кругом роботы

В Дубае сказка на глазах становится былью. Первое, что бросается в глаза: по территории «Экспо-2020» там и сям разъезжают, вполне себе буднично, роботы разных типов.

Есть небольшие жёлтые яйцеобразной формы со смешными маленькими ручками и огромными глазищами. Оказывается, это охранники: начинаешь фотографировать этого малыша – он останавливается, поворачивается к тебе лицом и внимательно сканирует с ног до головы.

Фото: «Чемпионат»

Есть роботы-этажерки с подробной картой выставки: протягиваешь руку за картой – робот останавливается. На карте подробно расписаны все павильоны, все точки, но про матч на первенство мира по шахматам нет ни слова. И даже указателей на территории я не обнаружил. Эй, роботы, а как пройти на шахматы?! Впрочем, найти место проведения матча несложно: зал находится буквально в двух шагах от одного из входов. Обнаружить его можно по большой очереди за недешёвыми билетами, которая выстраивается минут за 30-40 до пуска часов.

Фото: «Чемпионат»

Игра в «аквариуме»

Впрочем, зритель за свои деньги получает немало. Прежде всего есть просторный зал с удобными сиденьями, с каждого из которых прекрасно видно сцену, и два больших экрана. На одном – диаграмма доски, на втором – видеотрансляция: крупным планом лица игроков либо общий план с участниками. Можно взять наушники (а-ля аудиогид) и слушать комментарии на английском языке экс-чемпиона мира Виши Ананда и одной из сильнейших шахматисток мира Анны Музычук, которые работают здесь же, буквально за стеной.

Фото: «Чемпионат»

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий играют в звуконепроницаемом «аквариуме» за стеклом, прозрачным в одну сторону: зрители видят игроков очень хорошо, а игроки зрителей – не очень.

Рядом с игровым залом – просторный холл, где центральное место композиции занимают огромные напольные шахматы. В них можно поиграть, но в основном их используют как реквизит для фотографий; фигуры и правда очень изящные, с ними приятно фотографироваться.

Не всё гладко

Для тех, кто хочет по-настоящему поиграть в шахматы, установлены столики с фигурами и часами, и столики эти отнюдь не пустуют. Как раз здесь за символическим ограждением сидят Ананд с Музычук и анализируют ход борьбы на доске. Настроение у всех отличное, на лицах улыбки. Оно и понятно: старт матча за титул чемпиона мира – это большой праздник.

Фото: «Чемпионат»

Разумеется, трансляцию с голосами Ананда и Музычук легко найти в интернете. Кстати, есть и официальная трансляция на русском, которую ведут комментаторы-гроссмейстеры Сергей Шипов и Дина Беленькая. Правда, работают они не в Дубае, а в Москве, в ГУМе. Вход свободный.

Понятно, что не всё пока в Дубае гладко. В зале слышен запах свежего ремонта, который может отвлекать шахматистов, да и рабочие места для команд-участников матча и самих журналистов пока оставляют желать лучшего. Впрочем, первый день – он трудный самый, и наверняка ситуация вскоре улучшится. А пока что можно поздравить всех любителей шахмат: праздник начался и первая партия оправдала ожидания, прошла в напряжённой борьбе.

Фото: «Чемпионат»

Ждем продолжения уже сегодня!

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