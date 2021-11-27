Эй, робот, как пройти на шахматы? Где Карлсен и Непомнящий делят титул чемпиона мира

На ближайший месяц жаркий Дубай стал настоящей столицей мировых шахмат, ведь именно здесь в рамках международной выставки «Экспо-2020» проходит матч за титул чемпиона мира, который делят между собой норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.
Роботы, кругом роботы
В Дубае сказка на глазах становится былью. Первое, что бросается в глаза: по территории «Экспо-2020» там и сям разъезжают, вполне себе буднично, роботы разных типов.
Есть небольшие жёлтые яйцеобразной формы со смешными маленькими ручками и огромными глазищами. Оказывается, это охранники: начинаешь фотографировать этого малыша – он останавливается, поворачивается к тебе лицом и внимательно сканирует с ног до головы.
Фото: «Чемпионат»
Есть роботы-этажерки с подробной картой выставки: протягиваешь руку за картой – робот останавливается. На карте подробно расписаны все павильоны, все точки, но про матч на первенство мира по шахматам нет ни слова. И даже указателей на территории я не обнаружил. Эй, роботы, а как пройти на шахматы?! Впрочем, найти место проведения матча несложно: зал находится буквально в двух шагах от одного из входов. Обнаружить его можно по большой очереди за недешёвыми билетами, которая выстраивается минут за 30-40 до пуска часов.
Фото: «Чемпионат»
Игра в «аквариуме»
Впрочем, зритель за свои деньги получает немало. Прежде всего есть просторный зал с удобными сиденьями, с каждого из которых прекрасно видно сцену, и два больших экрана. На одном – диаграмма доски, на втором – видеотрансляция: крупным планом лица игроков либо общий план с участниками. Можно взять наушники (а-ля аудиогид) и слушать комментарии на английском языке экс-чемпиона мира Виши Ананда и одной из сильнейших шахматисток мира Анны Музычук, которые работают здесь же, буквально за стеной.
Фото: «Чемпионат»
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий играют в звуконепроницаемом «аквариуме» за стеклом, прозрачным в одну сторону: зрители видят игроков очень хорошо, а игроки зрителей – не очень.
Рядом с игровым залом – просторный холл, где центральное место композиции занимают огромные напольные шахматы. В них можно поиграть, но в основном их используют как реквизит для фотографий; фигуры и правда очень изящные, с ними приятно фотографироваться.
Не всё гладко
Для тех, кто хочет по-настоящему поиграть в шахматы, установлены столики с фигурами и часами, и столики эти отнюдь не пустуют. Как раз здесь за символическим ограждением сидят Ананд с Музычук и анализируют ход борьбы на доске. Настроение у всех отличное, на лицах улыбки. Оно и понятно: старт матча за титул чемпиона мира – это большой праздник.
Фото: «Чемпионат»
Разумеется, трансляцию с голосами Ананда и Музычук легко найти в интернете. Кстати, есть и официальная трансляция на русском, которую ведут комментаторы-гроссмейстеры Сергей Шипов и Дина Беленькая. Правда, работают они не в Дубае, а в Москве, в ГУМе. Вход свободный.
Понятно, что не всё пока в Дубае гладко. В зале слышен запах свежего ремонта, который может отвлекать шахматистов, да и рабочие места для команд-участников матча и самих журналистов пока оставляют желать лучшего. Впрочем, первый день – он трудный самый, и наверняка ситуация вскоре улучшится. А пока что можно поздравить всех любителей шахмат: праздник начался и первая партия оправдала ожидания, прошла в напряжённой борьбе.
Фото: «Чемпионат»
Ждем продолжения уже сегодня!
Больше свежих новостей о главном шахматном матче этого года – в телеграм-канале «Чемпионата» и крупнейшем русскоязычном шахматном сообществе «Шахматы +».
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