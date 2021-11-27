Карлсен пошёл на жертвы. Как Непомнящий хладнокровно устоял под натиском чемпиона

В субботу, 27 ноября в Дубае была сыграна вторая партия матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим, которая, как и первая, завершилась вничью.

Стремясь к победе, чемпион мира очень агрессивно разыграл дебют: пожертвовал пешку, потом качество и очень сильно рисковал. Вторая партия получилась весьма напряжённой, многое зависело от ответа претендента. А он в решающий момент предпочел максимальную надежность.

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира – 2021. 2-я партия



1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. g3 Сe7



И сразу сюрприз! Ян Непомнящий не играет свою фирменную защиту Грюнфельда!



5. Сg2 0–0 6. 0–0 d:c 7. Фc2 b5 8. Кe5



На доске разыграна стандартная позиция так называемого каталонского начала, в котором белые часто жертвуют пешку за долговременную компенсацию. В ответ на достаточно редкий ход белых вместо обычного 8. a4 Ян Непомнящий не стал отдавать ладью на а8, как часто до этого играли другие гроссмейстеры.

8… c6!?



Чёрные могли пойти 8… Ф:d4 9. С:a8 Ф:e5 с компенсацией за качество, но, видимо, штабу россиян что-то здесь не понравилось при домашней подготовке. Теперь Непомнящий сохраняет лишнюю пешку на с4 и следующими ходами строит оборонительную позицию, чтобы не позволить белым фигурам перейти в наступление. Карлсен же бросается вперёд и осуществляет прорыв в центре.



9. a4 Кd5 10. Кc3 f6 11. Кf3 Фd7 12. e4 Кb4 13. Фe2 Кd3 14. e5 Сb7 15. e:f С:f6 16. Кe4 Кa6

Сейчас хорошую компенсацию белым давало 17. К:f6+ g:f6 (или 17… Л:f6 18.Кe5) 18. Сh6, ослабляя чёрного короля. Однако чемпион мира осуществляет куда более рискованную идею – он отдает Непомнящему ещё и качество, лишь бы получить доминацию своих фигур и выбить неприятельского коня с форпоста на d3.



17. Кe5?! С:e5 18. d:e5 Кac5 19. Кd6 Кb3 20. Лb1



Альтернативой было 20. Сe3 К:a1 21. Л:a1, оставляя на доске побольше фигур.



20… Кb:c1 21. Лb:c1 К:c1 22. Л:c1 Лab8 23. Лd1 Сa8 24. Сe4

Сейчас, чтобы продолжать играть на победу, чёрные должны выбирать объективно сильнейшую, но при этом допускающую риск линию: 24… Фe7 25. Фh5 g5!? или 25… g6 26. С:g6 c5 – чёрные сохранили материальный перевес, но их король открыт. Оценка в пользу Непомнящего, но под цейтнот могло случиться всякое. Вместо этого Ян расстался с лишним материалом, но упростил позицию.



24… c3 25. Фc2 g6 26. b:c b:a



Возможно сложное 26… Фg7 27. f4 g5!?, но, как мы уже говорили выше, претендент стремится к надежности. Теперь Карлсен за качество набирает пешек и уже находится вне зоны риска.



27. Ф:a4 Лfd8 28. Лa1 c5 29. Фc4 С:e4 30. К:e4 Крh8 31. Кd6 Лb6 32. Ф:c5 Лdb8 33. Крg2 a6 34. Крh3 Лc6 35. Фd4 Крg8 36. c4 Фc7 37. Фg4

37… Л:d6!



Правильно, надо уже делать ничью, иначе после 37… Фe7 38. Крg2 Лf8 39. h4 белые могут постепенно создать опасные угрозы королю черных.



38. e:d Ф:d6 39. c5 Ф:c5 40. Ф:e6+ Крg7 41. Л:a6 Лf8 42. f4 Фf5+ 43. Ф:f5 Л:f5

В итоге белые остались с лишней пешкой, но не зря классики утверждали, что все ладейные окончания ничейны. Такое «3 на 2» удерживается без труда – Магнус пытался ставить минимальные проблемы, но Непомнящий оказался начеку.

44. Лa7+ Крg8 45. Крg4 Лb5 46. Лe7 Лa5 47. Лe5 Лa7 48. h4 Крg7 49. h5 Крh6 50. Крh4 Лa1 51. g4 Лh1+ 52. Крg3 g:h 53. Лe6+ Крg7 54. g5 Лg1+ 55. Крf2 Лa1 56. Лh6 Лa4 57. Крf3 Лa3+ 58. Крf2 Лa4 Ничья.



У кого больше оснований для расстройства после этого поединка? У норвежца, что не смог завязать игру белыми? Или у Непомнящего, что не воспользовался шансом поиграть на победу?



Мне кажется, что самое главное – российский претендент основательно вкатился в игру и в первой «белой подаче» чемпиону не удалось его сломить! Пока борьба выглядит равной, а значит, что шансы на конечную победу есть, причём немалые!



Любопытно, что весьма неожиданным стало появление на доске «каталонского начала»: штабы соперников стараются удивить друг друга. Вполне допускаю, что судьбу матча может решить дебютная бомба одного из соперников. Но пока защита уравновешивает нападение.

Интересно и то, чтобы обычно хладнокровный Карлсен попытался разжечь пожар по всей доске и дать бой сопернику на его же территории. А невероятно боевой Непомнящий действовал нарочито спокойно и сдержано. Наверняка в этом матча мы увидим еще немало сюрпризов!



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