«Когда вы проходите через такую боль, то понимаете, что шахматы — не самое важное в жизни»

Россиянин Ян Непомнящий в ноябре-декабре 2021-го бьётся за возвращение шахматной короны в нашу страну. Болельщики действительно заждались соотечественника, который носил бы гордое звание чемпиона мира. В последний раз россиянин был лучшим в 2007 году.

Владимир Крамник на данный момент остаётся последним чемпионом мира из России, а ведь он уже завершил свою выдающуюся спортивную карьеру. Как же сейчас живёт экс-чемпион?

«Шахматы — не самая важная вещь в жизни»

Владимир Крамник стал 14-м чемпионом мира в 2000 году, лишив шахматной короны великого Гарри Каспарова. Крамник вообще стал единственным, кому удалось сместить Гарри Кимовича с первого места рейтинга ФИДЕ в период с 1985 по 2005 год.

В 2006-м Крамник обыграл Веселина Топалова и стал общепризнанным чемпионом мира. На этом в шахматном мире завершился период раскола и параллельного розыгрыша двух чемпионских титулов. Впрочем, уже через год он проиграл чемпионский матч Виши Ананду.

В жизни чемпиона не всё было гладко. В 2005 году у Крамника диагностировали серьёзное генетическое заболевание. Из-за него Владимир страдал от боли в суставах, справиться с которой не помогало даже обезболивающее, которое Крамник принимал четыре раза в день. За несколько месяцев он потерял около 15 кг, так как из-за боли в челюсти не мог принимать пищу. После полугода лечения и приёма лекарства, которое также используют при лечении рака, боль отступила.

Фото: РИА Новости

Сам Крамник рассказывал, что болезнь изменила его взгляды на жизнь:

«Когда вы на протяжении шести месяцев непрерывно ощущали боль, просто проснуться и почувствовать, что ничего не болит – уже достаточно, чтобы быть счастливым. Когда вы проходите через такое, ваше мировоззрение полностью меняется. Вы понимаете, что шахматы – не самая важная вещь в жизни. Я наслаждался тем, что ел хлеб, ел салат, потому что мог наконец жевать. Болезнь отступила не до конца. Доктора говорят, что она может вернуться в любое время, и иногда я ощущаю боль там и тут, но сильных обострений не бывало с 2005 года».

Кстати, после победы над Топаловым в 2006-м Крамник женился на французской журналистке Мари-Лор Жермон. Сейчас они воспитывают двоих детей – дочь Дарью и сына Вадима.

«Тебе уже неважно, как закончится партия»

В 2019 году 43-летний Крамник завершил профессиональную карьеру шахматиста. Позже причину ухода из большого спорта он объяснял потерей интереса и мотивации:

«Я почувствовал, что мне перестало быть по-настоящему интересно. Такое странное ощущение: вот сыграл в турнире, а мог бы и не играть. А мог бы и книжку почитать! И, как следствие, организм не мог себя заставить в нужный момент сконцентрироваться, посчитать варианты. Пытаешься себя настроить: «Ну, всё-таки ты партию играешь, попробуй хотя бы не проиграть или выиграть даже», но это уже не то, ты себя заставляешь. Механизм принятия решений разладился, и в глубине души тебе уже неважно, как закончится партия. С таким подходом невозможно оставаться на самом верху. А «просто так» играть мне неинтересно», – приводил слова Крамника Спорт-экспресс.

«Вдохнуть в игру новую жизнь»

Сейчас Крамник передаёт свои знания молодёжи. Он является куратором шахматного направления в образовательном центре «Сириус», а также сам проводит занятия для талантливых школьников.

В мае 2020-го Крамник инициировал проведение благотворительного турнира «Сборная – России». Благодаря этому удалось собрать более $ 333 000 пожертвований, которые пошли на помощь региональным больницам, борющимся с COVID-19. В турнире приняли участие восемь шахматистов: Крамник, Грищук, Томашевский, Непомнящий, Карякин, Свидлер, Инаркиев и Рязанцев.

Фото: РИА Новости

А ещё экс-чемпион занимается поиском новых вариантов шахмат – это, по его мнению, может «вдохнуть в игру новую жизнь» и способствовать развитию древней игры. В результате совместного исследования с лабораторией искусственного интеллекта DeepMind, разработавшей компьютерную систему AlphaGo, он предложил вариант шахмат, где нет правила рокировки.

«Разумеется, на высшем уровне по-прежнему случаются увлекательные сражения, но для выживания шахмат нам нужно обратить вспять ничейную тенденцию прежде, чем угаснет дух нашей игры, – рассказал Крамник в своей статье. – Я стремился найти вариант шахмат, способный вернуть в нашу игру напряжение и решительные победы и стать эстетически притягательным».

Летом 2021 года в Индии Владимир Крамник и Вишванатан Ананд из Индии провели товарищеский матч в шахматы без рокировки. Экс-чемпионы мира сыграли в рамках фестиваля Sparkassen Chess Trophy. В матче из четырёх партий Ананд победил Крамника.

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