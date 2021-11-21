Что чемпион делал в туалете? Главные скандалы в матчах за звание чемпиона мира по шахматам

Казалось бы, какой вид спорта может быть более мирным и интеллигентным, чем шахматы?

Солидные мужчины в дорогих костюмах двигают фигуры по доске, вытирают пот со лба и даже потолкаться не могут, когда ситуация достигает максимального нервного напряжения.



Однако порой во время чемпионских матчей в шахматах случаются такие скандалы, что поклонникам иных видов спорта и не снились. Хочется верить, что противостояние Яна Непомнящего и Магнуса Карлсена пройдёт мирно, но вообще в битвах за корону были и обвинения в шпионаже, и подозрения в гипнозе, и даже поиски компьютеров или средств связи в туалете.

«Он оказался американским шпионом»

В 1972 году в Рейкьявике прошёл матч между действующим чемпионом мира из СССР Борисом Спасским и американцем Робертом Фишером. Советский шахматист вёл в матче 2:0, но в итоге уступил Фишеру, а после проигрыша обвинил в шпионаже своего помощника – Иво Нея из Эстонии.

Фото: РИА Новости

По мнению Спасского, Ней передавал информацию Фишеру:



«Я взял помощником Иво Нея из Эстонии. Он оказался американским шпионом. Сговорился с Робертом Бирном, который вёл шахматный отдел в «Нью-Йорк Таймс», что станет соавтором книги о матче. Ней был в курсе всех наших замыслов – а американцы ждали от него информацию. Мы исключили Нея из команды», – вспоминал Спасский.

Сам Ней рассказывал, что никаких секретных данных он не передавал. Дело в том, что издатели The New York Times предложили эстонскому специалисту стать соавтором книги о шахматном матче в Рейкьявике. Он согласился, но как рассказал впоследствии, он всего лишь передавал американскому издательству информацию об уже прошедших партиях.



Так или иначе Спасский уступил американцу. Это было первое поражение шахматиста из СССР в матче за корону.

«Гипноз существует»

Спустя шесть лет в Багио состоялся матч между чемпионом мира Анатолием Карповым и сбежавшим из СССР в 1976 году Виктором Корчным. Многие западные журналисты называли матч «главным сражением холодной войны».



Всё началось с того, что Карпов потребовал просветить кресло Корчного рентгеном – специальная мебель с высокой спинкой показалась советскому шахматисту подозрительной.

Корчной, в свою очередь, заявил, что Карпов привёз с собой экстрасенса, который мог войти с ним в мысленный контакт и помочь выиграть или, наоборот, вывести из равновесия самого Корчного.



«Гипноз существует и представляет собой огромную силу. Связь тем прочнее, чем ближе друг к другу врач и медиум», – позже рассказывал Корчной в своей книге.



Речь шла о психологе Владимире Зухаре. По просьбе Корчного его отсаживали на дальние ряды.



«Я попробовал поставить вопрос о нём на жюри и отсадить от сцены подальше. Но эта попытка окончилась полной неудачей… Его отсаживали, он возвращался обратно, его пересаживали снова», — рассказывал Виктор Корчной.



После этого Корчной и сам решил прибегнуть к услугам парапсихолога из Израиля, а позже к нему на помощь приехали два йога – члены религиозной группы «Ананда Марга». Когда они впервые появились в зале, с Зухарем произошло что-то странное: он вышел и не возвращался до конца партии. Чуть позже йоги также покинули зал – оказалось, что они находятся под следствием по делу о покушении на индийского дипломата. Один из них впоследствии, действительно, был осуждён.



Когда Корчной сумел отыграться со счёта 2:5, показалось, что йоги действительно ему помогли. Но Карпов всё-таки дожал своего соперника по итогам 32 сыгранных партий.

«Первая демонстрация российского флага»

В 1990 году соперником Карпова в очередной раз стал его соотечественник Гарри Каспаров. Но на чемпионском матче в Нью-Йорке Каспаров отказался играть под советским флагом. На стол он решил поставить российский триколор.



Дело в том, что незадолго до матча в Баку начался серьёзный этнический конфликт, и Каспаров был вынужден эвакуировать свою семью из Азербайджана в Москву. После этого Гарри Каспаров отказался от билета члена КПСС и вступил в Демократическую партию России.

Карпов не был согласен с решением Каспарова играть под российским флагом: «Каспаров прожил в России неделю – на каком основании он будет выступать под её флагом? Пусть ставит азербайджанский!» – заявлял Карпов.

Уже после начала первой партии штаб Карпова призвал разобраться с флагом соперника. В итоге триколор было решено убрать, впрочем, со стола исчез и советский флажок Карпова.



«Это было тогда таким шумным и скандальным событием. После двух партий последовал протест уже карповской делегации по инструкциям из Москвы. Но я считаю, что вся эта история завершилась в мою пользу, потому что после четырёх партий ФИДЕ приняло решение убрать все флаги, то есть мы просто играли без флагов, а на фамилиях был нарисован российский флажок под моей фамилией и советский флажок – под фамилией Карпова. Такая была первая демонстрация российского флага для западной прессы», – вспоминал позже Гарри Каспаров, ставший тогда чемпионом.

«Туалетный скандал»

Причиной скандала во время объединительного матча между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым в 2006 году стал вопрос с туалетными комнатами.

Фото: РИА Новости

Менеджер болгарского шахматиста в официальном письме заявил, что Крамник слишком часто отлучается в туалет – около 50 раз за партию. Такая аномалия с частым посещением единственного помещения, где отсутствует видеонаблюдение, вызвала у болгарской стороны вопросы – не использует ли россиянин подсказки помощников?



Топалов потребовал у организаторов изучить видеозаписи с прошедших партий. Никаких нарушений выявлено не было. Однако после этого инцидента правила использования туалетных комнат были пересмотрены – оба шахматиста должны были пользоваться одной уборной и делать это под наблюдением официального сопровождающего.



Это возмутило Крамника, и, желая выразить свой протест, он пришёл на следующую партию на час позже. За это по правилам техническая победа в партии была присуждена Топалову.



В результате счёт в матче изменился с 3:1 в пользу россиянина на 3:2, однако это ещё больше разозлило действующего чемпиона мира по классическим шахматам.



Тем не менее конфликт удалось разрешить. Уборные, которые находились в помещениях для игроков, открыли. Также обеим командам было разрешено проверять туалетную комнату соперника на предмет наличия там каких-то электронных устройств или средств связи.



Несмотря на инцидент, победителем матча стал Владимир Крамник, а конфликт шахматистов в прессе получил название «туалетный скандал».