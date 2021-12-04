Решающий промах претендента! Как Ян Непомнящий проиграл партию Магнусу Карлсену

Шестая партия — одна из самых невероятных в истории матчей на первенство мира. Увы, россиянин после семи часов борьбы допустил ошибку.

Наверное, 3 декабря была сыграна одна из самых невероятных партий в матчах на первенство мира. В ней встретилось всё: дебютная дуэль, взаимные амбиции соперников, жуткий обоюдный цейтнот в духе матчей Корчного, упущенные шансы, сложнейший эндшпиль с нестандартным соотношением материала. Ян Непомнящий бился изо всех сил, но Магнус Карлсен показал просто фантастическую технику и прервал безголевую серию в битвах за трон, продлившуюся целых долгих пять лет.

М. Карлсен (Норвегия) — Я. Непомнящий (Россия)

Матч за титул чемпиона мира — 2021. Шестая партия

1.d4 Кf6 2.Кf3 d5 3.g3 e6 4.Сg2 Сe7 5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.d:c5 С:c5 8.c4 d:c4 9.Фc2 Фe7 10.Кbd2 Кc6 11.К:c4

Белые разыграли редкий вариант каталонского начала на борьбу и уклонились от принципиальных линий. Сейчас 11… Сd7?! 12.Сb2 ведёт к несколько худшей для чёрных позиции, но Непомнящий делает выпад пешкой и решает дебютные проблемы.

11…b5! 12.Кce5

Карлсен должен упрощать позицию, так как после 12.Кfe5? Кd4! 13.Фd1 Сb7 чёрные захватывают инициативу.

12… Кb4 13.Фb2 Сb7 14.a3 Кc6 15.Кd3

Достаточно типичное поле для коня в этом варианте, там он скрепляет позицию белых и присматривается к полю с5. Тогда ещё никто не знал, какую великую роль предстоит сыграть этому коню.

15… Сb6 16.Сg5 Лfd8 17.С:f6 g:f6

Кстати, на матче с Сергеем Карякиным в Нью-Йорке-2016 Магнус первую половину матча старался «выкатать» соперника с соотношением «конь против слона». Что-то похожее происходит и тут, но пока Ян на высоте!

18.Лac1 Кd4 19.К:d4 С:d4 20.Фa2

Разумеется, не 20.Фd2? С:g2 21.Кр:g2 Ф:a3, отдавая пешку, поэтому скандинав вынужден сделать неуклюжий ход ферзём.

20… С:g2 21.Кр:g2 Фb7+ 22.Крg1 Фe4

Мощная централизация, сковавшая позицию белых. Здесь Непомнящий явно стал задумываться о том, чтобы заиграть на победу.

23.Фc2 a5 24.Лfd1 Крg7 25.Лd2 Лac8

Чёрные могли сыграть аккуратно 25...b4 26.a:b4 a:b4 27.К:b4 С:f2+ 28.Кр:f2 Ф:b4 29.Л:d8 Л:d8 с ничьей, но Ян смело меняет две ладьи на ферзя – теперь белым нелегко защищать пешки ферзевого фланга.

26.Ф:c8 Л:c8 27.Л:c8 Фd5 28.b4 a4 29.e3 Сe5

Магнус долго считал варианты, и у него на часах осталось меньше пяти минут – без добавки времени по современным меркам достаточно серьёзный цейтнот. Рассчитал очень точно, при 29… Сb2 30.Лc5! Фd6 31.Л:b2 Ф:d3 32.Лbc2 Ф:a3 33.Л:b5 Фd3 34.Лbc5 a3 35.Лc1 a2 36.Лa5 Фb1 37.Лf1 белые почти чудом успевают оставить чёрные пешки и сделать ничью.

Конечно, россиянину очень хотелось выиграть в цейтноте соперника. Ян зря поставил пешку на h5 и недооценил силу белых ладей.

30.h4 h5 31.Крh2 Сb2 32.Лc5 Фd6

33.Лd1?

Сильный компьютер сразу показывал фантастический вариант 33.Лcc2! С:a3 34.Кf4 Ф:b4, и вторжение белых ладей решает 35.Лd7 Фe4 36.Лcc7 Крg8 37.Лc8+ Сf8 (37… Крg7 38.Лdd8) 38.Лdd8 Фb4, но это происходит с какими-то тихими ходами типа 39.e4! a3 40.Кd3 Фe7 41.Лa8, и тут даже гроссмейстеру с электронным помощником неясно, что происходит! На секундах Карлсен предпочёл более ясный ход.

33… С:a3 34.Л:b5 Фd7 35.Лc5 e5 36.Лc2

36… Фd5?

А тут уже свой счастливый шанс упустил Непомнящий. Красивая геометрия 36… С:b4! 37.Лcc1 Сa3 38.Лa1 Фg4! 39.Лd2 Сf8 оставляла чёрным большие шансы на выигрыш за счёт мощной отдалённой пешки. Тут уже руки мелькали над доской, и практически не было времени подумать.

37.Лdd2 Фb3 38.Лa2 e4 39.Кc5 Ф:b4 40.К:e4?!

Контрольным ходом поторопился и Карлсен – при 40.Лdc2! f5 41.К:a4! Ф:a4 42.Лc3 две ладьи сильнее ферзя, а сейчас возникает сложное, но равное окончание.

40… Фb3 41.Лac2 Сf8 42.Кc5 Фb5 43.Кd3 a3 44.Кf4 Фa5 45.Лa2 Сb4 46.Лd3

Пока Ян защищает безукоризненно – белые не могут атаковать пешку h5, так как теряют координацию ладей 46.Лd5 Фa6 47.К:h5+ Крh6 48.Кf4 Фc4.

46… Крh6 47.Лd1 Фa4 48.Лda1 Сd6 49.Крg1 Фb3 50.Кe2 Фd3 51.Кd4 Крh7 52.Крh2 Фe4

Постепенно Магнус подкрался к пешке а3, но пока его силы скованны, стоило броситься на белого короля и попробовать дать ему вечный шах 52… Сc5 53.Кc2 f5! 54.К:a3 f4! 55.g:f4 Фd8. При продолжении в партии Непомнящий ничью не упускает, но позволяет Карлсену начать демонстрировать свою изумительную технику.

53.Л:a3 Ф:h4+

При 53… С:a3 54.Л:a3 ладья и конь белых постепенно нападут и отберут слабые чёрные пешки. Непомнящий обеспечивает контригру против белого короля.

54.Крg1 Фe4 55.Лa4 Сe5 56.Кe2 Фc2 57.Л1a2 Фb3 58.Крg2 Фd5+ 59.f3 Фd1 60.f4 Сc7 61.Крf2 Сb6 62.Лa1 Фb3 63.Лe4 Крg7 64.Лe8 f5 65.Лaa8 Фb4 66.Лac8 Сa5

Долгое время позиция не меняется, и перед тем, как приступить к активным действиям, Карлсен долго ходит туда-сюда, словно беря соперника измором. Это знаменитый осадный метод «не спешить» – защищаться значительно сложнее, чем осаждать крепость. Сработал этот метод в умелых руках норвежца и в этой партии.

67.Лc1 Сb6 68.Лe5 Фb3 69.Лe8 Фd5 70.Лcc8 Фh1 71.Лc1 Фd5 72.Лb1 Сa7

Стоило не допускать последовавшую операцию 72… Сa5 73.Лe5 Фd3, так как практические шансы белых вновь выросли.

73.Лe7 Сc5 74.Лe5 Фd3 75.Лb7 Фc2 76.Лb5 Сa7 77.Лa5 Сb6 78.Лab5 Сa7 79.Л:f5 Фd3 80.Л:f7+ Кр:f7 81.Лb7+ Крg6 82.Л:a7

Ферзь в такой позиции не слабее ладьи, коня и двух пешек, но белые очень долго могут играть в кошки-мышки, а потом в нужный момент начать двигать пешку «е», что, собственно, Магнус и делает.

82…Фd5 83.Лa6+ Крh7 84.Лa1 Крg6 85.Кd4 Фb7 86.Лa2 Фh1 87.Лa6+ Крf7 88.Кf3 Фb1 89.Лd6 Крg7 90.Лd5 Фa2+ 91.Лd2 Фb1 92.Лe2 Фb6 93.Лc2 Фb1 94.Кd4 Фh1 95.Лc7+ Крf6 96.Лc6+ Крf7 97.Кf3 Фb1 98.Кg5+ Крg7 99.Кe6+ Крf7 100.Кd4 Фh1 101.Лc7+ Крf6 102.Кf3 Фb1 103.Лd7 Фb2+ 104.Лd2 Фb1 105.Кg1 Фb4 106.Лd1 Фb3 107.Лd6+ Крg7 108.Лd4 Фb2+ 109.Кe2 Фb1 110.e4 Фh1 111.Лd7+ Крg8 112.Лd4 Фh2+ 113.Крe3 h4 114.g:h4 Фh3+ 115.Крd2 Ф:h4 116.Лd3 Крf8 117.Лf3 Фd8+

Чёрные зря сами шахами погнали неприятельского короля на правый край доски. Там он отлично укрывается за пешками и может рвануть вперёд со своей многочисленной группировкой фигур. Стоило ограничиться 117… Крe8.

118.Крe3 Фa5 119.Крf2 Фa7+ 120.Лe3 Фd7 121.Кg3 Фd2+ 122.Крf3 Фd1+ 123.Лe2 Фb3+ 124.Крg2 Фb7 125.Лd2 Фb3 126.Лd5 Крe7 127.Лe5+ Крf7 128.Лf5+ Крe8 129.e5 Фa2+ 130.Крh3 Фe6?

Решающий промах! Ферзь должен шаховать и вязать неприятельского коня сзади 130… Фb1 131.Крg4 Фd1+, а так он стал прямо на пути летящего вперёд локомотива…

131.Крh4 Фh6+ 132.Кh5 Фh7 133.e6 Фg6 134.Лf7! Крd8

Проигрывает 134… Ф:e6 135.Кg7+ Кр:f7 136.К:e6 Кр:e6 137.Крg5 с выигранным пешечным окончанием у белых, и оборона чёрных рушится.

135.f5 Фg1 136.Кg7

Король белых скрывается на g8 от шахов, поэтому чёрные сдались.

Страшный удар для претендента! Однако надо помнить, что, например, во втором матче с Карлсеном в 2014-м Ананду сразу же удалось отыграться после неудачи, взять соперника прямой дебютной подготовкой. Пора серьёзно напрячь чемпиона мира белыми. Время для подвига, Ян!

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону – в телеграм-каналах «Шахматы+» и «Чемпионата».