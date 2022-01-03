«Россия всем уже осточертела». Самые жёсткие слова о нашем спорте в 2021 году

В 2021 году прошло сразу несколько крупных спортивных турниров, которые были перенесены с 2020-го из-за пандемии. Международные соревнования вернулись, и без ярких, запоминающихся высказываний не обошлось! Порой, особенно после скандалов, было особенно горячо. Изменится ли что-то в 2022 году?

«Россия всем осточертела. 20 лет выигрывать? Надоели»

Самым неприятным моментом на Олимпиаде-2020 для России стал судейский скандал в художественной гимнастике.

Неожиданно для всех победу в индивидуальном многоборье присудили израильтянке Линой Ашрам, которая в своём выступлении допустила падение ленты. Дина Аверина, исполнившая программу без серьёзных ошибок, стала только второй.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова жёстко выразила своё несогласие с решением судей на Олимпийских играх.

«Появился достаточный конкурент, и тут же её вытащили вперёд России. Потому что Россия всем уже осточертела. 20 лет выигрывать? Надоели.

И ладно была бы честная борьба, если бы, допустим, Линой не сделала этой ошибки в ленте — ну всё, выиграла. Но она допустила грубейшую ошибку, и 23 балла — это огромная оценка за упражнение с такой бешеной потерей», — приводит слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

«Калинку-малинку» оставили, а медведя запретили»

За месяц до Олимпиады-2020 российским синхронисткам запретили выступать в Токио в купальниках с изображением медведя. Слово «Russia» в музыкальном сопровождении программы тоже оказалось под запретом.

Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскизы купальников, в которых им предстояло выступить с программой «Калинка» в дуэте. Ранее из-за санкций ВАДА в отношении российской делегации спортсменам из России запретили использовать национальный гимн и флаг в Токио. Но оказалось, что под запрет попадают и медведи.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Насколько я помню, по решению CAS были прописаны решения по форме, гимну и флагу, но не было прописано запретов на зверюшек и прочее-прочее. Если есть новое решение, о котором мы не знаем, то пропишите его: запрещаем использовать зверей, рыб и червей, ареал обитания которых находится на территории Российской Федерации. Также запрещаем думать по-русски, говорить по-русски и так далее. Пусть всё пропишут, что запрещено для нас.

Человеческая глупость дошла до спорта. А если честно, нас всех просто провоцируют. «Калинку-малинку» оставили, а медведя запретили», — прокомментировал ситуацию член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв.

К счастью, никаких проблем из-за этого у наших синхронисток не возникло. На Олимпиаде они вновь доказали своё превосходство и выиграли золото даже без медведей на купальниках.

«Америка была просто непробивной! Теперь это изменилось»

2021 год запомнится и невероятной победой наших гимнасток на Олимпиаде в Токио! Впервые в истории российские гимнастки выиграли золото в командном многоборье на Олимпийских играх.

Россиянки до последнего боролись со сборной США и дрогнули на самом сложном снаряде. Но это не сломило наших девушек, и они вырвали золото у сильнейших американок. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова доказали, что непобедимых соперниц нет.

«Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, всё равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь, что просто время прошло и всё не вечно», — приводит слова Ангелины Мельниковой «Лента».

«Пусть что хотят, то и делают. Я не собираюсь на награждение»

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2021 закончился настоящим скандалом. Лидер сборной России Александр Большунов боролся за золото марафона, но на финише из-за норвежца Йоханнеса Клебо сломал палку и смог финишировать только третьим. На эмоциях, после финиша, лишённый борьбы за золото из-за чужой ошибки Большунов заявил, что отказывается идти на церемонию награждения.

«Я пошёл домой. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, если дисквалифицировать кого-то могут, то меня. У меня нет слов. Не знаю, что мне говорил Клебо. Я не собираюсь на награждение. Это было нечестно».

Российская сторона подала протест, Клебо лишили золота, но легче от этого никому не стало — золото получил норвежец Иверсен, который спокойно обошёл Большунова, лишённого возможности продолжать борьбу из-за сломанной палки.

Фото: Getty Images

Александр всё-таки пошёл на церемонию награждения, но серебряную медаль надевать отказался.

«Сегодня победителем должен был быть либо Йоханнес, либо я. Но точно не Иверсен. Что думаю по поводу того, что он бурно радовался? Это своеобразный спортсмен.

Совершенно не удовлетворило решение дисквалифицировать Клебо, потому что для меня это бессмысленно. Какое решение устроило бы? Не знаю», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

«Вы будете смотреть гонки, в которых я побегу против Кончиты?»

Одним из главных открытий в мире российского лыжного спорта 2021 года стала талантливая 20-летняя Вероника Степанова, которая уже успела прославиться своими дерзкими и смелыми высказываниями.

Вероника честно отвечает на вопросы журналистов и активно ведёт свой «инстаграм», где также не стесняется высказываться на актуальные темы.

«У меня всего один вопрос: вы будете смотреть гонки, в которых я побегу против двухметрового бывшего Джона, ныне Кончиты?» — написала Вероника в своём «инстаграме», комментируя возможное участие в спортивных соревнованиях атлетов-трансгендеров.

«Каждый из нас — солдат своей страны»

А, пожалуй, самым богатым на яркие цитаты мероприятием года стала пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, которая прошла после Евро-2020. На ЧЕ российская команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в 1/8 финала.

После провального для сборной России турнира Станислав Саламович почти три часа отвечал на вопросы журналистов, хотя некоторые его ответы были уклончивыми, а формулировки – не совсем понятными. Но, наверное, самым ярким стало его сравнение работы в сборной с военной службой.

«Мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании (может, я немного старой школы, поэтому так рассуждаю, а правильно или нет — вам решать) назначением, которое не обсуждается. Это, как говорится, подсказ или приказ к исполнению — это раз. Я не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную. Имеется в виду — нацеливался или мечтал, или там ещё что-то. Ну, если тебя зовут и говорят, что это надо сделать, то моя задача была дать добро, что я готов. Потому что, опять же, выражаясь, так сказать, военным языком, каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание – я его выполняю», — сказал Черчесов.